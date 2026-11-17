Komoly következményekkel járhat, ha a magyar szurkolók ismét megsértik az UEFA fegyelmi szabályait. A Magyarország-Észak-Írország Nemzetek Ligája-mérkőzés előtt a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) külön figyelmeztette a drukkereket, hogy egy újabb rendbontás miatt életbe léphet a korábban felfüggesztett szektorbezárás. A magyar válogatott ellen ugyanis továbbra is érvényben van egy súlyos fegyelmi szankció.

A magyar válogatott szurkolóit figyelmeztette az MLSZ: egy újabb rendbontás súlyos büntetéssel járhat Fotó: MLSZ

Magyarország-Észak-Írország, Nemzetek Ligája

20:45, Tv: M4 Sport

Magyarország-Észak-Írország: súlyos büntetés fenyegetheti a magyar válogatottat

A magyar labdarúgó-válogatott kedden Észak-Írországot fogadja a Puskás Arénában, a Nemzetek Ligája csoportkörének utolsó fordulójában. A találkozó előtt az MLSZ fontos figyelmeztetést tett közzé, amelyben ismét felhívta a szurkolók figyelmét a sportszerű viselkedés jelentőségére.

A magyar szövetségnek ugyanis továbbra is számolnia kell a korábbi szurkolói rendbontások következményeivel. Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) a 2025. március 23-án rendezett Magyarország–Törökország Nemzetek Ligája-mérkőzésen történtek miatt összesen 72 ezer eurós pénzbüntetést szabott ki az MLSZ-re.

A pénzbírság mellett az UEFA további szankcióról is döntött. A mérkőzésen tapasztalt diszkriminatív szurkolói megnyilvánulások miatt legalább 3000 egymás melletti ülőhelyet érintő részleges stadionbezárást rendelt el egy későbbi hazai UEFA-mérkőzésre.

A szektorbezárás végrehajtását ugyanakkor két év próbaidőre felfüggesztették, ami azt jelenti, hogy újabb fegyelmi vétség esetén életbe léphet a korábban kiszabott büntetés. Ez azt eredményezheti, hogy a magyar válogatott egyik következő hazai találkozóján több ezer szurkoló nem foglalhatna helyet az érintett lelátórészen.

Az UEFA az elmúlt időszakban már más esetben is szankcionálta a magyar szövetséget. A korábbi diszkriminatív szurkolói megnyilvánulások miatt a magyar drukkerek számára megtiltották a vendégjegyek értékesítését a november 14-i, Georgia elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésre. Az európai szövetség ezzel egy korábban felfüggesztett büntetést léptetett életbe.