Glen Johnson, a Liverpool korábbi futballistája arra biztatja Andoni Iraolát, hogy adjon lehetőséget Joe Gomeznek a balhátvédposzton. A Mersey-parti csapat az idei szezonban a negyedik legkevesebb gólt kapta a Premier League-ben, a hátsó alakzatból mégis rendszeresen kritizálják a balhátvéd Kerkez Milost, valamint görög váltótársát, Kosztasz Cimikaszt.

Kerkez Milos a Premier League-meccseken kezdőként szokott pályára lépni a Liverpoolban

Fotó: Steven Halliwell / NurPhoto via AFP

A magyar válogatott Kerkez Milos a nyáron kinevezett Andoni Iraola irányítása alatt egy kivételével mindegyik Premier League-mérkőzésen kezdőként lépett pályára a most futó szezonban, míg Kosztasz Cimikasz többnyire a hétközi kupameccseken szokott szerepet kapni.

Kerkez Milos helyére jobblábas játékost tenne a Liverpool korábbi sztárja

A Liverpoolra a válogatott szünet után 28 nap alatt kilenc mérkőzés vár, így Iraolától jelentős rotáció várható, ami a védelem bal oldalát is érintheti.

Glen Johnson, a Liverpool egykori jobbhátvédje azonban úgy véli, hogy a több poszton is bevethető középhátvéd, Joe Gomez alternatív megoldást jelenthet a védelemben tapasztalható folyamatos problémákra. Szerinte ehhez nincs szükség új játékos igazolására a januári átigazolási időszakban sem.

Gomez 2015-ben balhátvédként kezdte liverpooli pályafutását, és Jürgen Klopp irányítása alatt a 2023/24-es szezon jelentős részében is ezen a poszton szerepelt.

„Mindenképpen megfontolandó, hogy Gomez lehetőséget kapjon balhátvédként. Mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy Kerkez és Cimikasz teljesítménye mennyire hullámzó volt ebben a szezonban. Nem látom okát annak, hogy Gomez miért ne tudna mindkettőjüknél jobb teljesítményt nyújtani ezen a poszton” – idézi a Liverpool Echo a korábbi angol válogatott játékost.

„Bármelyik poszton azonnal elfogadná a lehetőséget, ha ezzel több játékpercet kaphatna az első csapatban. Úgy gondolom, megoldaná a Liverpool balhátvédproblémáját. Könnyen alkalmazkodna ehhez a szerepkörhöz, hiszen nem az előretörés lenne a feladata. Egyszerűen stabilabbá tenné a pálya azon oldalát. Fegyelmezetten tudna játszani, és elsősorban a védekezésre koncentrálna. Pontosan erre van szüksége a Liverpoolnak” – folytatta Johnson.