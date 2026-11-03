Live
Mobil AppHírlevélProfilom
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevélProfilom
OrigoNyíl
Rendkívüli

Három hónap után azonnali hatállyal menesztették Orbán Anita emberét

Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Egy gólt és egy látványos színészkedést hozott a Liverpool–Arsenal meccs. Alexis Mac Allister eljátszotta, hogy lefejelték, majd összeesett a pályán. Szánalmas alakítás volt.

Jamie Carragher nem kímélte Alexis Mac Allistert a Liverpool–Arsenal rangadó után. A korábbi liverpooli legenda szerint az argentin középpályás színészkedése vállalhatatlan volt, amikor megpróbálta elérni, hogy a játékvezető kiállítsa Noni Maduekét. A két játékos homloka egymáshoz ért, és Mac Allister úgy esett össze, mint akit tényleg lefejeltek.

Liverpool's Argentinian midfielder #10 Alexis Mac Allister indicates he's been butted during the English Premier League football match between Liverpool and Arsenal at Anfield in Liverpool, north west England on November 1, 2026. (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Alexis Mac Allister mutatja, őt bizony lefejelték, de senki nem hitt neki Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Az Arsenal 1-0-ra győzött a Liverpool otthonában, és a mérkőzés hajrájában egy kínos jelenet borzolta a kedélyeket. A 79. percben Mac Allister előbb Martin Ödegaarddal került összetűzésbe, majd a történtekre Noni Madueke reagált, az angol szélső és az argentin játékos egymással szemben találta magát. A két futballista homloka összeért, Mac Allister pedig látványosan a földre vetette magát, miközben az arcát fogta. A VAR-vizsgálat után a játékvezető nem mutatott fel piros lapot, Mac Allister és Jurrien Timber viszont sárgát kapott.

Mac Allister szánalmas volt

A Sky Sports szakértőjeként dolgozó Jamie Carragher keményen bírálta egykori csapata futballistáját. A korábbi védő nem próbálta védeni Mac Allistert, sőt, kifejezetten örült annak, hogy Maduekét nem állították ki.

„Szerettem volna, ha nyer a Liverpool, de nagyon örülök, hogy Maduekét nem állították ki. Határozottan ki kell mondanunk, ha valami kínos és nevetséges, és ez az volt. Ennek véget kell vetni, egyszerűen nem bírom elviselni” – fakadt ki Carragher.

A szakértő szerint elfogadhatatlan, hogy a futballisták apró érintkezéseket úgy próbálnak beállítani, mintha súlyos szabálytalanság történt volna, csak azért, hogy kiállítást harcoljanak ki.

„Liverpool-szurkoló vagyok, de amit Mac Allister csinált, az vicc. Ennek véget kell vetni. A játékosok a piros lapok miatt csinálják ezt, semmi másért."

Carragher szerint a Premier League vezetőinek, a játékvezetőknek és az edzőknek össze kellene fogniuk annak érdekében, hogy megszüntessék az ilyen színészkedéseket. Nem csak ő akadt ki az argentin viselkedésén: Gary Neville is kínosnak nevezte Mac Allister reakcióját, Ian Wright pedig úgy vélte, a Liverpool játékosa egyértelműen megpróbálta kiállíttatni Maduekét - írta a The Sun.

Szoboszlai nem tudott segíteni, a Liverpool a kaput sem találta el az Arsenal ellen
Szoboszlai Dominik kárára robbant be a Liverpool új sztárja?

 

 

Szóljon hozzá!