Az elmúlt hetekben többször is kapcsolatba hozták a Liverpool csapatával Bart Verbruggent, a Premier League-ben szárnyaló Brighton holland válogatott kapusát. A Liverpool érdeklődését a csapat belső ügyeit behatóan ismerő újságíró, David Lynch is megerősítette az Anfield Index átigazolásokkal foglalkozó podcastműsorában.
„Úgy tudom, figyelték őt a Liverpoolnál. Már azelőtt is rendszeresen kapcsolatban álltak az ügynökével, hogy Brightonba igazolt volna, tehát hosszú ideje érdeklődnek iránta” – mondta Lynch a 24 éves holland kapusról.
Verbruggen a Premier League egyik legjobb kapusa, akit az utóbbi hónapokban már olyan topklubokkal is szóba hoztak, mint a Bayern München vagy a Real Madrid, így egyáltalán nem meglepő, hogy Liverpoolban is figyelemmel követik a teljesítményét. Arra ugyan minimális az esély, hogy a holland kapus januárban Liverpoolba igazoljon, nyáron azonban összejöhet az üzlet.
Jelenleg nagyon jól mennek a dolgaink a Brightonnál. Nagy kár lenne ezt azzal elrontani, hogy a jövőbe tekintünk. Próbálok a jelenre koncentrálni, és arra figyelni, ami éppen most történik. Élvezem ezt, és úgy gondolom, így tudok a legjobban teljesíteni”
– mondta Verbruggen a holland NOS televíziós csatornának.
Bár a holland válogatott első számú kapusa elsősorban a jelenre összpontosít, azt azért megjegyezte, hogy egyszer szívesen védene egy olyan topcsapatban, amely trófeákért harcol.
„Ezt majd akkor kell mérlegelni, amikor eljön a megfelelő pillanat, most egyáltalán nem tartunk ott. Ha az ember a jövőben vagy a múltban él, romlik a teljesítménye, ezért igyekszem távol tartani magam ettől” – tette hozzá Verbruggen, aki hangsúlyozta, hogy jelenleg tökéletes az élete.
Mi lesz a Liverpool kapusaival?
A Liverpool első számú kapusa a 34 éves Alisson Becker, aki a világ egyik legjobbja a posztján. A brazil hálóőrnek azonban 2027 nyarán lejár a szerződése, és könnyen lehet, hogy távozik majd a Mersey-parti csapattól. Bár korábban elmondta, hogy szívesen maradna a klub kötelékében.
A csapat második számú kapusa a georgiai Giorgi Mamardashvili, aki nagy reményekkel érkezett, de egyelőre nem hozza azt a szintet, amelyet a Liverpool szurkolói vártak tőle.
Alisson továbbra is a Premier League legjobb kapusai közé tartozik, ugyanakkor a lábbal való játéka tekintetében lehetne nála jobb megoldást találni, amennyiben a szerződése lejártakor távozna. Mamardashvili kiváló a vonalon, remekül hárítja a kapura tartó lövéseket, ám a lábbal való játéka messze elmarad attól a szinttől, amelyet a Liverpool megkövetel.
Verbruggen leigazolása ilyen szempontból tökéletes döntés lenne, ugyanis a holland kapus óriási bravúrokra képes, emellett pedig lábbal a világ egyik legjobbja.
A karrierjében viszont már olyan ponton tart, hogy a második számú kapus szerepét biztosan nem vállalná be, így a Liverpoolnak valószínűleg előbb Alisson távozását kellene bejelentenie ahhoz, hogy szerződtethesse Verbruggent a Brightontól.
A holland válogatott kapus esetleges érkezésével két fiatal tehetség is rosszul járna. Az egyik a magyar válogatott Pécsi Ármin, aki a Liverpool játékosaként jelenleg az osztrák élvonalban szereplő Hartberg csapatában véd. Ha a Mersey-parti csapat megszerezné a világ egyik legjobb kapusát, aki még mindig csak 24 éves, az jelentősen rontaná a magyar kapus esélyeit arra, hogy komolyan számoljanak vele Liverpoolban.
Ehhez még hozzájön az is, hogy a klub tavaly nyáron 30 millió fontért szerződtette Lucca Brughmanst, a belga Genk 18 éves szupertehetségét, aki 2027 nyarán csatlakozik a Liverpool csapatához, éppen akkor, amikor Pécsi visszatérne az osztrák kölcsönjátékból.
Pécsi Ármin liverpooli karrierje szempontjából már Brughmans érkezése sem volt a legjobb hír, azonban ha Verbruggen is a csapathoz érkezne, az minden bizonnyal megpecsételné a magyar kapus sorsát az Anfielden.