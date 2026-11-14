A magyar válogatott az ukránok elleni hazai vereséggel kezdte idei Nemzetek Ligája-szereplését, majd gól nélküli döntetlent játszott az északírek ellen Belfastban. Szoboszlai Dominikék októberben már jobban szerepeltek, Georgiát 1-0-ra legyőzték a Puskás Arénában, Nagyszombatban pedig 2-1-re verték Ukrajnát. A magyar csapat jelenleg 7 ponttal a csoport második helyén áll a 8 ponttal éllovas Észak-Írország mögött, így bőven megvan az esélye arra, hogy végül a kvartett élén végezzen a B divízióban.
A magyar válogatott csoportelső lehet a B osztályban
A magyar válogatott egykori futballistája, Juhász Roland nem vár könnyű meccset Georgia ellen, ugyanakkor meglepte a rivális eddigi gyengébb teljesítménye az NL-ben.
„A georgiaiak visszafogottabb teljesítménye nekem mindenképpen meglepő, és hát így, hogy Hvicsa Kvarachelia kiesett, még nehezebb dolguk lesz. Ennek ellenére azért nyilván nem várok egy könnyű meccset idegenben, már csak azért sem, mert a szurkolók nem kísérhetik el a helyszínre a magyar csapatot. Ami minket illet, kicsit gyengébben kezdtünk, de feljavultunk, úgyhogy bőven lehet csoportelsőségről beszélni, erre minden esély megvan. Főleg az Ukrajna elleni siker alapján bízom benne, hogy pozitív a hangulat a válogatottnál, és így azért könnyebb is készülni a következő két meccsre” – mondta az Origo Sportnak a korábbi 95-szörös válogatott védő, aki az északírektől viszont nem várt volna ilyen kiemelkedő teljesítményt.
„A grúzok elleni nyitómeccsük után nem gondoltam volna, hogy négy kör után vezetik majd a csoportot. Az arra a régióra jellemző brit erőfocit képviselik, és ezt elég magas szinten játsszák, fiatal csapatuk van. Jól látszott rajtuk, hogy kiválóan tudnak építkezni a sikerekből.
Szerintem a magyar-északír meccs dönt majd a csoportelsőségről. Jó pozícióban várjuk a meccset, és azt se felejtsük el, hogy a sérültjeinkre ismét számíthatunk”
– utalt rá Juhász, hogy immár Varga Barnabás és Sallai Roland is bevethető lesz, ez pedig óriási löketet ad majd a válogatott számára.
Szoboszlai Dominik ott lesz a pályán?
Szoboszlai Dominik az előző válogatott szünetet követően megsérült, és egyelőre bizonytalanság övezi a játékát a szombati és a keddi mérkőzéseken. A Videoton egykori játékosa úgy véli, a csapatkapitány ott lesz a pályán, de nélküle is jó esélyeink vannak a győzelemre.
„Szinte biztos vagyok benne, hogy játszani fog. Az ukránok elleni meccsen azért látszott, hogy nem volt százszázalékosan egészséges, de vállalta a játékot, és beletett mindent, ahogyan azt tőle megszokhattuk. Igazi vezére volt a csapatnak.
Persze az egy nehéz kérdés, hogy adott esetben ki játszhat a helyén, mert őt pótolni nemcsak a magyar válogatottnak, hanem a Liverpoolnak sem egyszerű. A hiányában Schäfer András is vezérként léphet fel, de Varga Barnabást is említhetném.
Én azért arra számítok, hogy a csapatunk szinte a legerősebb összeállításában léphet majd pályára” – tette hozzá Juhász, majd a válogatottba behívott újoncokról is szót ejtett.
„Rossi nemcsak azért hív meg játékosokat, hogy kitöltse a keretet, hanem lehetőséget ad azoknak a válogatottban, akik például az NB I-ben jól teljesítenek. Korábban Jurek Gábor, Tóth Milán vagy éppen Tóth Rajmund esetében is ezt láthattuk. A mester bízott bennük az elejétől kezdve, és mindannyian meg is hálálták ezt a bizalmat a pályán.
Ezeknek a játékosoknak egészséges önbizalmat adott, hogy a kapitány szemében ugyanolyan fontos tagjai a keretnek, mint bárki más, rájuk ugyanúgy számít Rossi.
Reméljük, hogy ez a tendencia folytatódik. Én örülök annak, ha minél többen élnek a lehetőséggel, mert ez csak azt erősíti, hogy több játékosból tud válogatni a kapitány - ez abszolút jó versenyhelyzetet teremt a keretben” – tette hozzá a háromszoros magyar bajnok védő.
Juhász szerint Varga és Sallai visszatérése jelentős erősítést jelent majd a támadójátékunkban, hiszen az utóbbi években ők ketten rengeteg gólban vállaltak főszerepet, és a lehető legjobb formában várják a novemberi NL-meccseket. Az Anderlecht egykori légiósa úgy véli, az északírek ellen lesz nehezebb dolga Rossi együttesének, de a magyar csapatot tartja a legesélyesebbnek arra, hogy visszajusson az A ligába.
Sorsdöntő meccsek várnak a magyar válogatottra
„Az északírek nem játszanak bonyolult focit, de azt nagyon szervezetten és hatékonyan művelik. Azt gondolom, nekik nem lesz vesztenivalójuk. Válogatott szinten azért egyre nehezebb, vagy egyre merészebb kimondani azt egy csapatra, hogy esélytelen, mert ma már szinte bárki képes meglepetést okozni.
Ettől függetlenül alapvetően azt gondolom így a két mérkőzés előtt, hogy százalékos arányban a magyar csapat a legesélyesebb arra, hogy felkerüljön a Nemzetek Ligája A divíziójába”
– zárta gondolatait az esélyek kapcsán Juhász Roland.
A magyar válogatott a Nemzetek Ligája B divíziójában szombaton a nyeretlenül sereghajtó Georgia vendégeként lép pályára, három nappal később, a sorozat zárásaként pedig a veretlenül éllovas Észak-Írország csapatát fogadja a Puskás Arénában. Marco Rossi együttese négy fordulót követően egy ponttal marad el az északírektől, így a saját kezében van a sorsa a csoportgyőzelmet és az azzal járó feljutást illetően.
Nemzetek Ligája B divízió:
- Georgia-Magyarország (november 14., 18:00)
- Magyarország-Észak-Írország (november 17., 20:45)