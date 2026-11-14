„Óriási öröm jött ki belőlem, hiszen az én indításomból tudtunk elindulni a második gól előtti kontratámadás során, amit a srácok szenzációsan fejeztek be. Éreztem, hogy azzal a második góllal lezártuk a mérkőzést. Óriási csapatmunka volt. Szerintem nagyon rosszul játszottunk, de a pálya megnehezítette a dolgunkat, mert nem tudtuk azt játszani, amire készültünk. Ilyen hozzáállással kell azonban belemenni minden mérkőzésbe” – mondta a mérkőzés után az M4 Sport kamerája előtt Tóth Balázs, a magyar válogatott kapusa.

A magyar válogatott szenzációs győzelmet aratott Georgia otthonában

Fotó: Profimedia

„Ma igazából nem is volt semmi dolgom, szenzációs csapatteljesítményt nyújtottunk. A szurkolóknak is köszönjük a támogatást, mert arra készültünk, hogy nem jöhetnek ki a mérkőzésre, de ma is belehajszoltak minket a győzelembe” – tette hozzá a Blackburn Rovers hálóőre.

A magyar válogatott a csapatmunkának köszönhette sikerét

Varga Barnabás sérülés miatt nem játszhatott az első négy Nemzetek Ligája-mérkőzésen, most azonban fontos góllal tért vissza a válogatottba.

Nagyon örülök, hogy góllal tértem vissza, de nem éreztem, hogy hiányoztam volna a csapatnak, hiszen az újak is jól teljesítettek, és hét pontot szereztünk az első négy mérkőzésen. Abszolút versenyben maradtunk az első helyért, úgyhogy teljesen megállták a helyüket. Persze örülök, hogy itt lehetek, és hogy góllal tértem vissza”

– mondta a találkozó után Varga Barnabás.

„A második félidő jól sikerült az egész csapatnak, az elsőről inkább ne beszéljünk. Jók voltak a beadások, nekem is volt egy fejesem, ami centikkel ment mellé. Willinek is volt egy fejese, amit a gólvonalról vágtak ki. Aztán jött Sala fejese, ahol volt egy kis szerencsénk, de a lényeg, hogy megszereztük a győzelmet. Tudjuk, milyen szurkolóink vannak. Fantasztikusak, mert mindenhova elkísérnek minket, bárhova megyünk. Innen is köszönöm nekik” – tette hozzá az AEK Athén támadója.