A magyar válogatott az ukránok elleni hazai vereséggel kezdte idei Nemzetek Ligája-szereplését, majd gól nélküli döntetlent játszott az északírek ellen Belfastban. Szoboszlai Dominikék októberben már jobban szerepeltek, Georgiát 1-0-ra legyőzték a Puskás Arénában, Nagyszombatban pedig 2-1-re verték Ukrajnát. A magyar csapat jelenleg 7 ponttal a csoport második helyén áll a 8 ponttal éllovas Észak-Írország mögött, így bőven megvan az esélye arra, hogy végül a kvartett élén végezzen a B divízióban.

A magyar válogatott feljutásra készül a Nemzetek Ligájában

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A magyar válogatott csoportelső lehet a B osztályban

A magyar válogatott egykori futballistája, Juhász Roland nem vár könnyű meccset Georgia ellen, ugyanakkor meglepte a rivális eddigi gyengébb teljesítménye az NL-ben.

„A georgiaiak visszafogottabb teljesítménye nekem mindenképpen meglepő, és hát így, hogy Hvicsa Kvarachelia kiesett, még nehezebb dolguk lesz. Ennek ellenére azért nyilván nem várok egy könnyű meccset idegenben, már csak azért sem, mert a szurkolók nem kísérhetik el a helyszínre a magyar csapatot. Ami minket illet, kicsit gyengébben kezdtünk, de feljavultunk, úgyhogy bőven lehet csoportelsőségről beszélni, erre minden esély megvan. Főleg az Ukrajna elleni siker alapján bízom benne, hogy pozitív a hangulat a válogatottnál, és így azért könnyebb is készülni a következő két meccsre” – mondta az Origo Sportnak a korábbi 95-szörös válogatott védő, aki az északírektől viszont nem várt volna ilyen kiemelkedő teljesítményt.

„A grúzok elleni nyitómeccsük után nem gondoltam volna, hogy négy kör után vezetik majd a csoportot. Az arra a régióra jellemző brit erőfocit képviselik, és ezt elég magas szinten játsszák, fiatal csapatuk van. Jól látszott rajtuk, hogy kiválóan tudnak építkezni a sikerekből.

Szerintem a magyar-északír meccs dönt majd a csoportelsőségről. Jó pozícióban várjuk a meccset, és azt se felejtsük el, hogy a sérültjeinkre ismét számíthatunk”

– utalt rá Juhász, hogy immár Varga Barnabás és Sallai Roland is bevethető lesz, ez pedig óriási löketet ad majd a válogatott számára.