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Jamie Carragher szerint Trey Nyoni teljesítménye rávilágított, hogy a klub nem megfelelően költötte el a pénzét, amikor Szoboszlai Dominikkal és Ryan Gravenberchhel új szerződéseket kötött. A klublegenda ezt a Fenerbahce–Liverpool BL-mérkőzés után mondta, ahol a 19 éves középpályás játszott a legjobban a Vörösök közül.

Vitathatatlanul Trey Nyoni volt a Liverpool legjobb teljesítményt nyújtó játékosa a Fenerbahce ellen 3-2-re elveszített Bajnokok Ligája-mérkőzésen. Bár a 19 éves középpályás fejlődését öröm nézni, Jamie Carragher szerint ez egyben arra is rávilágított, hogy a klub nem megfelelően költötte el a pénzét, amikor Szoboszlai Dominikkal és Ryan Gravenberchhel új szerződéseket kötött.

A Liverpool középpályásai, Szoboszlai Dominik és Ryan Gravenberch
Jamie Carragher szerint Trey Nyoni teljesítménye rávilágított, hogy a Liverpool nem megfelelően költötte el a pénzét, amikor Szoboszlai Dominikkal és Ryan Gravenberchhel új szerződéseket kötött kötött
Fotó: Peter Byrne / PA Wire
  • Fenerbahce-Liverpool (Bajnokok Ligája)
  • 3-2

Carragher véleménye Szoboszlai és Gravenberch liverpooli szerződéshosszabbításáról

A Liverpool klublegendája, Jamie Carragher azután kérdőjelezte meg, hogy jó döntés volt-e Szoboszlai Dominik és Ryan Gravenberch szerződéshosszabbítása, hogy Trey Nyoni náluk is jobban teljesít ebben a szezonban.

Nyoni és Ngumoha voltak a Liverpool legjobb játékosai, és egy héttel ezelőtt a Chelsea ellen is azok voltak

– nyilatkozta a Fenerbahce ellen 3-2-re elveszített Bajnokok Ligája-mérkőzés után Jamie Carragher. Hozzátette, mindkét fiatal labdarúgó olyan poszton játszik, amelyekre a klub sok pénzt költött. 

Barcola 120 millió fontért érkezett. Ma este elöl játszott, de nem jól, a fiatalabb játékosok jobban játszottak, mint ő. Ami Trey Nyonit illeti a középpályán a Liverpool nem költött sokat egy játékosra, de nyáron komoly szerződéseket kötöttek Ryan Gravenberch-el és Szoboszlaival, aki játszott ezen az este, de nem különösebben jól

– fogalmazott Carragher.

Szoboszlai Dominik szerződéshosszabbítását egyébként a szurkolók nagyon várták, miután az előző szezonban a csapat legjobb teljesítményt nyújtó játékosa volt. Ryan Gravenberch esetében viszont felmerült, hogy nem játszott elég jól ahhoz, hogy új kontraktust kapjon. A Rousing the Kop szerint némileg kínos forgatókönyv lenne a Liverpool számára, ha a két középpályás helyett Nyoni lenne Andoni Iraola kezdőcsapatának állandó tagja.

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