A Liverpool–Manchester United rangadón Szoboszlai Dominik góljának is köszönhetően 4-0-s hazai győzelem született az angol labdarúgó-bajnokságban. A vendégek kispadján bemutatkozó Mauricio Pochettino számára rémálomszerűen alakult a vasárnapi összecsapás, az argentin szakember pedig a lefújást követően a játékvezetőnél is számon kérte a vitatott ítéleteket. A manchesteriek edzője szerint a magyar válogatott csapatkapitányának gólját megelőző kiállítás jogtalan volt, ráadásul egy tizenegyest sem ítéltek meg a csapata javára.
- Liverpool–Manchester United 4–0 (2–0)
- Gólszerzők: Szoboszlai (10.), Wirtz (13.), Ngumoha (66.), Munoz (82.).
A Liverpool–Manchester United rangadó után Mauricio Pochettino élesen bírálta a játékvezetőt
Ahogy arról az Origo is beszámolt, a Liverpool már a találkozó elején emberelőnybe került, miután a nyolcadik percben Leny Yoro utolsó emberként szabálytalankodott a kapura törő Alexander Isakkal szemben. Sam Barrott játékvezető azonnal felmutatta a piros lapot a francia védőnek, a megítélt szabadrúgást pedig Szoboszlai Dominik váltotta gólra. A magyar válogatott csapatkapitányának találata után a Liverpool tovább növelte az előnyét, végül kiütéses győzelmet aratott az ősi rivális ellen.
A Manchester United vezetőedzője azonban egészen másként látta a mérkőzés sorsát alapjaiban meghatározó jelenetet. Mauricio Pochettino a lefújást követően a játékvezetővel is beszélt, majd a sajtó előtt részletesen kifejtette, miért tartotta igazságtalannak Yoro kiállítását.
Nem értek egyet, mert a labda nem volt Isak ellenőrzése alatt. Leny (Yoro - szerk.) együtt futott vele, a labda pedig a kapus felé tartott
– jelentette ki az argentin szakember.
Pochettino szerint a Liverpool svéd támadója rosszul vette át a labdát, majd amikor észrevette, hogy már nem érheti el a kapus előtt, szándékosan lelassított, megvárta a védővel való érintkezést, és elesett. A Manchester United edzője úgy véli, Yoro nem akarta szabálytalanul megállítani ellenfelét, így a játékvezetőnek még szabadrúgást sem kellett volna ítélnie, nemhogy kiállítania a francia futballistát.
Az argentin szakember ugyanakkor nemcsak a piros lap miatt volt felháborodva. Felidézett egy két perccel korábbi esetet is, amikor szerinte a Liverpool védője, Jérémy Jacquet szabálytalankodott Bryan Mbeumóval szemben a tizenhatoson belül, a játékvezető azonban nem ítélt büntetőt. Pochettino szerint érdemes lenne egymás mellett visszanézni a két jelenetet. Úgy vélte, ha Yoro megmozdulása piros lapot ért, akkor a Mbeumóval szembeni esetnél is büntetni kellett volna a Liverpoolt. A szakember azt is hangsúlyozta, hogy az elmaradt tizenegyes alapjaiban változtathatta volna meg a mérkőzés alakulását.
Ha hat perc után gólt szerzünk, biztosan másként beszélnénk. De vállalnunk kell a felelősséget, én pedig azért vagyok itt, hogy ezt megtegyem
– fogalmazott Pochettino.
Pochettino szerint a kiállítás után gyakorlatilag azonnal összeomlott az előzetes meccstervük, és ilyen körülmények között rendkívül nehéz volt felvenni a versenyt a Liverpoollal. A szakember ugyanakkor megvédte a játékosait, akik szerinte a súlyos vereség ellenére sem adták fel a küzdelmet.
Önök szerint ez könnyű? Még a világ legjobb csapata is kaphatott volna négy vagy több gólt ilyen körülmények között
– fakadt ki a Manchester United edzője.
Az argentin szakember hozzátette, hogy játékosai a nehéz helyzet ellenére is mindent megtettek, és a hozzáállásukból erőt meríthetnek a folytatásra. Pochettino hangsúlyozta, hogy a csapat teljesítményéért ő maga is felelősséget vállal, és rengeteget kell még dolgozniuk ahhoz, hogy kilábaljanak a válságból. A Liverpool vezetőedzője, Andoni Iraola viszont egyáltalán nem osztotta kollégája véleményét. A spanyol szakember szerint Yoro egyértelműen utolsó emberként szabálytalankodott Isakkal szemben, így a játékvezető helyesen döntött a piros lap felmutatásakor.
Pochettino bemutatkozása mindenesetre történelmi kudarccal zárult: a Manchester United élén legutóbb 1926-ban szenvedett négygólos vereséget egy vezetőedző az első mérkőzésén. Az argentin szakembernek így máris komoly feladatot jelenthet, hogy talpra állítsa a súlyos válságban lévő manchesteri együttest.