A magyar válogatott szombaton 2-0-ra legyőzte Georgiát a Nemzetek Ligájában, ezzel pedig nemcsak a csoportelsőségért folytatott harcban tett hatalmas lépést, hanem a 2028-as Európa-bajnokság selejtezőinek sorsolása szempontjából is fontos sikert aratott. Marco Rossi együttese ugyanis már biztosan a második kalapból várhatja a decemberi sorsolást, így több erős ellenfelet is elkerülhet.

A magyar válogatott számára már biztos a kedvezőbb besorolás Fotó: MLSZ

A magyar válogatott számára már biztos a kedvezőbb besorolás

A 2028-as labdarúgó-Európa-bajnokság selejtezőcsoportjainak sorsolását december 6-án, Belfastban rendezik meg. A kalapok kialakításánál a Nemzetek Ligája november 17-én záruló csoportkörének végeredményét veszik figyelembe. Az 54 válogatottat öt kalapba osztják be, az első négybe 12-12, az ötödikbe hat csapat kerül.

Az első kalapba a Nemzetek Ligája összesített rangsorának első 12 helyezettje jut, míg a másodikba az A-liga négy leggyengébb együttese, valamint a B-liga nyolc legjobb válogatottja kerül.