A magyar válogatott szombat este 2-0-ra legyőzte Georgiát a Nemzetek Ligája ötödik fordulójában, ám a találkozó hajrájában történt egy rendkívül vitatott jelenet, amely nem maradt visszhang nélkül. A georgiaiak ugyanis tizenegyest reklamáltak, a játékvezető azonban továbbengedte a játékot, majd a magyar válogatott egy villámgyors ellentámadás végén megszerezte a második gólját. A hazai sajtó is kiemelte a sokat vitatott esetet, miközben a georgiai szövetségi kapitány súlyos problémákról beszélt a vereség után.
A játékvezető döntése miatt reklamáltak a georgiaiak a magyar válogatott ellen
Marco Rossi együttese a második félidőben döntötte el a Tbilisziben rendezett Nemzetek Ligája-mérkőzést. A magyar válogatott a 73. percben Szoboszlai Dominik szöglete után szerzett vezetést, amikor a labda a korábban a Ferencvárosban is megfordult Lasa Dvaliról a saját kapujába pattant.
A találkozó legvitatottabb jelenete azonban a hajrában következett. A 85. percben Zuriko Davitasvili a magyar tizenhatoson belül egy védővel történt ütközés után a földre került, a georgiai játékosok pedig azonnal tizenegyest követeltek. Ondrej Berka cseh játékvezető azonban nem ítélt büntetőt, hanem továbbengedte a játékot. A magyar válogatott pillanatokkal később veszélyes ellentámadást vezetett, amelynek végén Szoboszlai Dominik önzetlen passzából Varga Barnabás az üres kapuba lőtt, kialakítva a 2-0-s végeredményt.
A georgiaiak láthatóan nehezen emésztették meg a magyaroktól kapott pofont, a találkozó hajrájában történt vitatott bírói döntés pedig csak tovább fokozta az indulatokat. A hazaiak szerint ugyanis elmaradt egy tizenegyes, a játékvezető ítélete pedig botrányos fordulatot hozott a mérkőzésen. A georgiai CrystalSport külön is foglalkozott a jelenettel: beszámolójukban kiemelték, hogy Zuriko Davitasvili a magyar büntetőterületen esett el, a játékvezető azonban nem ítélt tizenegyest, majd az ezt követő ellentámadásból megszületett a magyarok második gólja. A történteket egy nemzetközi élő közvetítés is megerősítette, amely szerint a georgiai futballisták hangosan reklamáltak a játékvezetőnél az elmaradt büntető miatt. A vitatott ítélet így újabb keserű pillanatot jelentett a hazaiak számára, akik végül kétgólos vereséget szenvedtek a magyar válogatottól.
A georgiai kapitány is kiakadt a vereség után
Ramaz Szvanadze, a hazai válogatott szövetségi kapitánya a lefújás után rendkívül csalódottan értékelt. A szakember szerint szinte hihetetlen, hogy csapata a kidolgozott helyzetek ellenére sem tud gólt szerezni, és elismerte, hogy a georgiai válogatott komoly hullámvölgyben van.
Mintha elveszítettük volna a hitünket. Tény, hogy visszaestünk, és nehéz időszakon megyünk keresztül
– fogalmazott Szvanadze, aki hozzátette, kész személyesen is vállalni a felelősséget a kialakult helyzetért.
A vereség után Otar Kakabadze sem titkolta csalódottságát. A georgiai válogatott futballistája külön üzent a szurkolóknak, akik a gyenge eredmények ellenére továbbra is kitartanak a csapat mellett.
A szurkolók annak ellenére is kijönnek a mérkőzéseinkre, hogy nincsenek eredményeink. Megtelik a stadion, ők pedig továbbra is támogatnak minket. Szeretnék bocsánatot kérni tőlük ezért az eredményért
– zárta Kakabadze.
A magyar válogatott kedden, a hatodik, egyben utolsó fordulóban a biztos feljutást jelentő csoportgyőzelemért fogadja az északír együttest, amely szombat este 1–0-ra legyőzte az ukrán csapatot Belfastban. Marco Rossi együttesének tehát győznie kell a Puskás Arénában a feljutáshoz, minden más eredmény ugyanis a szigetországi csapat feljutását eredményezné.