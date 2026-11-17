Nemcsak a feljutásért zajló küzdelem, hanem a játékvezetés is komoly indulatokat váltott ki az északír együttesnél a keddi, magyar válogatott elleni mérkőzés előtt. Michael O'Neill szövetségi kapitány a hétfői budapesti sajtótájékoztatón ismét szóba hozta a saját és Jamie Donley eltiltását, majd a bírókat és a labdarúgópályákon tapasztalható színészkedést is kritizálta. Az északírek szakvezetője abban bízik, hogy a Magyarország–Észak-Írország találkozón határozottabb játékvezetésre számíthatnak.

Michael O'Neill kifakadt a magyar válogatott elleni meccs előtt

Fotó: Simon Wohlfahrt/AFP

Michael O'Neill már a magyar válogatott elleni meccs előtt kifakadt

Az északírek szombaton Terry Devlin góljával 1–0-ra legyőzték Ukrajnát, a találkozó azonban komoly veszteségekkel járt. O'Neill a 82. percben kapott sárga lapot, miután reklamált François Letexier játékvezetőnél egy elmaradt szabadrúgás miatt. Mivel ez már a második figyelmeztetése volt a sorozatban, a keddi, budapesti mérkőzésen eltiltás miatt nem irányíthatja csapatát a kispadról.

Hasonló sorsra jutott Jamie Donley is, aki azért reklamált, mert a játékvezető nem szakította meg a játékot Trai Hume vérző fejsérülésénél.

O'Neill a The Irish Newsnak adott nyilatkozatában ismét felidézte a történteket, és egyértelművé tette, hogy a játékvezetőket következetesebb fellépésre szeretné ösztönözni.

Meg is mondtam a negyedik játékvezetőnek, hogy ha ilyen szigorúak, akkor a pályán tapasztalható színészkedéssel is foglalkozniuk kellene

– fogalmazott az északír kapitány.

A szakember szerint a bíróknak sokkal nagyobb figyelmet kellene fordítaniuk azokra a játékosokra, akik megpróbálják megtéveszteni őket.

„A játékvezetőnek az is a feladata, hogy fellépjen az ilyen esetek ellen: amikor a játékosok túl könnyen a földre kerülnek, és kiabálnak, sikoltoznak, miután elesnek” – jelentette ki O'Neill.

A szövetségi kapitány ezután már közvetlenül a magyarok elleni mérkőzés játékvezetéséről beszélt.

Remélhetőleg a játékvezetők különbséget tudnak tenni a valódi szabálytalanságok, a műesések és a színészkedés között. Nincs szükségünk ilyesmire a futballban, és remélem, holnap este határozottabb játékvezetőnk lesz.

Eltiltása ellenére sem aggódik az északírek kapitánya

A szakembernek tehát a Puskás Aréna lelátójáról kell figyelnie a sorsdöntő összecsapást, ám állítása szerint ez nem jelent megoldhatatlan problémát.