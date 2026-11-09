Virgil van Dijk, a Premier League-ben szereplő Liverpool csapatkapitánya kihagyja a holland válogatott novemberi Nemzetek Ligája-mérkőzéseit. A 35 éves középső védő az idei szezonban minden percet a pályán töltött az angol bajnokságban, emellett a Bajnokok Ligájában négy találkozóból háromszor volt kezdő, valamint a Chelsea elleni Ligakupa-siker alkalmával is pályára lépett.

Virgil van Dijk a Liverpool a vezére

Fotó: Henry Nicholls / AFP

Van Dijk a vasárnap délutáni, Crystal Palace ellen 3–1-re megnyert bajnokit is végigjátszotta, ugyanakkor a hétközi, Fenerbahce elleni Bajnokok Ligája-vereség során több kemény párharcba is belekerült, és a vádlijával is akadtak problémái.

Ezt követően a Holland Labdarúgó-szövetség hétfőn közleményt adott ki, amelyben arról tájékoztatott, hogy Van Dijk és a Sunderland csatára, Brian Brobbey sem állhat majd a válogatott rendelkezésére. Xavi Hernández szövetségi kapitány pedig úgy döntött, hogy egyik játékos helyére sem hív be új futballistát az Oranje keretébe.

„Virgil van Dijk és Brian Brobbey nincs megfelelő fizikai állapotban ahhoz, hogy pályára lépjen a közelgő Nemzetek Ligája-mérkőzéseken. A helyükre nem hívunk be új játékosokat” – olvasható a holland szövetség közleményében.

Az A csoport élén álló hollandok pénteken a görögöket fogadják hazai pályán, majd hétfő este a németek vendégeként zárják a Nemzetek Ligája-sorozatot.

A csapatkapitány mellett Szoboszlaiért is aggódnak Liverpoolban

Liverpoolban most fokozott figyelemmel követik Van Dijk fizikai állapotát, hiszen a válogatott szünet után a Vörösök november 22-én a Manchester Unitedet fogadják az Anfielden.

A Mersey-partiak nemcsak a kapitányuk miatt aggódhatnak. Szoboszlai Dominikot a Crystal Palace elleni mérkőzés második félidejében térdproblémák miatt kellett lecserélni, és további vizsgálatokon kell még átesnie.

Andoni Iraola, a Liverpool edzője a Palace elleni mérkőzés után azt mondta, attól tart, hogy csapatát újabb sérülések sújtják majd a válogatott szünetben. A baszk szakember azért is aggódik, mert a legutóbbi szünet után Szoboszlai Dominik, Alexander Isak és Cody Gakpo is sérülten tért vissza Liverpoolba.