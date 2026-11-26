A Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló Liverpool szerda este 3–0-s győzelmet aratott a Club Brugge otthonában a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának ötödik fordulójában. A találkozó történelmi jelentőségű volt a magyar válogatott csapatkapitánya számára, Szoboszlai ugyanis először viselhette tétmérkőzésen a Liverpool csapatkapitányi karszalagját. Az összecsapás azonban nemcsak emiatt, hanem a kezdőrúgást megelőző megható pillanatok miatt is emlékezetes maradhat. A belga klub vezetősége ugyanis különleges gesztussal tisztelgett azon egykori játékosai előtt, akik közel fél évszázaddal ezelőtt két európai kupadöntőben is összecsaptak a Liverpoollal.

A Liverpool BL-meccse előtt a klub legendáit ünnepelték a belgák Fotó: Jan De Meuleneir / PsnewZ via ZUMA Press

Club Brugge–Liverpool 0–3 (0–1)

Gólszerzők: Isak (13., 82.), Wirtz (79.)

A Liverpool BL-meccse előtt a klub legendáit ünnepelték a belgák

A Liverpool belgiumi vendégjátéka különleges alkalmat teremtett arra, hogy a Club Brugge megemlékezzen történetének egyik legsikeresebb időszakáról. A belga együttes 1976-ban az UEFA-kupa, két évvel később pedig a Bajnokcsapatok Európa-kupája döntőjében találkozott az angol sztárcsapattal, ám mindkét alkalommal alulmaradt.

A szerdai BL-mérkőzésre díszvendégként hívták meg az egykori sikercsapat tagjait, többek között Georges Leekenst, Julien Coolst, Dirk Sanderst, Jan Simoent, Roger Van Goolt, Jos Volderst és Raoul Lambert-t. A régi csapattársak viszontlátása megható pillanatokat hozott, a legendák mosolyogva, öleléssel üdvözölték egymást. A Club Brugge elnöke, Bart Verhaeghe személyesen köszöntötte az egykori játékosokat, akiknek ajándékokat is átadott. A megemlékezésen részt vett két korábbi futballista, a 2008-ban elhunyt Fons Bastijns és a 2023-ban elhunyt Birger Jensen özvegye is, akik néhai férjük nevével ellátott mezt vehettek át. A klubvezető beszédében hangsúlyozta, hogy az egykori játékosok meghatározó szerepet játszottak az egyesület identitásának kialakításában, és a mai napig példaként szolgálnak a fiatalabb generációk számára.

A megható pillanatoknak ezzel még nem volt vége, ugyanis a kezdőrúgás előtt a hazai és a vendégszurkolók közösen énekelték el a mindkét klub életében különleges jelentőséggel bíró You'll Never Walk Alone című himnuszt.

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