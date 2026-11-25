A Liverpool vasárnap 4–0-ra kiütötte a Manchester Unitedet, a fölényes sikerből Szoboszlai Dominik parádés szabadrúgásgóllal vette ki a részét. Andoni Iraola együttese szerdán a Bajnokok Ligájában folytatja szereplését, méghozzá az FC Bruges otthonában, ahol a belgák a jelek szerint egyáltalán nem ijedtek meg az angol sztárcsapat legutóbbi erődemonstrációjától. A helyi sajtóban több szakértő is arról beszélt, hogyan lehetne megfogni Szoboszlaiékat, miközben a Liverpool korábbi kapusa szintén lát esélyt a meglepetésre.
Megtalálták Szoboszlaiék gyenge pontját a belgák?
Marc Degryse, a belga válogatott korábbi támadója a Het Laatste Nieuws hasábjain elemezte a szerdai összecsapást, és bár elismerte a Liverpool támadósorának erejét, a Vörösök védekezésével kapcsolatban erős kétségeket fogalmazott meg.
„Ha egy csapat képes idegenben legyőzni az Intert, akkor a Liverpooltól sem kell félnie. Főleg nem a saját stadionjában” – fogalmazott Degryse, aki szerint a Bruges-nek elsősorban az angolok védekezési problémáit kell kihasználnia.
A szakértő emlékeztetett arra, hogy a Liverpool legutóbb 3–2-re kikapott a Fenerbahcétól, korábban pedig a Villarreal és a LASK is három gólt szerzett ellene. A Vörösök négy BL-mérkőzésükön összesen tíz gólt kaptak, ami Degryse szerint egyértelműen megmutatja, hogy a belgáknak is lehet keresnivalójuk.
A korábbi támadó ugyanakkor külön kiemelte a Szoboszlai Dominik, Alexis Mac Allister és Florian Wirtz alkotta középpályát, amelyet a Liverpool egyik legnagyobb erősségének tart. Különösen a német válogatott futballista teljesítményét méltatta, a két csapat támadófutballja alapján pedig látványos mérkőzésre számít.
„Egyáltalán nem lepne meg, ha szerdán öt-hat gól születne” – jelentette ki Degryse, aki szerint a Jan Breydel Stadionban az elmúlt évek egyik legkülönlegesebb európai kupameccsét rendezhetik.
Ennél is konkrétabb megoldást vázolt fel Hein Vanhaezebrouck, a korábbi belga bajnok edző, aki a Het Nieuwsbladnak beszélt a Liverpool legyőzésének lehetőségéről. A szakember szerint a Bruges számára kulcsfontosságú, hogy megszerezze a vezetést, mert az angolok előnyben már sokkal nehezebben feltörhető ellenféllé válhatnak.
„Ha a Bruges szerez vezetést, megnyerheti a mérkőzést. A Liverpool sebezhető az átmeneteknél, hátul nincs elegendő sebessége” – állította Vanhaezebrouck.
A belga szakértő ugyanakkor figyelmeztette Ivan Leko csapatát, hogy a hátul alkalmazott emberfogás veszélyes lehet Alexander Isakkal szemben. A svéd támadó ugyanis előszeretettel használja ki a védők mögötti területeket, így a Liverpool vezetése esetén könnyen megbüntetheti a belgák kockázatos játékát.
A Liverpool korábbi kapusa is hisz a meglepetésben
A szerdai találkozó egyik legérdekesebb megszólalója Simon Mignolet, aki mindkét klubban futballozott, mielőtt 2026 nyarán visszavonult. A belga válogatott korábbi kapusa hat évet töltött Liverpoolban, majd 2019-ben a Bruges-hez igazolt, amellyel öt bajnoki címet nyert. Mignolet szerint korábbi belga csapata mára olyan szintre jutott, hogy már a legnagyobb európai ellenfelektől sem kell tartania.
„Amilyen futballt mostanában a Bruges játszik, azzal valóban nagyon jó esélye lehet. Egy liverpooli játékos számára sem tartozik a legkellemesebb esték közé egy ilyen vendégjáték a Jan Breydel Stadionban” – fogalmazott az egykori kapus.
Mignolet szerint az elmúlt években a Bruges mentalitása is megváltozott: korábban elsősorban a tisztes helytállás volt a cél a Bajnokok Ligájában, manapság azonban már a továbbjutásért és az igazán nagy eredményekért küzdenek.
Az önbizalom nem véletlen: a belgák négy forduló után kilenc ponttal állnak a BL-ben, miután az Intert, a Lenst és a PSV Eindhovent is legyőzték. A Liverpool ugyanennyi pontot gyűjtött, vagyis a szerdai találkozón mindkét csapat fontos lépést tehet a közvetlen nyolcaddöntőbe jutás felé.
A Bruges ráadásul remek főpróbát tartott, a hétvégén 5–1-re nyert a Mechelen otthonában. Ivan Leko vezetőedző ennek ellenére sem volt maradéktalanul elégedett, ugyanis külön nehezményezte, hogy együttese 5–0-s előnyben elveszítette a koncentrációját, és gólt kapott.
Két elveszített döntő után újra összecsapnak
A szerdai összecsapának történelmi jelentősége is van, hiszen a Liverpool és a Bruges közel fél évszázad után találkozik ismét egymással. A két klub korábban kétszer is európai kupadöntőt játszott, és mindkét alkalommal az angolok ünnepelhettek. Az 1976-os UEFA-kupa-döntőt a Liverpool 4–3-as összesítéssel nyerte meg, két évvel később pedig Kenny Dalglish góljával 1–0-ra győzött a belgák ellen a Wembley-ben rendezett BEK-fináléban.
A két együttes közös múltját azonban a történelmi mérkőzéseken túl egy különleges hagyomány is összeköti. Mindkét klub otthonában rendszeresen felcsendül a You'll Never Walk Alone, amely eredetileg egyáltalán nem futballhimnusznak készült. A dalt Richard Rodgers és Oscar Hammerstein írta az 1945-ös Carousel című musicalhez, majd 1963-ban a liverpooli Gerry and the Pacemakers együttes feldolgozása hatalmas sláger lett. A számot az Anfielden is rendszeresen játszották a mérkőzések előtt, a szurkolók pedig annyira megszerették, hogy hamarosan a klub himnuszává vált.
A közösség erejéről és az összetartozásról szóló dal később más európai klubok lelátóin is elterjedt, többek között az FC Bruges szurkolói is átvették. A belgáknál évtizedek óta a mérkőzésnapi hagyomány része, így szerdán különleges pillanat várhat a két táborra, amely együtt énekelheti el a közös himnuszt. A tervezett előadás körül azonban kisebb botrány bontakozott ki.
A Bruges eredetileg azt szerette volna, hogy Isaac Roux belga énekes, a klub szurkolója élőben adja elő a híres dalt. Az ötlet azonban felháborította a drukkerek egy részét, akik ragaszkodtak a megszokott hagyományhoz. A tiltakozók azt szerették volna, hogy ezúttal is Gerry and the Pacemakers klasszikus felvétele szóljon a hangszórókból, miközben a lelátók együtt énekelnek.
A klub végül engedett a szurkolók kérésének, és lemondta az élő fellépést, Roux pedig egy későbbi alkalommal kap lehetőséget a szereplésre. A Bruges arra kérte a drukkereket, hogy időben foglalják el helyüket a stadionban, mert minden eddiginél hangosabban szeretnék elénekelni a You'll Never Walk Alone-t.
Bajnokok Ligája, alapszakasz, 5. forduló
21.00: FC Bruges–Liverpool (Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos)