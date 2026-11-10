Egyre nagyobb a feszültség a georgiai labdarúgó-válogatott körül, amely szombaton Marco Rossi együttesét fogadja a Nemzetek Ligájában. A sorozatos gyenge eredmények miatt a helyi sajtó kemény kritikákkal illette a csapatot, a szurkolók körében pedig egyre nagyobb az elégedetlenség. A magyar válogatott elleni mérkőzés előtt Ramaz Svanadze szövetségi kapitány korábbi, drámai hangvételű üzenete is különösen aktuálissá vált, amelyben arra kérte a drukkereket, hogy ne forduljanak el a futballistáktól.

Óriási a feszültség a magyar válogatott ellen készülő georgiai csapat háza táján Fotó: Northfoto

A magyar válogatott következő két Nemzetek Ligája-mérkőzése: Georgia-Magyarország, november 14., 18.00

Magyarország-Észak-Írország, november 17., 20.45

Óriási a feszültség a magyar válogatott ellenfelénél

Finoman szólva sem a tervek szerint alakul a georgiai válogatott Nemzetek Ligája-szereplése. A 2024-es Európa-bajnokságon még történelmi sikert elérő együttes az idei sorozatban négy mérkőzésen mindössze két pontot szerzett, ráadásul egyetlen gólt sem tudott rúgni. A csapat jelenleg csoportja utolsó helyén áll, és a gyenge teljesítmény miatt a helyi sajtó sem kímélte a játékosokat.

A magyar válogatott elleni októberi, 1-0-s vereség után különösen kemény kritikák jelentek meg. Egy lap többek között azzal vádolta a futballistákat, hogy elveszítették korábbi küzdőszellemüket, és már nem mutatják azt az elszántságot, amely korábban a georgiai csapatot jellemezte. A portál szerint a magyarok időnként úgy futballoztak ellenük, mintha a nagyobb fiúk játszanának a kisebbekkel.

A válogatottat övező negatív hangulat miatt Ramaz Svanadze szövetségi kapitány már október elején szükségét érezte annak, hogy külön üzenjen a szurkolóknak. A szakember az Észak-Írország elleni mérkőzést megelőzően beszélt arról, mennyire aggasztónak tartja a csapat körül kialakult helyzetet.

Sajnálatos, hogy olyan hangulat uralkodik, mintha már minden véget ért volna. Tudnak mondani olyan klubot vagy válogatottat, amelynek ne lett volna rossz időszaka?

– tette fel a kérdést a szakember a Georgian Times TV beszámolója szerint. Svanadze arra is emlékeztette a drukkereket, hogy nemrég még ugyanezek a játékosok szerezték az ország legnagyobb futballsikereit.

Ezek a fiúk nem tűntek el, még mindig itt vannak! Biztosan kilábalunk ebből a helyzetből

– fogalmazott a georgiaiak szövetségi kapitánya.