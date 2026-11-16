Különösen magabiztosan készül a magyar válogatott elleni, keddi Nemzetek Ligája-mérkőzésre az északír csapat. Michael O'Neill együttese öt forduló után 11 ponttal vezeti a B-divízió 2. csoportját, ráadásul még egyetlen gólt sem kapott a sorozatban. A vendégeknek már egy döntetlen is elegendő lenne az A-divízióba jutáshoz, a Blackburn Rovers 20 éves védője, Tom Atcheson azonban ennél merészebb célokat fogalmazott meg.

Tom Atcheson pályára lépett a magyar válogatott elleni belfasti mérkőzésen

Fotó: NurPhoto/AFP

Magabiztosan üzent a magyar válogatottnak az északír védő

A két játékosukat is nélkülözni kényszerülő északírek szombaton Terry Devlin góljával 1–0-ra legyőzték Ukrajnát, ezzel sorozatban ötödik Nemzetek Ligája-mérkőzésükön őrizték meg kapujukat a góltól. A találkozó után Atcheson a The Irish Newsnak adott interjújában arról beszélt, hogy a fiatal északír együttes teljesítménye már sokkal nagyobb figyelmet érdemelne.

„Szerintem mindenkinek oda kellene figyelnie ránk, mert úgy gondolom, hogy nagyon jól szerepelhetünk a Nemzetek Ligájában és az Európa-bajnoki selejtezőkön is. Mindannyian izgatottan várjuk a folytatást” – jelentette ki a 20 éves hátvéd.

Atcheson elárulta, hogy az öltözőben már arról is beszélgetnek, milyen lenne Európa legerősebb válogatottjaival összecsapni, amennyiben sikerülne feljutniuk a Nemzetek Ligája legmagasabb osztályába.

Hatalmas kihívás megnyerni a csoportot, de elképesztő élmény lenne a legnagyobb csapatok ellen játszani, ha sikerülne feljutnunk. Játékosként pontosan erre vágyunk, a legjobbak ellen szeretnénk próbára tenni magunkat.

Az északírek önbizalmát elsősorban a rendkívül stabil védekezésük alapozza meg. Michael O'Neill csapata öt találkozón egyetlen gólt sem kapott, és Atcheson szerint ez a támadójátékukra is pozitív hatással van.

„Minden meccsen úgy lépünk pályára, hogy ha szerzünk egy gólt, akkor óriási esélyünk lesz a győzelemre, mert tudjuk, milyen stabilak vagyunk hátul. Nagyon élvezzük most ezt az időszakot” – mondta.

Győzni jönnek Budapestre az északírek

Bár Észak-Írország számára a döntetlen is feljutást érne, Atcheson egyértelművé tette, hogy a keddi találkozón sem szeretnének pusztán az eredmény megőrzésére törekedni.

A Puskás Arénában különösen nagy kihívás és komoly erőpróba vár ránk, de úgy lépünk pályára, hogy meg akarjuk nyerni a csoportot. Szerintem a magyarok is így gondolkodnak, úgyhogy nagyszerű mérkőzés lesz

– tekintett előre a fiatal hátvéd.