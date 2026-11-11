Már csak két mérkőzés választja el a magyar válogatottat attól, hogy visszajusson a Nemzetek Ligája legmagasabb osztályába. Marco Rossi együttese a gyengébb szeptemberi rajt után októberben Georgiát hazai pályán 1–0-ra, Ukrajnát idegenben 2–1-re legyőzve felzárkózott a csoport élmezőnyéhez. Négy forduló után hét ponttal a második helyen áll, mindössze eggyel lemaradva Észak-Írország mögött. A folytatásban szombaton Tbilisziben, majd jövő kedden a Puskás Arénában lép pályára.

A magyar válogatott feljutásra készül a Nemzetek Ligájában

Fotó: NurPhoto/AFP

A hátralévő találkozók előtt érdemes megvizsgálni, milyen helyzetben vannak a riválisok, amelyek közül több is sérülésproblémákkal küzd.

Georgia a legnagyobb sztárja nélkül várja a magyar válogatottat

A magyar csapat első ellenfele a csoport utolsó helyén álló Georgia lesz, amely négy mérkőzésen mindössze két pontot szerzett, ráadásul még egyetlen gólt sem rúgott. Ramaz Szvanadze együttese Észak-Írországtól és Magyarországtól is 1–0-ra kapott ki, Ukrajnával és az északírekkel pedig gól nélküli döntetlent játszott.

A georgiaiak helyzetét tovább nehezíti, hogy legnagyobb sztárjukra, a Paris Saint-Germain támadójára, Hvicsa Kvaracheliára sérülés miatt nem számíthatnak. A Sturm Graz középpályása, Otar Kiteisvili szintén hiányzik, a szövetségi kapitány pedig három újoncot is meghívott a 26 fős keretébe.

A támadósorban ugyanakkor így is akadnak veszélyes játékosok. A Villarrealban futballozó Giorgi Mikautadze és a magyar szurkolók számára is jól ismert Budu Zivzivadze egyaránt ott van a keretben, akárcsak a Liverpool kapusa, Giorgi Mamardasvili.

Georgia számára a bennmaradás szempontjából is kulcsfontosságú a két novemberi mérkőzés, ezért a magyar válogatott aligha számíthat könnyű találkozóra Tbilisziben. Az MLSZ tájékoztatása szerint ráadásul magyar vendégszurkolók sem lehetnek jelen a mérkőzésen.

Észak-Írország még gólt sem kapott, de sorra dőlnek ki a játékosai

A csoport legnagyobb meglepetését eddig Észak-Írország szolgáltatta. Michael O'Neill együttese két győzelemmel és két döntetlennel, 4–0-s gólkülönbséggel vezeti a négyest, vagyis négy találkozón még egyszer sem vették be a kapuját.

Az északírek Georgiát idegenben 1–0-ra, Ukrajnát pedig 3–0-ra győzték le, míg Magyarországgal és Georgiával hazai pályán gól nélküli döntetlent játszottak.

A novemberi keretből azonban több meghatározó futballista is hiányzik. A Sunderland védője, Daniel Ballard, valamint Eoin Toal és Jamie McDonnell sérülés miatt nem bevethető, Alistair McCann továbbra sem épült fel, hétfőn pedig az Arsenal fiatal támadója, Ceadach O'Neill is kidőlt.