Megszületett az ítélet Liverpoolban, miszerint hivatalos ajánlatot tesznek januárban az AS Monaco középpályásáért, Lamine Camaráért – legalábbis a legfrissebb sajtóértesülések erről szólnak. A klubvezetést sok kritika érte, amiért nyáron nem igazoltak védekező középpályást, ez pedig többek közt Szoboszlai Dominik szerepét is befolyásolja, a magyar labdarúgó ugyanis így kevésbé tudja kivenni a részét a támadásokból.

A Liverpool állítólag komoly ajánlatot kíván tenni az AS Monaco labdarúgójáért, Lamine Camaráért

Fotó: William Cannarella / PsnewZ via ZUMA Press

A Liverpool Lamine Camarát akarja?

A Liverpoolt súlyos kritikák érték, mert hiába költött több mint 200 millió fontot a nyári átigazolási piacon, egy védekező középpályás szerződtetése elmaradt. Szoboszlai Dominik mellett Alexis Mac Allister is támadóbb felfogású, de sokak szerint Ryan Gravenberch sem az a játékos, aki képes lezárni a védelem előtti területet.

Az elemzők és a szurkolók véleménye, hogy a 26 éves magyar labdarúgó esetében különösen fontos lenne, hogy ne kelljen feláldoznia a támadó képességeit a középpálya egyensúlyának megteremtéséért. Tehát kell mögé egy stabil védekező játékos, akit Lamine Camara személyében kaphat meg.

A TuttoMercatoWeb információi szerint ugyanis a Liverpool kész egy több mint 50 millió eurós ajánlatot tenni a 22 éves szenegáli középpályásért – azt azonban nem tudni, hogy ez elég lesz-e arra, hogy az AS Monaco elengedje a legértékesebb játékosát.

Lamine Camara tavaly egyébként nagyon közel állt ahhoz, hogy a Premier League-ben folytassa, ám a Chelsea-be igazolása végül nem valósult meg. A hírek szerint Xabi Alonso vezetőedző pedig már inkább a Bournemouth labdarúgójára, Alex Scottra pályázna a télen. Érdekesség, hogy a 22 éves szenegáli középpályás ugyanazon az akadémián nevelkedett, ahol a Liverpool korábbi sztárja, Sadio Mané.