Sorsdöntő mérkőzések előtt áll a magyar válogatott, amely novemberben Georgia és Észak-Írország ellen harcolhatja ki a Nemzetek Ligája A divíziójába való feljutást. A sérüléséből visszatérő Sallai Roland bizakodva várja a találkozókat, és úgy véli, a csapat teljesítménye folyamatosan javul. A keddi, telki sajtótájékoztatón szóba került Szoboszlai Dominik állapota is, akinek térdsérülése miatt továbbra is bizonytalan a szereplése.

Sallai Roland szerint jó úton jár a magyar válogatott Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Sallai Roland szerint jó úton jár a magyar válogatott

A Galatasaray 29 éves támadója sérülés miatt kihagyta a Nemzetek Ligája első négy fordulóját, így különösen motiváltan készül a november 14-i, Georgia elleni idegenbeli mérkőzésre. Sallai Roland a keddi sajtótájékoztatón hangsúlyozta, bízik abban, hogy a válogatott folytatni tudja az elmúlt időszakban mutatott fejlődést.

Remélem, a szombati találkozó örökre megmarad majd az emlékezetemben, mert jó játékkal szerezzük meg a három pontot Georgiában

– fogalmazott Sallai, aki szerint két győzelemmel a magyar válogatott visszajuthat a Nemzetek Ligája legmagasabb osztályába.

A magyar csapat valóban egyre eredményesebben szerepelt az őszi sorozatban. Marco Rossi együttese szeptemberben hazai pályán 1–0-ra kikapott Ukrajnától, majd gól nélküli döntetlent játszott Észak-Írország vendégeként. Októberben azonban már mindkét találkozóját megnyerte: előbb Georgiát győzte le 1–0-ra a Puskás Arénában, majd idegenben 2–1-re felülmúlta Ukrajnát. A négy mérkőzésen megszerzett hét pontnak köszönhetően Magyarország a B divízió második csoportjának második helyén áll, mindössze egy ponttal lemaradva a nyolcpontos Észak-Írország mögött. A magyar válogatott így továbbra is saját kezében tartja a sorsát: ha megnyeri hátralévő két találkozóját, csoportelsőként biztosan feljut az A divízióba.

Szoboszlai Dominik szerepléséről az utolsó pillanatban dönthetnek

A válogatott felkészülésének egyik legfontosabb kérdése Szoboszlai Dominik egészségi állapota. A Liverpool magyar középpályása a Crystal Palace elleni vasárnapi bajnoki mérkőzésen sem tudott végig a pályán maradni, térdproblémái miatt a 69. percben lecserélték.

A Magyar Labdarúgó Szövetség keddi tájékoztatása szerint a csapatkapitány átesett a szükséges orvosi vizsgálatokon, amelyek után kiderült, hogy térdrándulással bajlódik. A válogatott egészségügyi stábja mindent megtesz annak érdekében, hogy Szoboszlai mielőbb Marco Rossi rendelkezésére állhasson, játékáról azonban várhatóan csak az utolsó pillanatban születik döntés.

Sallai mindenesetre optimistán beszélt csapattársa helyzetéről, és bízik abban, hogy Szoboszlai mindkét novemberi összecsapáson pályára léphet. A Galatasaray játékosa azt is jelezte, hogy szükség esetén készen áll nagyobb felelősséget vállalni a válogatottban. Saját szerepkörével kapcsolatban elmondta, számára nem jelent problémát, hogy klubcsapatában jobb oldali védőként, míg a nemzeti együttesben támadóként számítanak rá.