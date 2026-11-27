A Brugge-Liverpool BL-mérkőzés nemcsak a két gólt szerző Alexander Isak, hanem Szoboszlai Dominik számára is rendkívül különleges volt, ugyanis a magyar játékos először viselte tétmeccsen a csapatkapitányi karszalagot. A 26 éves klasszis gólpasszal járult hozzá a 3-0-s idegenbeli sikerhez, csapata az ő átadása után szerzett vezetést a 13. percben.

Szoboszlai Dominik gólpasszal járult hozzá a Liverpool újabb sikeréhez

Fotó: Jan De Meuleneir / PsnewZ via ZUMA Press

Alexander Isak végleg megérkezett Liverpoolba

A svéd válogatott támadó a meccs elején gólra váltotta Szoboszlai remek passzát, a 82. percben pedig újabb találatával végleg lezárt minden kérdést. Isak tavaly nyáron rekordösszegért érkezett, de az előző idényben szinte végig sérült volt, így nem tudta igazolni, miért fizettek érte 145 millió eurót.

A 27 éves csatárral azóta nagyot fordult a világ, a mostani évadban már 10 gólnál jár,

és úgy tűnik, a Liverpool a személyében megtalálta azt a komplex befejezőt, akit régóta keresett.

A Brugge elleni találkozón Isak három gólhelyzet kialakításában működött közre, 30 passzából 25 pontos volt, a megvívott tíz párharcából négyet megnyert. A szezon elején is rugdosta a gólokat, de a játékának más elemei még kevésbé működtek. Mostanra azonban egyre inkább megmutatja, hogy sokkal több egyszerű góllövőnél, kilencesként nyújtott teljesítménye a This is Anfield szerint felbecsülhetetlen értékű volt.

“A perfect away win.” 🗣️ Isak on his brace and our victory in Brugge: https://t.co/mxeZV21zwT https://t.co/7W3EinA55F — Liverpool FC (@LFC) November 25, 2026

Florian Wirtz: gyűlölet után elismerés

A Liverpool másik méregdrága sztárja, a tavaly nyáron 125 millió euróért igazolt Florian Wirtz is kezdi meggyőzni a benne kétkedőket. A német válogatott játékos az előző idényben meglehetősen halovány teljesítményt nyújtott, és az idei évadot se kezdte túl meggyőzően.

Az utóbbi hetekben azonban Wirtz nagyszerűen futballozott, a Brugge kapujába is betalált, de előtte a Crystal Palace és a Manchester United legyőzéséhez is góllal, gólpasszal járult hozzá.

A kritikusok és Liverpool-szurkolók pár hete még kitették volna a csapatból a németet – sokan Szoboszlait követelték a posztjára –, azóta viszont elismerést vívott ki magának.

„A Liverpool hetes számú játékosai történelmileg meghatározó szerepet játszottak a Brugge elleni mérkőzéseken, így különösen helyénvaló volt, hogy Florian Wirtz továbbvigye ezt a gazdag hagyományt. A néhai Kevin Keegan 50 évvel ezelőtt egy csodás szabadrúgással itt nyerte meg a Liverpoolnak az UEFA-kupát, míg Sir Kenny Dalglish 1978-ban a Wembleyben vált hőssé: finom mozdulattal szerzett góljával biztosította be, hogy a csapat megvédje BEK-címét.

Ez a mez azt jelenti, hogy a játékos a legjobbak közé tartozik,

és bár ennek a mérkőzésnek nem volt akkora jelentősége, mint a múlt nagy történelmi összecsapásainak, szimbolikus volt, hogy a ritmusát igazán megtaláló Wirtz juttassa a Liverpoolt még közelebb a kieséses szakaszhoz” – hangzott a Telegraph újságírójának, Dominic Kingnek a dicsérete.