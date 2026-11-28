Több mint 130 éves múltra tekint vissza a Mersey-parti derbi, amely az angol labdarúgás egyik legnagyobb hagyományokkal rendelkező városi rangadója. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata vasárnap ismét az Everton otthonában lép pályára, az összecsapás apropóján pedig érdemes felidézni, hogyan született meg a Liverpool. Bármilyen furcsán is hangzik, a Vörösök a városi riválisuknak is köszönhetik a létezésüket.
Amikor még az Everton volt az Anfield ura
Az 1878-ban alapított Everton 1884-ben költözött az Anfieldre, amelynek kialakításában a klub vezetői, játékosai és szurkolói is tevékenyen részt vettek. Az egyesület az angol Labdarúgóliga alapító tagjai közé tartozott 1888-ban, három évvel később pedig története első élvonalbeli bajnoki címét is megszerezte.
A pályán elért sikerek azonban egyre komolyabb feszültségeket eredményeztek a háttérben. A stadion területét 1885-ben megvásárló John Houlding, aki sörgyárosként szerzett vagyont, egyúttal az Everton elnöke is volt. A klub és az üzletember viszonya az évek során fokozatosan megromlott, amiben jelentős szerepet játszott az Anfield bérleti díja.
Az éves bérleti díj 100 fontról 250 fontra emelkedett, ráadásul a szomszédos földterület hasznosítása miatt további kiadások is fenyegették az egyesületet. Az Everton vezetőségében egyre többen gondolták úgy, hogy jobban járnának, ha új otthont keresnének maguknak.
A Houldinggal szembeni ellenzék élére George Mahon könyvelő állt, aki a Stanley Park túloldalán, a Mere Green nevű területen talált megfelelő helyszínt az új stadion számára.
A legutóbbi, áprilisi mérkőzés összefoglalója:
Hetven fonton is múlt a Liverpool megszületése
Az 1892. január 25-i tárgyaláson az Everton tagjai még megpróbáltak egyezségre jutni Houldinggal. Évi 180 fontos bérleti díjat ajánlottak neki tíz évre, az üzletember azonban ragaszkodott a 250 fonthoz. Az egyesület vezetőinek többsége ezek után az új stadion mellett tette le a voksát. A konfliktus odáig fajult, hogy Houlding még az Everton nevét is megpróbálta megszerezni egy újonnan bejegyzett társaság számára, az angol labdarúgás illetékesei azonban nem ismerték el az új egyesületet Evertonként.
A végleges szakításra 1892. március 15-én került sor, amikor egy viharos közgyűlésen eltávolították Houldingot az Everton éléről. A klub a későbbi Goodison Parkba költözött, az üzletember pedig ott maradt az Anfielddel, amelyhez immár nem tartozott futballcsapat.
Houlding és a mellette kitartó társai ezért saját egyesületet hoztak létre: a Liverpool Football Club and Athletic Grounds Limited 1892. június 3-án kapta meg a hivatalos bejegyzését, ezzel megszületett a világ egyik későbbi legsikeresebb futballklubja.
A Liverpool eleinte még kék-fehérben futballozott
A történet különös fintora, hogy az azóta vörös mezéről világszerte ismert Liverpool játékosai kezdetben kék-fehér felsőben léptek pályára.
Az újdonsült klub első mérkőzését 1892. szeptember 1-jén játszotta, amikor az Anfielden 7–1-re legyőzte a Rotherham Townt egy barátságos találkozón. Első tétmérkőzésén még ennél is fölényesebb győzelmet aratott: 8–0-ra verte a Higher Walton együttesét.
A Liverpool felvételi kérelmét kezdetben elutasította a Labdarúgóliga, így a Lancashire League-ben kezdte meg szereplését. Első idényében megnyerte a bajnokságot, majd bekerült az országos másodosztályba, ahonnan egy év alatt feljutott az élvonalba.
Mindössze két évvel a klub megalapítása után már az Everton ellen is pályára léphetett: a két együttes első bajnoki összecsapását 1894. október 13-án rendezték a Goodison Parkban, ahol az idősebb klub még 3–0-ra legyőzte a fiatalabb riválist, öt héttel később az Anfielden 2–2-es döntetlennel zárult a visszavágó.
Ezzel kezdetét vette az angol futball egyik leghíresebb rivalizálása, amelynek újabb fejezetét a vasárnapi Everton–Liverpool Premier League-derbin írhatják meg Szoboszlaiék.