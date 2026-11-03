Alapos felmérés után hirdette ki keretét a magyar válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi a Georgia és az Észak-Írország elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésekre. Miközben több játékos is visszatért a sérüléséből és újra a nemzeti csapat rendelkezésére áll, addig mások kidőltek a sorból. A 63 éves olasz szakember Szalai Attila személyében pedig egy nagy visszatérőt is bejelentett.

Marco Rossi szövetségi kapitány kihirdette a magyar válogatott keretét a következő két Nemzetek Ligája-mérkőzésre

Fotó: Ladóczki Balázs

A magyar válogatott következő két Nemzetek Ligája-mérkőzése: Georgia-Magyarország, november 14., 18.00

Magyarország-Észak-Írország, november 17., 20.45

A magyar válogatott úgy kezdte a Nemzetek Ligáját, hogy a Puskás Arénában 1-0-ra kikapott Ukrajnától, majd gól nélküli döntetlent ért el Észak-Írországban. Ezt követően viszont Georgiát (1-0) és az ukránokat is sikerült legyőzni (2-1). Pedig Marco Rossi szövetségi kapitány nem volt egyszerű helyzetben, miután sérülés miatt két alapembere, Varga Barnabás és Sallai Roland sem állt a rendelkezésére. Rájuk most újra számíthat a 63 éves szakember, az előző keretből viszont többen is kihagyni kényszerülnek a következő két, Georgia és Észak-Írország elleni talákozókat. A Pogon Szczecin védője, Szalai Attila pedig egy év után visszatért a magyar válogatott keretébe.

Marco Rossi kerete Kapusok: Gundel-Takács Bence, Pécsi Ármin, Tóth Balázs

Védők: Bolla Bendegúz, Csinger Márk, Kerkez Milos, Markgráf Ákos, Nagy Zsolt, Orbán Willi, Osváth Attila, Szalai Attila, Várkonyi Bence

Középpályások: Baráth Péter, Csongvai Áron, Pető Milán, Schäfer András, Styles Callum, Szoboszlai Dominik, Tóth Rajmund, Urblík József, Vitális Milán

Támadók: Jurek Gábor, Lukács Dániel, Redzic Damir, Sallai Roland, Szendrei Ákos, Varga Barnabás

Marco Rossi szövetségi kapitány elmondta, Szoboszlai Dominik jó állapotban van, ezt igazolja az is, hogy fél órát játszott a Liverpool színeiben az Arsenal ellen.

Minden játékossal tartjuk a kapcsolatot, vele különösen, mert ő a csapatkapitány. Mint mindig, most is tudom, mi történt vele

– fogalmazott az olasz szakember, aki Szoboszlai helyetteseként is számíthat az újonc Urblík Józsefre, akivel kapcsolatban a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) kedd reggel adott tájékoztatást, és nincs akadálya a magyar válogatottban való szereplésének. A Vasas játékosával kapcsolatban ez azért merült fel, mert már elmúlt 21 éves, amikor játszott a szlovák U21-es válogatottban. Ugyanakkor amikor pályára lépett, még nem rendelkezett magyar állampolgársággal.