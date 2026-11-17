Nemcsak a feljutásért zajló küzdelem, hanem a játékvezetés is komoly indulatokat váltott ki az északír együttesnél a keddi, magyar válogatott elleni mérkőzés előtt. Michael O'Neill szövetségi kapitány a hétfői budapesti sajtótájékoztatón ismét szóba hozta a saját és Jamie Donley eltiltását, majd a bírókat és a labdarúgópályákon tapasztalható színészkedést is kritizálta. Az északírek szakvezetője abban bízik, hogy a Magyarország–Észak-Írország találkozón határozottabb játékvezetésre számíthatnak.
Michael O'Neill már a magyar válogatott elleni meccs előtt kifakadt
Az északírek szombaton Terry Devlin góljával 1–0-ra legyőzték Ukrajnát, a találkozó azonban komoly veszteségekkel járt. O'Neill a 82. percben kapott sárga lapot, miután reklamált François Letexier játékvezetőnél egy elmaradt szabadrúgás miatt. Mivel ez már a második figyelmeztetése volt a sorozatban, a keddi, budapesti mérkőzésen eltiltás miatt nem irányíthatja csapatát a kispadról.
Hasonló sorsra jutott Jamie Donley is, aki azért reklamált, mert a játékvezető nem szakította meg a játékot Trai Hume vérző fejsérülésénél.
O'Neill a The Irish Newsnak adott nyilatkozatában ismét felidézte a történteket, és egyértelművé tette, hogy a játékvezetőket következetesebb fellépésre szeretné ösztönözni.
Meg is mondtam a negyedik játékvezetőnek, hogy ha ilyen szigorúak, akkor a pályán tapasztalható színészkedéssel is foglalkozniuk kellene
– fogalmazott az északír kapitány.
A szakember szerint a bíróknak sokkal nagyobb figyelmet kellene fordítaniuk azokra a játékosokra, akik megpróbálják megtéveszteni őket.
„A játékvezetőnek az is a feladata, hogy fellépjen az ilyen esetek ellen: amikor a játékosok túl könnyen a földre kerülnek, és kiabálnak, sikoltoznak, miután elesnek” – jelentette ki O'Neill.
A szövetségi kapitány ezután már közvetlenül a magyarok elleni mérkőzés játékvezetéséről beszélt.
Remélhetőleg a játékvezetők különbséget tudnak tenni a valódi szabálytalanságok, a műesések és a színészkedés között. Nincs szükségünk ilyesmire a futballban, és remélem, holnap este határozottabb játékvezetőnk lesz.
Eltiltása ellenére sem aggódik az északírek kapitánya
A szakembernek tehát a Puskás Aréna lelátójáról kell figyelnie a sorsdöntő összecsapást, ám állítása szerint ez nem jelent megoldhatatlan problémát.
O'Neill hangsúlyozta, hogy a szakmai stáb tagjai a legmagasabb szinten dolgoznak, így a felkészülést és a mérkőzésre kidolgozott taktikát az eltiltása ellenére is megfelelően tudják megvalósítani.
A támadósorban ugyanakkor változtatnia kell, hiszen a szintén eltiltott Donley pótlása komoly feladat elé állítja. A lehetséges helyettesek között Callum Marshall és Eoin Kenny neve is felmerült, de Isaac Price előrébb vezénylése sem kizárt.
„Van egy kisebb problémánk, de ezt meg tudjuk oldani a kereten belül” – fogalmazott O'Neill, aki szerint a játékosok sokoldalúsága lehetőséget ad a változtatásokra.
Olasz játékvezető vezeti a magyar–északír rangadót
A keddi összecsapást az olasz Marco Guida vezeti, akire nagy feladat hárul, hiszen a két válogatott közvetlenül a Nemzetek Ligája A-divíziójába való feljutásért küzd. Észak-Írország öt forduló után 11 ponttal vezeti a csoportot, a magyar válogatott pedig 10 ponttal követi. Marco Rossi együttesének győznie kell a csoportelsőség megszerzéséhez, miközben a vendégeknek már a döntetlen is elegendő.
Az északírek ráadásul eddigi öt mérkőzésükön egyetlen gólt sem kaptak, így a magyar támadóknak különösen nehéz feladatuk lesz a rendkívül szervezetten védekező riválissal szemben.
A Magyarország–Észak-Írország Nemzetek Ligája-mérkőzés kedden 20.45-kor kezdődik a Puskás Arénában.