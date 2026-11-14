Közös sétával hangolt a Georgia elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésre a magyar válogatott. Marco Rossi együttesének játékosai, köztük Szoboszlai Dominik, Varga Barnabás és Sallai Roland is jókedvűen járták Tbiliszi utcáit a szombat esti összecsapás előtt.
- Georgia-Magyarország (Nemzetek Ligája)
- szombat, 18.00, tv: M4 Sport
Remek hangulatban készül a magyar válogatott a fontos mérkőzésre
A magyar válogatott péntek este érkezett meg a grúz fővárosba, ahol szombaton 18 órától lép pályára Georgia ellen. A játékosok a mérkőzés napján egy közös sétával hangolódtak az összecsapásra. A nagykabátot viselő Szoboszlai Dominik mellett Varga Barnabás és Sallai Roland is feltűnt a többiek társaságában, a fotók tanúsága szerint pedig remek hangulatban telt a program.
Marco Rossi csapata októberben hazai pályán 1–0-ra legyőzte Georgiát, és ezúttal is fontos pontokért lép pályára a Nemzetek Ligájában. A szövetségi kapitány számára különösen jó hír, hogy a sérüléséből visszatérő Varga Barnabás és Sallai Roland is bevethető, ugyanakkor négy játékos biztosan nem lép pályára az esti találkozón. Mint arról az Origo Sport is beszámolt, az UEFA hivatalos honlapján közzétett információk szerint Szűcs Kornél, Baráth Péter, Lukács Dániel és Redzic Damir sem került be a magyar válogatott 23 fős meccskeretébe.