Már csak két mérkőzés választja el a magyar válogatottat attól, hogy visszajusson a Nemzetek Ligája legmagasabb osztályába. Marco Rossi együttese a gyengébb szeptemberi rajt után októberben Georgiát hazai pályán 1–0-ra, Ukrajnát idegenben 2–1-re legyőzve felzárkózott a csoport élmezőnyéhez. Négy forduló után hét ponttal a második helyen áll, mindössze eggyel lemaradva Észak-Írország mögött. A folytatásban szombaton Tbilisziben, majd jövő kedden a Puskás Arénában lép pályára.
A hátralévő találkozók előtt érdemes megvizsgálni, milyen helyzetben vannak a riválisok, amelyek közül több is sérülésproblémákkal küzd.
Georgia a legnagyobb sztárja nélkül várja a magyar válogatottat
A magyar csapat első ellenfele a csoport utolsó helyén álló Georgia lesz, amely négy mérkőzésen mindössze két pontot szerzett, ráadásul még egyetlen gólt sem rúgott. Ramaz Szvanadze együttese Észak-Írországtól és Magyarországtól is 1–0-ra kapott ki, Ukrajnával és az északírekkel pedig gól nélküli döntetlent játszott.
A georgiaiak helyzetét tovább nehezíti, hogy legnagyobb sztárjukra, a Paris Saint-Germain támadójára, Hvicsa Kvaracheliára sérülés miatt nem számíthatnak. A Sturm Graz középpályása, Otar Kiteisvili szintén hiányzik, a szövetségi kapitány pedig három újoncot is meghívott a 26 fős keretébe.
A támadósorban ugyanakkor így is akadnak veszélyes játékosok. A Villarrealban futballozó Giorgi Mikautadze és a magyar szurkolók számára is jól ismert Budu Zivzivadze egyaránt ott van a keretben, akárcsak a Liverpool kapusa, Giorgi Mamardasvili.
Georgia számára a bennmaradás szempontjából is kulcsfontosságú a két novemberi mérkőzés, ezért a magyar válogatott aligha számíthat könnyű találkozóra Tbilisziben. Az MLSZ tájékoztatása szerint ráadásul magyar vendégszurkolók sem lehetnek jelen a mérkőzésen.
Észak-Írország még gólt sem kapott, de sorra dőlnek ki a játékosai
A csoport legnagyobb meglepetését eddig Észak-Írország szolgáltatta. Michael O'Neill együttese két győzelemmel és két döntetlennel, 4–0-s gólkülönbséggel vezeti a négyest, vagyis négy találkozón még egyszer sem vették be a kapuját.
Az északírek Georgiát idegenben 1–0-ra, Ukrajnát pedig 3–0-ra győzték le, míg Magyarországgal és Georgiával hazai pályán gól nélküli döntetlent játszottak.
A novemberi keretből azonban több meghatározó futballista is hiányzik. A Sunderland védője, Daniel Ballard, valamint Eoin Toal és Jamie McDonnell sérülés miatt nem bevethető, Alistair McCann továbbra sem épült fel, hétfőn pedig az Arsenal fiatal támadója, Ceadach O'Neill is kidőlt.
A szövetségi kapitány két újoncot is meghívott: a Portsmouth csatárát, Eoin Kennyt és a Manchester United kapusát, Dermot Mee-t.
Az északírek előbb november 14-én Ukrajnát fogadják Belfastban, majd három nappal később Budapestre látogatnak. A magyar válogatott szempontjából különösen fontos lehet, milyen eredményt érnek el az ukránok ellen, ez ugyanis alapjaiban határozhatja meg az utolsó forduló tétjét.
Ukrajna még beleszólhat a feljutásba
A négy ponttal harmadik helyen álló Ukrajna számára szintén nyitott a verseny. Andrea Maldera együttese szeptemberben Budapesten 1–0-ra legyőzte Magyarországot, azóta azonban csak egy pontot szerzett: Georgiával döntetlent játszott, Észak-Írországtól 3–0-ra, a magyaroktól pedig 2–1-re kikapott.
Az ukránok kerete is átalakult: Olekszandr Zubkov sérülés miatt kikerült a csapatból, hétfőn pedig Matvij Ponomarenko is kidőlt. Utóbbi helyére a Bologna támadóját, Artem Dovbikot hívta meg a szövetségi kapitány. A keretben ott van többek között a PSG védője, Illja Zabarnij, a Benfica kapusa, Anatolij Trubin és a szintén a portugál klubban futballozó Heorhij Szudakov is.
Ukrajna két győzelemmel tíz pontig juthat, így matematikailag még a csoportelsőségért is versenyben van. Ehhez azonban Észak-Írországot és Georgiát is le kellene győznie, miközben a többi eredménynek is kedvezően kellene alakulnia.
Hogyan juthat fel a magyar válogatott a Nemzetek Ligájában?
A helyzet egyszerűnek tűnik, ám a feljutási forgatókönyvekben van néhány fontos részlet.
A legegyszerűbb forgatókönyv szerint két magyar győzelem biztos csoportelsőséget jelentene. Ebben az esetben Rossi csapata 13 ponttal zárna, és az északírek sem tudnák megelőzni.
A jó hír azonban az, hogy ennél kevesebb is elegendő lehet.
Ha Magyarország döntetlent játszik Georgiában, majd legyőzi Észak-Írországot, biztosan feljut az A-ligába. A magyar válogatott ekkor 11 ponttal zárna, az északírek pedig legfeljebb ugyanennyit gyűjthetnének. Pontegyenlőség esetén az egymás elleni eredmények döntenének, amelyek a belfasti 0–0 és a budapesti magyar győzelem miatt Rossi csapatának kedveznének.
Más a helyzet, ha Magyarország legyőzi Georgiát, majd döntetlent játszik Észak-Írországgal. Ez szintén 11 pontot érne, de az északírek az Ukrajna elleni győzelemmel már 12-ig juthatnának. Ebben a forgatókönyvben tehát akkor lenne biztos a magyar csoportelsőség, ha Észak-Írország nem győzné le az ukránokat.
A magyar válogatott akár egyetlen győzelemmel is megnyerheti a csoportot, amennyiben az Észak-Írország ellen születik, és a többi eredmény megfelelően alakul. Egy Georgia elleni vereség és egy északírek elleni siker esetén viszont akár Ukrajnával is pontegyenlőség alakulhatna ki, így a gólkülönbségnek is szerepe lehetne.
Az UEFA szabályai szerint az azonos pontszámmal végző csapatok között először az egymás elleni eredmények rangsorolnak. Ha ezek sem döntenek, további szempontokat, köztük az összesített gólkülönbséget kell figyelembe venni.
Mi történik, ha Magyarország nem nyeri meg a csoportját?
A 2026–2027-es Nemzetek Ligája lebonyolítása szerint a B-divízió négy csoportgyőztese automatikusan feljut az A-ligába, a második helyezetteknek azonban további lehetőségük is lesz. A csoportmásodikok 2027 márciusában oda-visszavágós osztályozót játszanak az A-divízióból érkező ellenfelekkel. A párharcok győztesei a következő kiírásban a legmagasabb osztályban szerepelhetnek. A harmadik helyezettek a B-ligában maradnak, a negyedikeknek viszont osztályozót kell játszaniuk a bennmaradásért.
A magyar válogatott számára tehát több út is vezethet a feljutáshoz, de a saját kezében van a sorsa. A georgiai és az északír keretproblémák kedvező körülményt jelenthetnek, ugyanakkor a továbbjutáshoz a pályán is bizonyítani kell. A november 14-i tbiliszi és a november 17-i budapesti mérkőzés végleg eldönti, milyen osztályban folytathatja Marco Rossi csapata.