Vasárnap este ősi riválisát, a Manchester Unitedet fogadja a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool az angol labdarúgó Premier League 11. fordulójának rangadóján. A két csapat közelmúltbeli és mostani teljesítményét figyelembe véve jelenleg csak presztízsében lehet igazi rangadóról beszélni, a nagy múltú manchesteri gárda ugyanis története egyik legrosszabb rajtja után jelenleg a kieső, 18. helyen áll a Premier League-ben. A Liverpool-Manchester United meccs előtt a hazaiak edzője, Andoni Iraola nem okozott meglepetést a kezdőcsapattal, Szoboszlai és Kerkez is játszik, vagyis fontos szerephez jutnak a rangadón.

Andoni Iraola két magyar jelölt a kezdőcsapatba a Liverpool-Manchester United meccsen

Fotó: John Walton / PA Wire

Liverpool-Manchester United

vasárnap, 17.30

A Liverpool kezdőcsapata: Alisson - Araujo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez - Szoboszlai, Mac Allister - Ngumoha, Wirtz, Barcola - Isak.