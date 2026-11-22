Szinte hihetetlen, de a két csapat előző idénybeli mindkét összecsapását a Manchester United nyerte, az Anfielden 2-1-re diadalmaskodott, míg hazai környezetben 3-2-re nyert. Ezúttal semmi sem szólt a MU mellett, amely a válogatott szünetben edzőt váltott, Michael Carrick helyét Mauricio Pochettino vette át és kieső helyen várta a rangadót. A Liverpool-Manchester United meccs nagyon gyorsan eldőlt.

Szoboszlai Dominik góljával indult a Liverpool-Manchester United rangadó Fotó: PAUL ELLIS / AFP

A 8. percben Isak ziccerben lépett ki, de Yoro 17 méterre a kaputól felborította, és a játékvezető azonnal kiállította a Manchester United játékosát. Szoboszlai Dominik állt a labda mögé, a sorfal mellett laposan ellőtte a labdát, ami védhetetlenül a jobb alsó sarokba vágódott. A magyar középpályásnak ez volt a második gólja a 2026/27-es Premier League-idényben, és a 17. bajnoki találata a 113. meccsén.

Dominik Szoboszlai the best free-kick taker in the Premier League 🎯🔥 Let’s take a look at his effort against Manchester United from the stands! #LIVMUN https://t.co/U3TgOxPWEa — The Final Whistle (@Rufus_45) November 22, 2026

Három perccel később már 2-0-ra vezetett a Liverpool, Ngumoha indult meg a bal oldalon, középre játszott, az érkező Wirtz pedig fordulásból a kapuba lőtt. A vendégeket teljesen sokkolta a kiállítás és a két gyors hazai gól, félóra után úgy tűnt, eldőlt a meccs. Lammens kapusnak Isak és Mac Allister próbálkozása után is védenie kellett, vagyis a hazaiak még a szünet előtt növelhették volna az előnyüket.

Liverpool-Manchester United: könnyed hazai siker

A második félidő Szoboszlai két lövésével indult, Lammens mindkettőt védte, majd a 66. percben már tehetetlen volt. Barcola a jobb oldalon lódult meg, elegánsan középre passzolt, az érkező Ngumoha pedig a kapuba továbbított. A 83. percben a csereként beállt Munoz is betalált, egy labdaszerzés után balról a hosszú sarokba helyezett, Lammens megint tehetetlen volt.

A Liverpool 4-0-ra nyerte a Manchester United elleni rangadót.

Szoboszlai Dominik gólt szerzett, lövésekkel veszélyeztetett, ő és Kerkez Milos is végig pályán volt. A Liverpool a negyedik, a Manchester United a kieső, 19. helyen áll. Mauricio Pochettino súlyos vereséggel mutatkozott be a Vörös Ördögök kispadján.