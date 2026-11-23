A Liverpool–Manchester United rangadón Szoboszlai Dominik góljának is köszönhetően 4-0-s hazai győzelem született az angol labdarúgó-bajnokságban. A vendégek kispadján bemutatkozó Mauricio Pochettino számára rémálomszerűen alakult a vasárnapi összecsapás, az argentin szakember pedig a lefújást követően a játékvezetőnél is számon kérte a vitatott ítéleteket. A manchesteriek edzője szerint a magyar válogatott csapatkapitányának gólját megelőző kiállítás jogtalan volt, ráadásul egy tizenegyest sem ítéltek meg a csapata javára.

A Liverpool–Manchester United rangadó után Mauricio Pochettino élesen bírálta a játékvezetőt Fotó: AFP

Liverpool–Manchester United 4–0 (2–0)

(2–0) Gólszerzők: Szoboszlai (10.), Wirtz (13.), Ngumoha (66.), Munoz (82.).

A Liverpool–Manchester United rangadó után Mauricio Pochettino élesen bírálta a játékvezetőt

Ahogy arról az Origo is beszámolt, a Liverpool már a találkozó elején emberelőnybe került, miután a nyolcadik percben Leny Yoro utolsó emberként szabálytalankodott a kapura törő Alexander Isakkal szemben. Sam Barrott játékvezető azonnal felmutatta a piros lapot a francia védőnek, a megítélt szabadrúgást pedig Szoboszlai Dominik váltotta gólra. A magyar válogatott csapatkapitányának találata után a Liverpool tovább növelte az előnyét, végül kiütéses győzelmet aratott az ősi rivális ellen.

A Manchester United vezetőedzője azonban egészen másként látta a mérkőzés sorsát alapjaiban meghatározó jelenetet. Mauricio Pochettino a lefújást követően a játékvezetővel is beszélt, majd a sajtó előtt részletesen kifejtette, miért tartotta igazságtalannak Yoro kiállítását.

Nem értek egyet, mert a labda nem volt Isak ellenőrzése alatt. Leny (Yoro - szerk.) együtt futott vele, a labda pedig a kapus felé tartott

– jelentette ki az argentin szakember.

Pochettino szerint a Liverpool svéd támadója rosszul vette át a labdát, majd amikor észrevette, hogy már nem érheti el a kapus előtt, szándékosan lelassított, megvárta a védővel való érintkezést, és elesett. A Manchester United edzője úgy véli, Yoro nem akarta szabálytalanul megállítani ellenfelét, így a játékvezetőnek még szabadrúgást sem kellett volna ítélnie, nemhogy kiállítania a francia futballistát.