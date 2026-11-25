Három győzelemmel kezdte a Bajnokok Ligája jelenlegi idényét a Liverpool, amely legutóbb a török Fenerbahce otthonában szenvedett 3–2-es vereséget. A Manchester United elleni, 4–0-s bajnoki siker után a Vörösök jó előjelekkel várhatták az FC Bruges elleni összecsapást, különösen Szoboszlai Dominik, aki vasárnap gyönyörű szabadrúgásgóllal járult hozzá a kiütéses győzelemhez.

Szoboszlai Dominik ezúttal is ott van a Liverpool kezdőcsapatában

Fotó: Anadolu/AFP

Szoboszlai Dominik a Liverpool csapatkapitánya

Andoni Iraola három helyen változtatott a vasárnapi kezdőcsapatán. Virgil van Dijk, Alexis Mac Allister és Rio Ngumoha helyére Jeremie Frimpong, Trey Nyoni és Víctor Munoz került be.

A Liverpool kezdőcsapata: Alisson – Frimpong, Jacquet, Araújo, Kerkez – Nyoni, Szoboszlai – Munoz, Wirtz, Barcola – Isak

Tonight’s team 🔴💫 #UCL https://t.co/xDjG3RXeEv — Liverpool FC (@LFC) November 25, 2026

A holland csapatkapitány távollétében Szoboszlai viselheti a karszalagot – tétmérkőzésen először az első sípszótól kezdve –, aki a 19 éves Nyoni mellett kapott helyet a középpályán, míg Kerkez Milos ezúttal is a védelem bal oldalán kezd.

Mint ismert, Iraola augusztusban jelentette be, hogy Szoboszlai Alisson Becker és Joe Gomez mellett a Liverpool egyik csapatkapitány-helyettese lesz. A spanyol szakember akkor azt is elárulta, hogy a játékvezetőkkel való kommunikációra vonatkozó szabályok miatt a brazil kapus várhatóan nem viseli majd a karszalagot.

Az FC Bruges–Liverpool Bajnokok Ligája-mérkőzés szerda este 21 órakor kezdődik.