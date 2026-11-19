Az elmúlt hetekben többször is kapcsolatba hozták a Liverpool csapatával Bart Verbruggent, a Premier League-ben szárnyaló Brighton holland válogatott kapusát. A Liverpool érdeklődését a csapat belső ügyeit behatóan ismerő újságíró, David Lynch is megerősítette az Anfield Index átigazolásokkal foglalkozó podcastműsorában.

Bart Verbruggen a Liverpool célkeresztjébe került

Fotó: Tom Weller / dpa Picture-Alliance via AFP

„Úgy tudom, figyelték őt a Liverpoolnál. Már azelőtt is rendszeresen kapcsolatban álltak az ügynökével, hogy Brightonba igazolt volna, tehát hosszú ideje érdeklődnek iránta” – mondta Lynch a 24 éves holland kapusról.

Verbruggen a Premier League egyik legjobb kapusa, akit az utóbbi hónapokban már olyan topklubokkal is szóba hoztak, mint a Bayern München vagy a Real Madrid, így egyáltalán nem meglepő, hogy Liverpoolban is figyelemmel követik a teljesítményét. Arra ugyan minimális az esély, hogy a holland kapus januárban Liverpoolba igazoljon, nyáron azonban összejöhet az üzlet.

Jelenleg nagyon jól mennek a dolgaink a Brightonnál. Nagy kár lenne ezt azzal elrontani, hogy a jövőbe tekintünk. Próbálok a jelenre koncentrálni, és arra figyelni, ami éppen most történik. Élvezem ezt, és úgy gondolom, így tudok a legjobban teljesíteni”

– mondta Verbruggen a holland NOS televíziós csatornának.

Bár a holland válogatott első számú kapusa elsősorban a jelenre összpontosít, azt azért megjegyezte, hogy egyszer szívesen védene egy olyan topcsapatban, amely trófeákért harcol.

„Ezt majd akkor kell mérlegelni, amikor eljön a megfelelő pillanat, most egyáltalán nem tartunk ott. Ha az ember a jövőben vagy a múltban él, romlik a teljesítménye, ezért igyekszem távol tartani magam ettől” – tette hozzá Verbruggen, aki hangsúlyozta, hogy jelenleg tökéletes az élete.

​Mi lesz a Liverpool kapusaival?

A Liverpool első számú kapusa a 34 éves Alisson Becker, aki a világ egyik legjobbja a posztján. A brazil hálóőrnek azonban 2027 nyarán lejár a szerződése, és könnyen lehet, hogy távozik majd a Mersey-parti csapattól. Bár korábban elmondta, hogy szívesen maradna a klub kötelékében.

A csapat második számú kapusa a georgiai Giorgi Mamardashvili, aki nagy reményekkel érkezett, de egyelőre nem hozza azt a szintet, amelyet a Liverpool szurkolói vártak tőle.