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A szombat esti, Georgia elleni összecsapás előtt nemcsak a pályán zajlott a felkészülés, a játékosok a grúz főváros felfedezésére is szakítottak időt. A magyar válogatott tagjairól készült fotók tanúsága szerint jó hangulatban telt az utolsó néhány óra a fontos Nemzetek Ligája-mérkőzés előtt.

Közös sétával hangolt a Georgia elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésre a magyar válogatott. Marco Rossi együttesének játékosai, köztük Szoboszlai Dominik, Varga Barnabás és Sallai Roland is jókedvűen járták Tbiliszi utcáit a szombat esti összecsapás előtt.

Remek hangulatban készül a magyar válogatott a fontos mérkőzésre
Remek hangulatban készül a magyar válogatott a fontos mérkőzésre Fotó: Gábor Baricsa
  • Georgia-Magyarország (Nemzetek Ligája)
  • szombat, 18.00, tv: M4 Sport

Remek hangulatban készül a magyar válogatott a fontos mérkőzésre

A magyar válogatott péntek este érkezett meg a grúz fővárosba, ahol szombaton 18 órától lép pályára Georgia ellen. A játékosok a mérkőzés napján egy közös sétával hangolódtak az összecsapásra. A nagykabátot viselő Szoboszlai Dominik mellett Varga Barnabás és Sallai Roland is feltűnt a többiek társaságában, a fotók tanúsága szerint pedig remek hangulatban telt a program.

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Fotó: MLSZ
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Tbiliszi utcáin tűntek fel a magyar válogatott játékosai

Marco Rossi csapata októberben hazai pályán 1–0-ra legyőzte Georgiát, és ezúttal is fontos pontokért lép pályára a Nemzetek Ligájában. A szövetségi kapitány számára különösen jó hír, hogy a sérüléséből visszatérő Varga Barnabás és Sallai Roland is bevethető, ugyanakkor négy játékos biztosan nem lép pályára az esti találkozón. Mint arról az Origo Sport is beszámolt, az UEFA hivatalos honlapján közzétett információk szerint Szűcs Kornél, Baráth Péter, Lukács Dániel és Redzic Damir sem került be a magyar válogatott 23 fős meccskeretébe.

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