A magyar válogatott 1–1-es döntetlent játszott Észak-Írország ellen a Nemzetek Ligája utolsó csoportmérkőzésén, így lemaradt az automatikus feljutásról. A vendégek egyenlítő gólját szerző Justin Devenny a lefújás után meglepő magabiztossággal beszélt a találatáról, és azt is elárulta, hogy már a lövés előtt biztos volt a dolgában.

A magyar válogatott ellen gólt szerző Justin Devenny már az ünneplését tervezte Fotó: ROBERT SZANISZLO / NurPhoto

A magyar válogatott ellen gólt szerző északír focista már előre tudta, hogy betalál

Mint arról az Origo Sport is beszámolt, a magyar labdarúgó-válogatott Varga Barnabás góljával szerzett vezetést a Puskás Arénában, ám a második félidőben Justin Devenny egy fantasztikus találattal egyenlített. A 23 éves északír játékos a 65. percben egy felpattanó labdát kapásból bombázott Tóth Balázs kapujának felső sarkába, ezzel pedig kulcsszerepet játszott abban, hogy Észak-Írország megnyerte a csoportját. A Stoke City futballistája a mérkőzés után a The Irish Newsnak beszélt az emlékezetes pillanatról, és elárulta, hogy egyáltalán nem kételkedett abban, hogy sikerül betalálnia.

Amint hozzáértem a labdához, tudtam, hogy gólt fogok szerezni

– jelentette ki rendkívül magabiztosan Devenny, aki hozzátette, hogy a labda tökéletesen pattant fel számára.

Az északír játékos azt is elmesélte, hogy amint elhagyta a labda a lábát, már futni kezdett, és azon gondolkodott, hogyan ünnepelje meg a találatot.

Körülbelül tízféle gólöröm járt a fejemben, így őszintén szólva már azt sem tudom, végül pontosan mit csináltam. Egy kicsit minden volt benne

– árulta el az északír válogatott hőse.

Devenny pályafutása második válogatott gólját szerezte, amelynek különösen nagy jelentősége volt, hiszen a magyar válogatott elleni döntetlennel Észak-Írország feljutott a Nemzetek Ligája A-divíziójába, míg a magyar válogatott osztályozón harcolhatja azt ki.