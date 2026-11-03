Végigjárta az NB I-es mérkőzéseket a kerethirdetés előtt a magyar válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi. Az olasz szakembernek a sorsdöntő Georgia és Észak-Írország elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésekre kell összeállítania a csapatot. A nagy visszatérők mellett több játékost elveszített az előző keretből, így többen is jó eséllyel pályáznak arra, hogy hosszú idő után újra vagy éppen életükben először kapjanak válogatott meghívót.

A magyar válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi keretet hirdet a Georgia és az Észak-Írország elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésekre

Fotó: AFP

Magyar válogatott: Marco Rossi keretet hirdet

Marco Rossi szövetségi kapitány november 3-án, kedden hirdeti ki a magyar labdarúgó-válogatott keretét a Georgia és az Észak-Írország elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésekre. A 62 éves olasz szakember – az előző, szeptemberi-októberi találkozókhoz hasonlóan – nincs könnyű helyzetben, mert több sérülés is hátráltatja abban, hogy a lehető legerősebb csapatot állítsa össze. A kerethirdetés előtt ezért több labdarúgót is szemügyre vett, vasárnap a Pancho Arénában, a Groupama Arénában és a Szusza Ferenc Stadionban is ott volt személyesen, hogy a korábban meghívott játékosok mellett fiatalokat is megfigyeljen – akik közül akár a nemzet csapat következő újoncai is kikerülhetnek.

Puskás Akadémia-DVSC 1-3 (Pancho Aréna)

Marco Rossi vasárnap délutánja a Pancho Arénában kezdődött, ahol a keretbe várható Lukács Dániel és Nagy Zsolt mellett Németh András és Szendrei Ákos teljesítményét is megfigyelhette. A Puskás Akadémia 23 éves csatára már 4-szeres magyar válogatott, de a 2023-as Bulgária és Montenegró elleni Eb-selejtezők óta nem kapott bizalmat a szövetségi kapitánytól. Ebben a szezonban viszont már hét gólnál – hat az NB I-ben, egy a Magyar Kupában – és három gólpassznál jár. Ráadásul az olasz szakember szeme láttára is betalált a DVSC ellen. A debreceni csapatból Szendrei Ákos lehetett Marco Rossi célpontja. A 23 éves támadó már hat gólt – öt az NB I-ben, egy a Magyar Kupában – lőtt az idényben, emellett három találatot is előkészített, és bár a Puskás Akadémia kapuját nem sikerült bevennie, így is csapata egyik legjobbja volt.

FTC-Paks 2-0 (Groupama Aréna)

A magyar válogatott szövetségi kapitánya a Groupama Arénában is feltűnt, ahová a legutóbb is kerettag Osváth Attila és Szalai József mellett Pető Milán miatt érkezhetett. A 21 éves labdarúgó hat gólt lőtt már ebben a szezonban – ötöt az NB I-ben, egyet a Konferencia-liga-selejtezőben –, a Fradi ellen viszont visszafogott teljesítményt nyújtott. Korábban Marco Rossi arról is beszélt, hogy Dibusz Dénesnek van esélye visszatérni a nemzeti együttesbe, ahová a saját elmondása szerint Nagy Ádám is visszavágyik. A két korábbi válogatott labdarúgót is élőben nézhette meg a Paks ellen az olasz szakember.

Újpest-Nyíregyháza 2-1 (Szusza Ferenc Stadion)

Marco Rossi szövetségi kapitány a Szusza Ferenc Stadionban zárta a vasárnapot, ahol egyetlen olyan játékos sem lépett pályára, aki legutóbb tagja lett volna a magyar válogatottnak. Szendrei Norbert a júniusi felkészülési mérkőzéseken volt kerettag, pályára viszont Kazahsztán és Finnország ellen sem lépett. A 26 éves középpályás jó teljesítményt nyújtott a Nyíregyháza ellen, az olasz szakember figyelmét azonban Krajcsovics Ábel is felkelthette, aki megszerezte a harmadik találatát ebben a szezonban.