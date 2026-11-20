Egyik csapat sem érkezik majd szívesen Magyarországra Nemzetek Ligája-osztályozót játszani Nikolics Nemanja szerint. A magyar válogatott márciusban harcolhatja ki az A-ligába jutást, ehhez pedig a pénteken 12 órakor kezdődő sorsoláson kap ellenfelet a Dánia, Horvátország, Szerbia, Wales négyesből. A nemzeti együttes korábbi támadója szerint ezeknél nehezebb feladatokat is megoldott már Marco Rossi szövetségi kapitány csapata, de minden válogatottnak megvan a maga erőssége.

Nikolics Nemanja véleményt mondott a magyar válogatott lehetséges ellenfeleiről

Fotó: Nagy Norbert

A magyar válogatott azok után játszik márciusban osztályozót a Nemzetek Ligája A-divízójába kerüléséért, hogy 11 ponttal a második helyen végzett a B-liga 2. csoportjában Észak-Írország mögött. Marco Rossi szövetségi kapitány együttese november 20-án, pénteken kap ellenfelet a 12 órakor kezdődő sorsoláson. Ez a csapat az A-liga két legrosszabb csoportharmadika, azaz Horvátország és Dánia, valamint a két legjobb csoportnegyedike, azaz Szerbia és Wales lehetnek.

Nikolics Nemanja véleménye a magyar válogatott lehetséges ellenfeleiről

A korábbi 43-szoros magyar válogatott Nikolics Nemanjának egy szerbek elleni osztályozó különösen érdekes lenne, hiszen Zentán született. Sőt, 2020-ban ő maga is megtapasztalta, milyen Szerbia ellen játszani a Nemzetek Ligájában. A magyar csapat egykori támadója 2016-ban Horvátország ellen is pályára lépett egy felkészülési mérkőzésen, két évvel korábban pedig Dánia ellen játszott szintén barátságos találkozón. Most úgy véli, négy teljesen más stílusú csapat közül kerülhet ki a magyar válogatott ellenfele. Az egykori támadó szerint a mieink már eljutottak arra a szintre, hogy egyik ellenfél sem szívesen jön a Puskás Arénába, mert olyan kapcsolat alakult ki a nemzeti együttes és szurkolók között, hogy nagyon nehéz itt vendégként jól szerepelni.

Dánia

„Nagyon éles csoportban szerepeltek az A-ligában, ahol végülis papírforma történt, mert a portugálok első helyezése várható volt. A dánokat viszont nem szabad leírni, csapatként nagyon stabilak, és időnként nagyon jó focit játszanak, Portugáliát is magabiztos játékkal verték meg. Dánia lehet az egyik legnehezebb ellenfél a magyaroknak, de még ellenük sem féltem Marco Rossi szövetségi kapitány csapatát.

Horvátország

A horvátok belefutottak egy súlyos vereségbe az angolok ellen, és a spanyolokkal voltak még egy csoportban. Történt egy váltás a kispadon is, de Slaven Bilic személyében nem egy új szövetségi kapitány vezeti a válogatottat, hanem aki már egyszer elég sikeres volt és nagy nemzetközi rutinnal rendelkezik. Horvátország ellen is két jó mérkőzés várna a magyar válogatottra, de sokkal erősebb ellenfeleket is megvertünk már, mindenesetre egy jó erőpróba lenne.

Szerbia

A szerb csapat esetében régóta ugyanarról beszélünk, jó játékosai vannak, de csapatként nem mindig úgy muzsikál, ahogy azt az ember elvárná. Megváltozott a csapat, a szövetségi kapitány Veljko Paunović nekem Chicagóban volt vezetőedzőm, ismerem nagyon jól. Nulla ponttal zártak az A-ligában, rosszul szerepeltek, és elég kritikusak is most a csapattal szemben. A magyar válogatott szerintem előrébb tart, az együttes gerince stabilan játszik jó klubokban, és csapatként is egységesebbek.

Wales