Glen Johnson, a Liverpool korábbi futballistája arra biztatja Andoni Iraolát, hogy adjon lehetőséget Joe Gomeznek a balhátvédposzton. A Mersey-parti csapat az idei szezonban a negyedik legkevesebb gólt kapta a Premier League-ben, a hátsó alakzatból mégis rendszeresen kritizálják a balhátvéd Kerkez Milost, valamint görög váltótársát, Kosztasz Cimikaszt.
A magyar válogatott Kerkez Milos a nyáron kinevezett Andoni Iraola irányítása alatt egy kivételével mindegyik Premier League-mérkőzésen kezdőként lépett pályára a most futó szezonban, míg Kosztasz Cimikasz többnyire a hétközi kupameccseken szokott szerepet kapni.
Kerkez Milos helyére jobblábas játékost tenne a Liverpool korábbi sztárja
A Liverpoolra a válogatott szünet után 28 nap alatt kilenc mérkőzés vár, így Iraolától jelentős rotáció várható, ami a védelem bal oldalát is érintheti.
Glen Johnson, a Liverpool egykori jobbhátvédje azonban úgy véli, hogy a több poszton is bevethető középhátvéd, Joe Gomez alternatív megoldást jelenthet a védelemben tapasztalható folyamatos problémákra. Szerinte ehhez nincs szükség új játékos igazolására a januári átigazolási időszakban sem.
- Gomez 2015-ben balhátvédként kezdte liverpooli pályafutását, és Jürgen Klopp irányítása alatt a 2023/24-es szezon jelentős részében is ezen a poszton szerepelt.
„Mindenképpen megfontolandó, hogy Gomez lehetőséget kapjon balhátvédként. Mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy Kerkez és Cimikasz teljesítménye mennyire hullámzó volt ebben a szezonban. Nem látom okát annak, hogy Gomez miért ne tudna mindkettőjüknél jobb teljesítményt nyújtani ezen a poszton” – idézi a Liverpool Echo a korábbi angol válogatott játékost.
„Bármelyik poszton azonnal elfogadná a lehetőséget, ha ezzel több játékpercet kaphatna az első csapatban. Úgy gondolom, megoldaná a Liverpool balhátvédproblémáját. Könnyen alkalmazkodna ehhez a szerepkörhöz, hiszen nem az előretörés lenne a feladata. Egyszerűen stabilabbá tenné a pálya azon oldalát. Fegyelmezetten tudna játszani, és elsősorban a védekezésre koncentrálna. Pontosan erre van szüksége a Liverpoolnak” – folytatta Johnson.
A Liverpoolnak a védelem jobb oldalán is akadtak problémái: Conor Bradley egy súlyos térdsérülésből lábadozik, míg Jeremie Frimpongot folyamatosan erőnléti és formaingadozási gondok hátráltatják. A Barcelonától kölcsönvett Ronald Araújo rendszeresen a védelem jobb oldalán szerepel kényszermegoldásként. Johnson azonban hangsúlyozta, hogy szóba sem jöhet az uruguayi játékos lecserélése Szoboszlai Dominik kedvéért.
Trey Nyoni és Alexis Mac Allister kapcsolata a középpálya közepén az elmúlt néhány mérkőzésen egészen elképesztő volt. Nyoni fantasztikusan futballozik, és egyáltalán nem lóg ki a csapatból annak ellenére, hogy még nagyon fiatal játékos”
– fogalmazott az 54-szeres angol válogatott futballista.
„Ugyanakkor Szoboszlait is rendkívül kedvelem, és úgy gondolom, túl jó játékos ahhoz, hogy egyszerűen hátrébb, jobbhátvédként szerepeltessék csak azért, hogy bekerülhessen a csapatba. A középpályán, illetve a támadósorhoz közelebb játszva sokkal nagyobb értéket képvisel, ezért nem lenne szabad visszavonni a védelembe. Ráadásul szerintem Ronald Araújo ebben a szezonban egyetlen hibát sem követett el, így egyszerűen hiba lenne kiszorítani őt a csapatból” – folytatta a 2018-ban visszavonult jobbhátvéd, aki szerint hagyni kellene, hogy a középpályások egymással versengjenek a csapatba kerülésért.
„Egyáltalán nem jelent problémát, sőt, kifejezetten luxushelyzet, hogy minden mérkőzésen egyiküknek ki kell maradnia. Ez azt jelenti, hogy valódi mélysége van a keretnek, amiért különösen hálásak lesznek, amikor karácsony környékén, illetve a szezon későbbi szakaszában rendkívül zsúfolttá válik a versenynaptár” – vélekedett Glen Johnson, aki kereken 200 mérkőzésen lépett pályára a Liverpool csapatában.