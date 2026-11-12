Túlfeszítették a húrt a magyar válogatottnál? Hisztérikus elvárásokról beszélt a korábbi focista

A magyar válogatott szombaton Georgia ellen folytatja szereplését a Nemzetek Ligájában, a csapat körüli hangulat azonban egy korábbi játékos szerint már aggasztó méreteket öltött. A 34-szeres válogatott Mátyus János úgy véli, a szurkolók elvárásai időnként túlzóak, és már-már hisztérikus légkör alakult ki a nemzeti együttes körül. A szakember Szoboszlai Dominik helyzetéről és a válogatott jövőjéről is beszélt.

Szoboszlai Dominik játéka még mindig kérdéses a magyar válogatottban Fotó: Vincenzo Orlando / IPA via ZUMA Press

A magyar válogatott következő két Nemzetek Ligája-mérkőzése: Georgia-Magyarország, november 14., 18.00

Magyarország-Észak-Írország, november 17., 20.45

Hisztérikus elvárásokról beszélt a magyar válogatott korábbi játékosa

Mátyus János az M4 Sporthíradó vendégeként értékelte a magyar válogatott jelenlegi helyzetét. Az egykori védő szerint az elmúlt évek sikerei után rendkívül magasra kerültek az elvárások, és a szurkolók olykor már többet várnak a nemzeti csapattól, mint ami reális lehet.

Furcsán élem meg, ami a válogatottal történik. Néha az imádatnál is többet érzek a csapat körül, már-már hisztérikus elvárások vannak

– fogalmazott Mátyus János az M4 Sportnak.

A korábbi válogatott labdarúgó hangsúlyozta, hogy a Nemzetek Ligája-szereplésnek is komoly jelentősége van, ugyanakkor a legfontosabb cél továbbra is az, hogy a három egymást követő Európa-bajnoki részvétel után a magyar válogatott végre a világbajnokságra is kijusson.

A beszélgetés során természetesen Szoboszlai Dominik helyzete is szóba került. Mátyus szerint a Liverpool magyar játékosának szerepe megkerülhetetlen a nemzeti csapatban, ugyanakkor örömtelinek tartja, hogy az elmúlt években több olyan futballista is felnőtt mellé, akik erős külföldi bajnokságokban bizonyítanak.

A szakember úgy véli, amennyiben Szoboszlai nem tud pályára lépni, akár Urblík József is lehetőséget kaphat a magyar válogatottban. Mátyus külön kiemelte, mennyire szívmelengető számára, hogy a csapatkapitány ilyen erősen kötődik a nemzeti együtteshez, és ennyire szeretne Magyarországért futballozni.