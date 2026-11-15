A szombati játéknap előtt már tudható volt, hogy ha az utolsó két fordulóban a magyar válogatott négy pontot szerez, akkor biztosan a Nemzetek Ligája-csoport élén végez, amivel kiharcolja a feljutást a legmagasabb osztályba.

A magyar válogatott fontos győzelmet aratott Tbilisziben

Fotó: Profimedia

Sokan úgy kalkuláltak, hogy Marco Rossi együttese legalább egy döntetlent játszik majd Tbilisziben, az északírek pedig minden bizonnyal legyőzik az ukránokat Belfastban, így az utolsó fordulóban a csoport listavezetőjeként léphetnek majd pályára a Puskás Arénában. A magyar válogatottnak ebben az esetben is a saját kezében lett volna a sorsa.

A belfasti Windsor Parkban rendezett mérkőzésen az északírek óriási fölényben futballoztak, de az első félidőben csak egy meg nem adott gólig jutottak. A 68. percben aztán egy szögletvariáció végén Terry Devlin került lövőhelyzetbe, és 19 méterről óriási gólt lőtt a kapu bal oldalába.

Az északírek kiszenvedték a győzelmet az ukránok elleni meccsen

Fotó: Paul Faith / AFP

Az északírek végül behúzták a három pontot, így a magyarok elleni mérkőzés előtt hozták a kötelezőt. Vagyis hiába nyert Tbilisziben Marco Rossi csapata, a keddi összecsapást a vendégek a csoport éléről, egypontos előnnyel várhatják majd.

A magyar válogatott ugyanakkor kedvező helyzetben van abból a szempontból, hogy a saját kezében van a sorsa: egy győzelemmel kiharcolhatja a feljutást a Nemzetek Ligája legmagasabb osztályába.

Az Eb-selejtező miatt is fontos a feljutás a magyar válogatott számára

A B-ligában a négy csoportelső automatikusan feljut az A-ligába. A második helyezettek 2027 márciusában oda-visszavágós osztályozót játszanak az A-liga négy csapatával. A harmadik helyezettek biztosan maradnak a B-ligában, a csoportutolsók pedig a C-liga második helyezettjeivel vívnak osztályozót.

Magyarország számára tehát az első hely jelentené a legegyszerűbb utat vissza az elitbe, míg a második hely újabb két mérkőzést hozna az A-ligás tagságért.

A magyar válogatott szempontjából azonban ennél is fontosabb lehet, hogy a Nemzetek Ligája eredményei alapján alakítják ki a 2028-as Eb-selejtező kiemelési sorrendjét. A december 6-i belfasti sorsoláson a csapatokat a Nemzetek Ligája csoportkörének lezárása után kialakuló összesített rangsor alapján emelik ki. Vagyis ezúttal nem a FIFA-világranglista dönti el, melyik válogatott melyik kalapba kerül.

Ez magyar szempontból egyszerű képletre fordítható le: ha Magyarország első vagy második helyen végez a csoportjában, a második kalapból várhatja az Eb-selejtező sorsolását.

Mivel Marco Rossi együttese a szombati győzelmének köszönhetően a másodiknál rosszabb helyen már nem végezhet a csoportjában, biztosan a második kalapból várhatja majd az Eb-selejtező sorsolását. Ezzel a magyar válogatott már teljesítette a minimális célját a Nemzetek Ligája-sorozatban.