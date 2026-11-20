Váratlanul lezárult a Liverpool 2025 augusztusában, a Bournemouth elleni bajnoki mérkőzésén kirobbant rasszizmusügy. Az Anfielden történt incidens miatt Mark Mogan ellen indult büntetőeljárás, miután a 47 éves szurkolót azzal vádolták, hogy rasszista sértésekkel illette a vendégek ghánai támadóját, Antoine Semenyót. A liverpooli bíróság pénteken azonban felmentette a férfit, miután a futballista jelezte, hogy a továbbiakban nem kívánja támogatni a vádeljárást.

Felmentették a Liverpool szurkolóját

Fotó: Darren Staples/AFP

Váratlan döntés született a Liverpool rasszizmusbotrányában

A Sky Sports beszámolója szerint Semenyónak pénteken kellett volna tanúvallomást tennie a liverpooli bíróságon, ám az ügyészség a tárgyaláson bejelentette, hogy a játékos visszalépett az eljárás támogatásától.

Simon Jones ügyész elmondta, hogy a Manchester City jelenlegi támadója a vele folytatott egyeztetés során jelezte, nem szeretne tovább részt venni az ügyben, az ügyészség pedig nem tartotta indokoltnak, hogy akarata ellenére vallomástételre kötelezzék.

„Ilyen körülmények között nem terjesztünk elő további bizonyítékot az ügyben” – jelentette ki az ügyész.

Mary Dowrick bíró ezt követően felmentő ítéletet hozott a rasszista indíttatású közrendzavarással vádolt Mogan ügyében. A döntés tehát azért született meg, mert a vádhatóság nem folytatta a bizonyítást, így a bíróság nem állapította meg a férfi bűnösségét.

Az eset még 2025. augusztus 15-én, a Liverpool–Bournemouth Premier League-mérkőzés első félidejében történt. A vendégeknél akkor futballozó Semenyo éppen bedobáshoz készülődött, amikor egy kerekesszékes hazai szurkoló állítólag rasszista megjegyzéseket kiabált felé. A ghánai játékos jelezte a történteket Anthony Taylor játékvezetőnek, aki a 29. percben félbeszakította a találkozót.

A szurkolót később eltávolították az Anfieldről, a rendőrség pedig eljárást indított ellene. A tárgyaláson korábban elhangzott, hogy több szemtanú szerint Mogan rágógumit is dobott a futballista felé. A férfi a rendőrségi kihallgatásán másként számolt be a szóváltásról, és azt állította, Semenyo sértő megjegyzést tett a fogyatékosságára.