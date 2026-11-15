A magyar válogatott szombat este 2-0-ra legyőzte Georgiát a Nemzetek Ligája ötödik fordulójában, ám a találkozó hajrájában történt egy rendkívül vitatott jelenet, amely nem maradt visszhang nélkül. A georgiaiak ugyanis tizenegyest reklamáltak, a játékvezető azonban továbbengedte a játékot, majd a magyar válogatott egy villámgyors ellentámadás végén megszerezte a második gólját. A hazai sajtó is kiemelte a sokat vitatott esetet, miközben a georgiai szövetségi kapitány súlyos problémákról beszélt a vereség után.

Szoboszlai Dominik (jobbra) önzetlen passzából szerezte meg második találatát a magyar válogatott Georgia ellen Fotó: MLSZ

A játékvezető döntése miatt reklamáltak a georgiaiak a magyar válogatott ellen

Marco Rossi együttese a második félidőben döntötte el a Tbilisziben rendezett Nemzetek Ligája-mérkőzést. A magyar válogatott a 73. percben Szoboszlai Dominik szöglete után szerzett vezetést, amikor a labda a korábban a Ferencvárosban is megfordult Lasa Dvaliról a saját kapujába pattant.

A találkozó legvitatottabb jelenete azonban a hajrában következett. A 85. percben Zuriko Davitasvili a magyar tizenhatoson belül egy védővel történt ütközés után a földre került, a georgiai játékosok pedig azonnal tizenegyest követeltek. Ondrej Berka cseh játékvezető azonban nem ítélt büntetőt, hanem továbbengedte a játékot. A magyar válogatott pillanatokkal később veszélyes ellentámadást vezetett, amelynek végén Szoboszlai Dominik önzetlen passzából Varga Barnabás az üres kapuba lőtt, kialakítva a 2-0-s végeredményt.

A georgiaiak láthatóan nehezen emésztették meg a magyaroktól kapott pofont, a találkozó hajrájában történt vitatott bírói döntés pedig csak tovább fokozta az indulatokat. A hazaiak szerint ugyanis elmaradt egy tizenegyes, a játékvezető ítélete pedig botrányos fordulatot hozott a mérkőzésen. A georgiai CrystalSport külön is foglalkozott a jelenettel: beszámolójukban kiemelték, hogy Zuriko Davitasvili a magyar büntetőterületen esett el, a játékvezető azonban nem ítélt tizenegyest, majd az ezt követő ellentámadásból megszületett a magyarok második gólja. A történteket egy nemzetközi élő közvetítés is megerősítette, amely szerint a georgiai futballisták hangosan reklamáltak a játékvezetőnél az elmaradt büntető miatt. A vitatott ítélet így újabb keserű pillanatot jelentett a hazaiak számára, akik végül kétgólos vereséget szenvedtek a magyar válogatottól.