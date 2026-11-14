„Óriási öröm jött ki belőlem, hiszen az én indításomból tudtunk elindulni a második gól előtti kontratámadás során, amit a srácok szenzációsan fejeztek be. Éreztem, hogy azzal a második góllal lezártuk a mérkőzést. Óriási csapatmunka volt. Szerintem nagyon rosszul játszottunk, de a pálya megnehezítette a dolgunkat, mert nem tudtuk azt játszani, amire készültünk. Ilyen hozzáállással kell azonban belemenni minden mérkőzésbe” – mondta a mérkőzés után az M4 Sport kamerája előtt Tóth Balázs, a magyar válogatott kapusa.
„Ma igazából nem is volt semmi dolgom, szenzációs csapatteljesítményt nyújtottunk. A szurkolóknak is köszönjük a támogatást, mert arra készültünk, hogy nem jöhetnek ki a mérkőzésre, de ma is belehajszoltak minket a győzelembe” – tette hozzá a Blackburn Rovers hálóőre.
A magyar válogatott a csapatmunkának köszönhette sikerét
Varga Barnabás sérülés miatt nem játszhatott az első négy Nemzetek Ligája-mérkőzésen, most azonban fontos góllal tért vissza a válogatottba.
Nagyon örülök, hogy góllal tértem vissza, de nem éreztem, hogy hiányoztam volna a csapatnak, hiszen az újak is jól teljesítettek, és hét pontot szereztünk az első négy mérkőzésen. Abszolút versenyben maradtunk az első helyért, úgyhogy teljesen megállták a helyüket. Persze örülök, hogy itt lehetek, és hogy góllal tértem vissza”
– mondta a találkozó után Varga Barnabás.
„A második félidő jól sikerült az egész csapatnak, az elsőről inkább ne beszéljünk. Jók voltak a beadások, nekem is volt egy fejesem, ami centikkel ment mellé. Willinek is volt egy fejese, amit a gólvonalról vágtak ki. Aztán jött Sala fejese, ahol volt egy kis szerencsénk, de a lényeg, hogy megszereztük a győzelmet. Tudjuk, milyen szurkolóink vannak. Fantasztikusak, mert mindenhova elkísérnek minket, bárhova megyünk. Innen is köszönöm nekik” – tette hozzá az AEK Athén támadója.
Schäfer András győzelemmel ünnepelte 50. válogatott mérkőzését.
„Nehézkes napom volt. Nem ez volt a legszebb válogatott mérkőzésem. A meccs jobban hasonlított a birkózásra, mintsem egy futballmérkőzésre. De nyertünk, úgyhogy a feljutásért játszhatunk az északírekkel” – kezdte az Union Berlin középpályása.
Az első félidőt odaajándékoztuk nekik. Ha tízet lehetett volna cserélni, szerintem mindenkit lecserélt volna a Mister. De ahogy a második félidőre kijöttünk, az a csapat erejét is megmutatja.
Játszottunk már így korábban, de az ukránok ellen és most sem kaptunk gólt az első félidőben, annak ellenére, hogy katasztrofálisan játszottunk. A második félidőben elkezdtük az igazi arcunkat mutatni. Megnyertük a párharcokat, begyűjtöttük a második labdákat. A védők fontos mentéseket mutattak be, elöl pedig minőségből lehoztuk a második gólt, úgyhogy a nap végén értékes győzelmet arattunk, pláne egy ilyen mérkőzésen, egy ilyen pályán” – folytatta Schäfer András, aki el is érzékenyült a meccs előtt, mert egy külön mezt kapott az 50. válogatott mérkőzése alkalmából.
„Ha visszatekintek a saját utamra, nem mindig volt biztos, hogy én itt lehetek, pláne a sérüléseim után. Remélem, még egyszer ennyi van bennem. De most leginkább az 51. meccsre koncentrálok” – tette hozzá a 27 éves középpályás, aki elárulta, hogy az egyik mezt a családja, a másikat pedig a felesége családja kapja majd.
A mérkőzés egyik legjobbja Willi Orbán volt, aki óriási mentéseket mutatott be. Azonban az első félidőben sárga lapot kapott, így kedden nem léphet majd pályára az északírek elleni találkozón a Puskás Arénában.
A három pont megszerzése óriási dolog, különösen azért, mert nem könnyű itt játszani. Az első félidő nem volt méltó a szintünkhöz, de sikerült bekapott gól nélkül lehoznunk.
Aztán a folytatásban intenzívebbek lettünk, és végül megérdemelt győzelmet arattunk. Csinger Márk is nagyon jól, stabilan futballozott. Szinte minden párharcot megnyert. Bosszantó, hogy nem játszhatok kedden, de mindenkire szükség van a keretben. Máskor is tudtunk már úgy nyerni, hogy fontos játékosok hiányoztak” – vélekedett az RB Leipzig 33 éves védője.