A Liverpool vasárnap 4–0-ra kiütötte a Manchester Unitedet, a fölényes sikerből Szoboszlai Dominik parádés szabadrúgásgóllal vette ki a részét. Andoni Iraola együttese szerdán a Bajnokok Ligájában folytatja szereplését, méghozzá az FC Bruges otthonában, ahol a belgák a jelek szerint egyáltalán nem ijedtek meg az angol sztárcsapat legutóbbi erődemonstrációjától. A helyi sajtóban több szakértő is arról beszélt, hogyan lehetne megfogni Szoboszlaiékat, miközben a Liverpool korábbi kapusa szintén lát esélyt a meglepetésre.

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Fotó: Sebastien Bozon / AFP

Megtalálták Szoboszlaiék gyenge pontját a belgák?

Marc Degryse, a belga válogatott korábbi támadója a Het Laatste Nieuws hasábjain elemezte a szerdai összecsapást, és bár elismerte a Liverpool támadósorának erejét, a Vörösök védekezésével kapcsolatban erős kétségeket fogalmazott meg.

„Ha egy csapat képes idegenben legyőzni az Intert, akkor a Liverpooltól sem kell félnie. Főleg nem a saját stadionjában” – fogalmazott Degryse, aki szerint a Bruges-nek elsősorban az angolok védekezési problémáit kell kihasználnia.

A szakértő emlékeztetett arra, hogy a Liverpool legutóbb 3–2-re kikapott a Fenerbahcétól, korábban pedig a Villarreal és a LASK is három gólt szerzett ellene. A Vörösök négy BL-mérkőzésükön összesen tíz gólt kaptak, ami Degryse szerint egyértelműen megmutatja, hogy a belgáknak is lehet keresnivalójuk.

A korábbi támadó ugyanakkor külön kiemelte a Szoboszlai Dominik, Alexis Mac Allister és Florian Wirtz alkotta középpályát, amelyet a Liverpool egyik legnagyobb erősségének tart. Különösen a német válogatott futballista teljesítményét méltatta, a két csapat támadófutballja alapján pedig látványos mérkőzésre számít.

„Egyáltalán nem lepne meg, ha szerdán öt-hat gól születne” – jelentette ki Degryse, aki szerint a Jan Breydel Stadionban az elmúlt évek egyik legkülönlegesebb európai kupameccsét rendezhetik.

Ennél is konkrétabb megoldást vázolt fel Hein Vanhaezebrouck, a korábbi belga bajnok edző, aki a Het Nieuwsbladnak beszélt a Liverpool legyőzésének lehetőségéről. A szakember szerint a Bruges számára kulcsfontosságú, hogy megszerezze a vezetést, mert az angolok előnyben már sokkal nehezebben feltörhető ellenféllé válhatnak.