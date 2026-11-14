Közös sétával hangolt a Georgia elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésre a magyar válogatott. Marco Rossi együttesének játékosai, köztük Szoboszlai Dominik, Varga Barnabás és Sallai Roland is jókedvűen járták Tbiliszi utcáit a szombat esti összecsapás előtt.

Remek hangulatban készül a magyar válogatott a fontos mérkőzésre Fotó: Gábor Baricsa

Georgia-Magyarország (Nemzetek Ligája)

szombat, 18.00, tv: M4 Sport

Remek hangulatban készül a magyar válogatott a fontos mérkőzésre

A magyar válogatott péntek este érkezett meg a grúz fővárosba, ahol szombaton 18 órától lép pályára Georgia ellen. A játékosok a mérkőzés napján egy közös sétával hangolódtak az összecsapásra. A nagykabátot viselő Szoboszlai Dominik mellett Varga Barnabás és Sallai Roland is feltűnt a többiek társaságában, a fotók tanúsága szerint pedig remek hangulatban telt a program.