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Órákkal a magyar válogatott labdarúgók érkezése előtt kapta a rossz hírt Marco Rossi

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Újabb labdarúgóját veszíthette el Marco Rossi szövetségi kapitány. Várkonyi Bence után Lukács Dániel is megsérült klubcsapata hétvégi bajnoki mérkőzésén.

Tovább tornyosulhatnak a gondok Marco Rossi szövetségi kapitány előtt, aki előbb Várkonyi Bencét veszítette el a magyar válogatott két soron következő Nemzetek Ligája-mérkőzésére kihirdetett keretéből, majd Lukács Dániel is megsérült. A Puskás Akadémia 30 éves támadója egy ütközést követően jelezte, hogy nem tudja folytatni a szombati Kisvárda elleni NB I-es találkozót.

Lukács Dániel a Puskás Akadémia magyar válogatott labdarúgója
Lukács Dániel megsérült a Kisvárda-Puskás Akadémia NB I-es mérkőzésen
Fotó: PAL GOLLNER / NurPhoto
  • Kisvárda-Puskás Akadémia (NB I)
  • 0-1

A magyar válogatott és Marco Rossi szövetségi kapitány a Bournemouth játékosát, Tóth Alexet és a Vasas labdarúgóját, Tóth Milánt már a kerethirdetés előtt elveszítette, majd a hétvégén Várkonyi Bence is megsérült csapata, a Qarabag bajnoki mérkőzésén. Az olasz szakember utóbbi helyett már be is hívta az FK Vojvodina játékosát, Szűcs Kornélt a magyar válogatott Georgia és Észak-Írország ellen készülő keretébe. Szombaton azonban újabb rossz hír érkezett.

Lukács Dániel sérülést szenvedett

Lukács Dániel a Puskás Akadémia kezdőcsapatában kapott helyet a Kisvárda elleni NB I-es mérkőzésen, és az első félóra végén még eleresztett egy remek lövést, majd ez bizonyult az utolsó megmozdulásának. 

A 30 éves támadó egy ütközést követően jelezte, hogy megsérült, és nem tudja folytatni a játékot.

A Puskás Akadémia így is 1-0-s sikert aratott Kisvárdán, Lukács Dániel elvesztése azonban nagy veszteség lenne a csapatnak – és a magyar válogatottnak is.

A támadó már 13 alkalommal ölthette magára a címeres mezt, sőt, mind a négy legutóbbi Nemzetek Ligája-mérkőzésen kezdőként számított rá Marco Rossi szövetségi kapitány.

A magyar válogatott labdarúgók hétfőn érkeznek Telkibe, hogy felkészüljenek a Georgia és az Észak-Írország elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésekre.

A magyar válogatott következő két Nemzetek Ligája-mérkőzése:

  • Georgia-Magyarország, november 14., 18.00
  • Magyarország-Észak-Írország, november 17., 20.45

 

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