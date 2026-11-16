Komoly veszteségek érték Észak-Írországot a Nemzetek Ligája utolsó fordulója előtt, ugyanis a szombati, Ukrajna elleni győzelem két fontos szereplőjüknek is sokba került. A magyar válogatott keddi ellenfele ugyanis Michael O'Neill szövetségi kapitányra és Jamie Donley-ra sem számíthat a budapesti, A-ligába jutásról döntő mérkőzésen.

Michael O'Neill szövetségi kapitány (balra) eltiltás miatt nem ülhet le a kispadra a magyar válogatott elleni sorsdöntő mérkőzésen Fotó: Liam McBurney / PA Wire

Magyarország-Észak-Írország Nemzetek Ligája

november 17., 20.45, Tv: M4 Sport

Két fontos szereplőjét is elveszítette a magyar válogatott ellenfele

Észak-Írország szombat este Terry Devlin 68. percben szerzett góljával 1–0-ra legyőzte Ukrajnát a Nemzetek Ligája ötödik fordulójában, ezzel pedig megőrizte vezető helyét a magyar válogatott csoportjában. A siker azonban komoly áldozatokkal járt, ugyanis az északírek szövetségi kapitánya és egyik támadója is eltiltás miatt kénytelen kihagyni a keddi, magyarok elleni sorsdöntő összecsapást.

A Sky Sports beszámolója szerint a mérkőzés hajrájában előbb Jamie Donley kapott sárga lapot, miután hevesen reklamált a játékvezetőnél. A 21 éves támadó azt sérelmezte, hogy a francia Francois Letexier nem szakította meg azonnal a játékot, amikor az északírek csapatkapitánya, Trai Hume fejsérülést szenvedett, és vérezni kezdett.

Donley számára különösen fájó lehet a figyelmeztetés, ugyanis emiatt eltiltás vár rá, így biztosan kihagyja a magyar válogatott elleni találkozót.

A helyzetet tovább súlyosbította, hogy néhány perccel később Michael O'Neill szövetségi kapitány is elveszítette a türelmét. Az 57 éves szakember a Ciaron Brown ellen elkövetett szabálytalanság miatt reklamált hevesen, amiért a játékvezető őt is sárga lappal büntette.