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Ismét magára ölti a Liverpool mezét a klub korábbi közönségkedvence, aki a nyáron jelentette be visszavonulását. A 40 éves James Milner 2027 márciusában tér vissza az Anfieldre, ahol különleges mérkőzésen léphet pályára a Liverpool színeiben.

Alig néhány hónappal a visszavonulása után ismét pályára léphet a Liverpool korábbi csapatkapitány-helyettese, James Milner. A klub a hivatalos honlapján jelentette be, hogy a rutinos középpályás is szerepel a Liverpool legendáiból összeállított együttesben, amely 2027. március 27-én az Inter egykori sztárjaival mérkőzik meg az Anfielden.

James Milner ismét magára ölheti a Liverpool mezét
James Milner ismét magára ölheti a Liverpool mezét
Fotó: Paul Ellis/AFP

James Milner ismét Liverpool-mezben lép pályára

A 40 éves angol futballista az első játékos, akinek részvételét hivatalosan is megerősítették a jótékonysági találkozóra. Milner 2015-ben, a Manchester Citytől ingyen igazolt a Liverpoolhoz, amelynek nyolc éven keresztül volt meghatározó tagja. A Jürgen Klopp irányításával sikert sikerre halmozó csapattal többek között 2019-ben Bajnokok Ligáját, 2020-ban pedig Premier League-et nyert, és 332 bajnoki mérkőzésen szerepelt a vörösöknél.

A 24 idényt felölelő Premier League-pályafutását a Brighton játékosaként záró Milner örömmel fogadta a lehetőséget, hogy ismét régi közönsége előtt futballozhat.

Nagyon boldog vagyok, hogy ismét magamra ölthetem a vörös mezt, és újra pályára léphetek az Anfielden. Ez egy különleges hely, és semmihez sem fogható érzés a szurkolók előtt játszani

– fogalmazott az egykori angol válogatott középpályás.

„A legendák mérkőzését az teszi igazán különlegessé, hogy sokkal többről szól, mint a futballról. Lehetőséget ad arra, hogy viszonozzunk valamit a szurkolóknak, miközben támogatjuk az LFC Foundation munkáját. Örülök, hogy elsőként csatlakozhattam, és alig várom, hogy részese lehessek” – tette hozzá Milner.

A Liverpool legendacsapatának március 27-i mérkőzése magyar idő szerint 16 órakor kezdődik. A rendezvény célja az LFC Foundation jótékonysági programjainak támogatása: az eddigi tíz hasonló találkozón több mint tízmillió fontot gyűjtöttek össze.

A legutóbbi, Borussia Dortmund elleni mérkőzésen a Liverpool legendái 2–2-es döntetlent játszottak, az esemény pedig azért is emlékezetes maradt, mert Jürgen Klopp segédedzőként visszatért az Anfield kispadjára.

A következő találkozó további résztvevőit és a Liverpool legendacsapatának szakmai stábját a következő hónapokban jelentik be.

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