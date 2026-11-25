A Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is foglalkoztató Liverpool szerda este a Club Brugge otthonában lép pályára a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának ötödik fordulójában. Az angol sztárcsapatra korántsem vár könnyű feladat Belgiumban, ugyanis a hazaiak az első négy mérkőzésükön ugyanannyi pontot szereztek, mint a Liverpool. A találkozót megelőző sajtótájékoztatón Ivan Leko, a belgák vezetőedzője Szoboszlaiék esélyeiről is beszélt, és a két klub anyagi lehetőségei közötti hatalmas különbséget sem hagyta szó nélkül.

Szoboszlai Dominik is elutazott Belgiumba, és várhatóan kezdőként lép pályára a Club Brugge–Liverpool meccsen Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Club Brugge–Liverpool Bajnokok Ligája

21.00

A Liverpool költekezését emlegette a belgák edzője

A Club Brugge vereséggel kezdte a Bajnokok Ligája idei kiírását, azóta azonban sorozatban három mérkőzést is megnyert, így egy újabb sikerrel a Liverpoolt is megelőzné a tabellán. A belgák horvát vezetőedzője, Ivan Leko tisztában van azzal, hogy papíron az angol együttes a találkozó egyértelmű esélyese, ennek ellenére bízik abban, hogy játékosai újabb bravúrt hajthatnak végre a legrangosabb európai kupasorozatban.

A szakember elárulta, hogy már az augusztusi sorsolás óta hatalmas várakozás övezi Belgiumban a Liverpool vendégjátékát. A két klub közös múltja miatt is különleges lesz az összecsapás, ugyanis 1976-ban az UEFA-kupa, 1978-ban pedig a BEK döntőjében találkoztak egymással, és mindkét alkalommal az angolok ünnepelhettek. Leko szerint a két klub szurkolóinak futball iránti szenvedélyében is vannak hasonlóságok, ezért a Club Brugge-re egyfajta belga Liverpoolként tekint. A horvát edző ugyanakkor nem kerülgette a két klub közötti hatalmas anyagi különbséget sem.

Mi nem veszünk játékosokat 120 millió euróért

– idézte Leko szavait a belga VoetbalPrimeur. A szakember szerint pusztán a két klub mérete, valamint a játékosok és az edzők színvonala alapján csapatának aligha lenne esélye a Liverpool ellen.

Leko azonban úgy véli, éppen az teszi különlegessé a labdarúgást, hogy más sportágakkal ellentétben nem feltétlenül a jobb csapat hagyja el győztesen a pályát. A horvát tréner ennek kapcsán az ökölvíváshoz hasonlította a futballt, amelyben akár egyetlen jól eltalált ütéssel is padlóra lehet küldeni az esélyesebb ellenfelet.

A belgák edzője szerint csapatának tökéletes teljesítményt kell nyújtania, és némi szerencsére is szüksége lesz ahhoz, hogy legyőzze Szoboszlaiékat. Az Inter és a PSV elleni sikerek azonban kellő önbizalmat adhatnak a játékosainak, akik már bizonyították, hogy erősebbnek tartott ellenfelekkel szemben is képesek eredményesen futballozni.

Tízből egy-két alkalommal meg lehet nyerni egy ilyen mérkőzést. Akkor miért ne éppen holnap (vagyis szerdán - szerk.)?

– mondta a keddi sajtótájékoztatón Leko a Walfoot beszámolója szerint.