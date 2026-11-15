A magyar válogatott szombaton 2-0-ra legyőzte Georgiát a Nemzetek Ligájában, ezzel pedig nemcsak a csoportelsőségért folytatott harcban tett hatalmas lépést, hanem a 2028-as Európa-bajnokság selejtezőinek sorsolása szempontjából is fontos sikert aratott. Marco Rossi együttese ugyanis már biztosan a második kalapból várhatja a decemberi sorsolást, így több erős ellenfelet is elkerülhet.
A magyar válogatott számára már biztos a kedvezőbb besorolás
A 2028-as labdarúgó-Európa-bajnokság selejtezőcsoportjainak sorsolását december 6-án, Belfastban rendezik meg. A kalapok kialakításánál a Nemzetek Ligája november 17-én záruló csoportkörének végeredményét veszik figyelembe. Az 54 válogatottat öt kalapba osztják be, az első négybe 12-12, az ötödikbe hat csapat kerül.
Az első kalapba a Nemzetek Ligája összesített rangsorának első 12 helyezettje jut, míg a másodikba az A-liga négy leggyengébb együttese, valamint a B-liga nyolc legjobb válogatottja kerül.
A Grúzia elleni győzelemnek köszönhetően Marco Rossi csapata már biztosan az első két hely valamelyikén végez a Nemzetek Ligája-csoportjában, így a második kalapos besorolása is biztossá vált. Ez azt jelenti, hogy a magyarok az Eb-selejtezők során nem kerülhetnek azonos csoportba többek között Szerbiával, Törökországgal, Svájccal, Svédországgal, Ausztriával vagy Walesszel.
A legnehezebb ellenfelek ugyanakkor továbbra sem kerülhetők el teljesen, hiszen az első kalapban olyan futballnagyhatalmak szerepelnek majd, mint Spanyolország, Franciaország, Anglia, Portugália, Németország vagy Olaszország.
A selejtezősorozatban hat négycsapatos és hat ötcsapatos csoportot alakítanak ki. A 12 csoportgyőztes mellett a nyolc legjobb második helyezett közvetlenül kijut a 2028-as Európa-bajnokságra. A fennmaradó négy csoportmásodik és négy, közvetlen kijutást nem szerző Nemzetek Ligája-csoportgyőztes pótselejtezőn harcolhat a további helyekért.
A magyar válogatott számára azonban még korántsem ért véget a Nemzetek Ligája. Kedden Észak-Írország ellen, hazai pályán dől el, hogy sikerül-e kiharcolni az A-ligába való közvetlen feljutást. Győzelem esetén a magyar csapat megnyeri csoportját, és automatikusan a legmagasabb osztályba lép. Döntetlen vagy vereség esetén viszont az északírek végeznek az élen, Rossi együttesére pedig osztályozó vár az A-ligába jutásért.