Több mint 130 éves múltra tekint vissza a Mersey-parti derbi, amely az angol labdarúgás egyik legnagyobb hagyományokkal rendelkező városi rangadója. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata vasárnap ismét az Everton otthonában lép pályára, az összecsapás apropóján pedig érdemes felidézni, hogyan született meg a Liverpool. Bármilyen furcsán is hangzik, a Vörösök a városi riválisuknak is köszönhetik a létezésüket.

Szoboszlai Dominik vasárnap újabb Everton–Liverpool derbin bizonyíthat

Fotó: Northfoto

Amikor még az Everton volt az Anfield ura

Az 1878-ban alapított Everton 1884-ben költözött az Anfieldre, amelynek kialakításában a klub vezetői, játékosai és szurkolói is tevékenyen részt vettek. Az egyesület az angol Labdarúgóliga alapító tagjai közé tartozott 1888-ban, három évvel később pedig története első élvonalbeli bajnoki címét is megszerezte.

A pályán elért sikerek azonban egyre komolyabb feszültségeket eredményeztek a háttérben. A stadion területét 1885-ben megvásárló John Houlding, aki sörgyárosként szerzett vagyont, egyúttal az Everton elnöke is volt. A klub és az üzletember viszonya az évek során fokozatosan megromlott, amiben jelentős szerepet játszott az Anfield bérleti díja.

Az éves bérleti díj 100 fontról 250 fontra emelkedett, ráadásul a szomszédos földterület hasznosítása miatt további kiadások is fenyegették az egyesületet. Az Everton vezetőségében egyre többen gondolták úgy, hogy jobban járnának, ha új otthont keresnének maguknak.

A Houldinggal szembeni ellenzék élére George Mahon könyvelő állt, aki a Stanley Park túloldalán, a Mere Green nevű területen talált megfelelő helyszínt az új stadion számára.

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Hetven fonton is múlt a Liverpool megszületése

Az 1892. január 25-i tárgyaláson az Everton tagjai még megpróbáltak egyezségre jutni Houldinggal. Évi 180 fontos bérleti díjat ajánlottak neki tíz évre, az üzletember azonban ragaszkodott a 250 fonthoz. Az egyesület vezetőinek többsége ezek után az új stadion mellett tette le a voksát. A konfliktus odáig fajult, hogy Houlding még az Everton nevét is megpróbálta megszerezni egy újonnan bejegyzett társaság számára, az angol labdarúgás illetékesei azonban nem ismerték el az új egyesületet Evertonként.