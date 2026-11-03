Jamie Carragher nem kímélte Alexis Mac Allistert a Liverpool–Arsenal rangadó után. A korábbi liverpooli legenda szerint az argentin középpályás színészkedése vállalhatatlan volt, amikor megpróbálta elérni, hogy a játékvezető kiállítsa Noni Maduekét. A két játékos homloka egymáshoz ért, és Mac Allister úgy esett össze, mint akit tényleg lefejeltek.

Alexis Mac Allister mutatja, őt bizony lefejelték, de senki nem hitt neki Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Az Arsenal 1-0-ra győzött a Liverpool otthonában, és a mérkőzés hajrájában egy kínos jelenet borzolta a kedélyeket. A 79. percben Mac Allister előbb Martin Ödegaarddal került összetűzésbe, majd a történtekre Noni Madueke reagált, az angol szélső és az argentin játékos egymással szemben találta magát. A két futballista homloka összeért, Mac Allister pedig látványosan a földre vetette magát, miközben az arcát fogta. A VAR-vizsgálat után a játékvezető nem mutatott fel piros lapot, Mac Allister és Jurrien Timber viszont sárgát kapott.

Mac Allister szánalmas volt

A Sky Sports szakértőjeként dolgozó Jamie Carragher keményen bírálta egykori csapata futballistáját. A korábbi védő nem próbálta védeni Mac Allistert, sőt, kifejezetten örült annak, hogy Maduekét nem állították ki.

@TouchlineX There was zero contacts between Mac Allister and Madueke https://t.co/IwlN20M7Tk — THEMBA ☄️ (@AkanniCFC) November 1, 2026

„Szerettem volna, ha nyer a Liverpool, de nagyon örülök, hogy Maduekét nem állították ki. Határozottan ki kell mondanunk, ha valami kínos és nevetséges, és ez az volt. Ennek véget kell vetni, egyszerűen nem bírom elviselni” – fakadt ki Carragher.

A szakértő szerint elfogadhatatlan, hogy a futballisták apró érintkezéseket úgy próbálnak beállítani, mintha súlyos szabálytalanság történt volna, csak azért, hogy kiállítást harcoljanak ki.

„Liverpool-szurkoló vagyok, de amit Mac Allister csinált, az vicc. Ennek véget kell vetni. A játékosok a piros lapok miatt csinálják ezt, semmi másért."

Carragher szerint a Premier League vezetőinek, a játékvezetőknek és az edzőknek össze kellene fogniuk annak érdekében, hogy megszüntessék az ilyen színészkedéseket. Nem csak ő akadt ki az argentin viselkedésén: Gary Neville is kínosnak nevezte Mac Allister reakcióját, Ian Wright pedig úgy vélte, a Liverpool játékosa egyértelműen megpróbálta kiállíttatni Maduekét - írta a The Sun.