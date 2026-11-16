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Alaposan megnehezítette saját helyzetét Észak-Írország az Ukrajna elleni győzelem során, miután két fontos szereplője is eltiltást kapott. A magyar válogatott elleni sorsdöntő mérkőzésen így a szövetségi kapitány és az egyik támadó sem lehet ott a pálya mellett, illetve a pályán.

Komoly veszteségek érték Észak-Írországot a Nemzetek Ligája utolsó fordulója előtt, ugyanis a szombati, Ukrajna elleni győzelem két fontos szereplőjüknek is sokba került. A magyar válogatott keddi ellenfele ugyanis Michael O'Neill szövetségi kapitányra és Jamie Donley-ra sem számíthat a budapesti, A-ligába jutásról döntő mérkőzésen.

Michael O'Neill szövetségi kapitány (balra) eltiltás miatt nem ülhet le a kispadra a magyar válogatott elleni sorsdöntő mérkőzésen
Michael O'Neill szövetségi kapitány (balra) eltiltás miatt nem ülhet le a kispadra a magyar válogatott elleni sorsdöntő mérkőzésen Fotó: Liam McBurney / PA Wire
  • Magyarország-Észak-Írország Nemzetek Ligája
  • november 17., 20.45, Tv: M4 Sport

Két fontos szereplőjét is elveszítette a magyar válogatott ellenfele

Észak-Írország szombat este Terry Devlin 68. percben szerzett góljával 1–0-ra legyőzte Ukrajnát a Nemzetek Ligája ötödik fordulójában, ezzel pedig megőrizte vezető helyét a magyar válogatott csoportjában. A siker azonban komoly áldozatokkal járt, ugyanis az északírek szövetségi kapitánya és egyik támadója is eltiltás miatt kénytelen kihagyni a keddi, magyarok elleni sorsdöntő összecsapást.

A Sky Sports beszámolója szerint a mérkőzés hajrájában előbb Jamie Donley kapott sárga lapot, miután hevesen reklamált a játékvezetőnél. A 21 éves támadó azt sérelmezte, hogy a francia Francois Letexier nem szakította meg azonnal a játékot, amikor az északírek csapatkapitánya, Trai Hume fejsérülést szenvedett, és vérezni kezdett.

Donley számára különösen fájó lehet a figyelmeztetés, ugyanis emiatt eltiltás vár rá, így biztosan kihagyja a magyar válogatott elleni találkozót.

A helyzetet tovább súlyosbította, hogy néhány perccel később Michael O'Neill szövetségi kapitány is elveszítette a türelmét. Az 57 éves szakember a Ciaron Brown ellen elkövetett szabálytalanság miatt reklamált hevesen, amiért a játékvezető őt is sárga lappal büntette.

A figyelmeztetés következtében O'Neill sem irányíthatja a kispadról csapatát Budapesten, így a magyarok elleni feljutási döntőt a lelátóról kell végignéznie.

 

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A kettős eltiltás különösen rosszkor jött az északíreknek, hiszen kedden a Nemzetek Ligája B-divíziójának csoportelsősége lesz a tét. Michael O'Neill együttese öt forduló után 11 ponttal vezeti a csoportot, míg Marco Rossi csapata 10 ponttal áll a második helyen. Az északíreknek már egy döntetlen is elegendő ahhoz, hogy megnyerjék a csoportot, és közvetlenül feljussanak az A-ligába. A magyar válogatottnak ezzel szemben mindenképpen győznie kell a Puskás Arénában ahhoz, hogy megszerezze az első helyet. Döntetlen vagy vereség esetén Szoboszlai Dominikékra osztályozó vár a legmagasabb osztályba kerülésért.

Az északírek ráadásul rendkívül jó védekezéssel készülnek a találkozóra, hiszen a Nemzetek Ligája jelenlegi kiírásában öt mérkőzésen egyetlen gólt sem kaptak. A keddi, budapesti összecsapás így a magyar támadók számára is komoly kihívást jelent majd.

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