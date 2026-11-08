Órákkal a magyar válogatott labdarúgók érkezése előtt kapta a rossz hírt Marco Rossi

Tovább tornyosulhatnak a gondok Marco Rossi szövetségi kapitány előtt, aki előbb Várkonyi Bencét veszítette el a magyar válogatott két soron következő Nemzetek Ligája-mérkőzésére kihirdetett keretéből, majd Lukács Dániel is megsérült. A Puskás Akadémia 30 éves támadója egy ütközést követően jelezte, hogy nem tudja folytatni a szombati Kisvárda elleni NB I-es találkozót.

Lukács Dániel megsérült a Kisvárda-Puskás Akadémia NB I-es mérkőzésen

Fotó: PAL GOLLNER / NurPhoto

Kisvárda-Puskás Akadémia (NB I)

0-1

A magyar válogatott és Marco Rossi szövetségi kapitány a Bournemouth játékosát, Tóth Alexet és a Vasas labdarúgóját, Tóth Milánt már a kerethirdetés előtt elveszítette, majd a hétvégén Várkonyi Bence is megsérült csapata, a Qarabag bajnoki mérkőzésén. Az olasz szakember utóbbi helyett már be is hívta az FK Vojvodina játékosát, Szűcs Kornélt a magyar válogatott Georgia és Észak-Írország ellen készülő keretébe. Szombaton azonban újabb rossz hír érkezett.

Lukács Dániel sérülést szenvedett

Lukács Dániel a Puskás Akadémia kezdőcsapatában kapott helyet a Kisvárda elleni NB I-es mérkőzésen, és az első félóra végén még eleresztett egy remek lövést, majd ez bizonyult az utolsó megmozdulásának.

A 30 éves támadó egy ütközést követően jelezte, hogy megsérült, és nem tudja folytatni a játékot.

A Puskás Akadémia így is 1-0-s sikert aratott Kisvárdán, Lukács Dániel elvesztése azonban nagy veszteség lenne a csapatnak – és a magyar válogatottnak is.

A támadó már 13 alkalommal ölthette magára a címeres mezt, sőt, mind a négy legutóbbi Nemzetek Ligája-mérkőzésen kezdőként számított rá Marco Rossi szövetségi kapitány.

A magyar válogatott labdarúgók hétfőn érkeznek Telkibe, hogy felkészüljenek a Georgia és az Észak-Írország elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésekre.