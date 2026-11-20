Hiába az északírek elleni döntetlen, külföldön továbbra is komolyan tartanak a magyar válogatottól. A péntek déli Nemzetek Ligája-sorsolás előtt a dánok egyenesen azt kívánják, hogy bárkit kapjanak, csak Marco Rossi csapatát ne, de a szerbeknek is vannak kellemetlen emlékeik Szoboszlai Dominikékról. A horvát sajtó eközben külön kiemelte a magyarok erősségeit. Úgy tűnik, a riválisok egyáltalán nem örülnének, ha éppen Magyarország kerülne az útjukba.

A magyar válogatottól már a Nemzetek Ligája sorsolása előtt tartanak a lehetséges ellenfelek Fotó: Vincenzo Orlando / IPA via ZUMA Press

Nemzetek Ligája sorsolás

12:00, Tv: M4 Sport

Miközben Magyarországon még mindig a keddi, Észak-Írország elleni 1–1-es döntetlen és az elmaradt közvetlen feljutás szolgáltatja a beszédtémát, a lehetséges ellenfeleknél már a márciusi osztályozóra készülnek. Ahogy arról az Origo Sport is beszámolt, Marco Rossi együttese 11 ponttal a második helyen zárta a Nemzetek Ligája B-divíziójának csoportját, így a legjobbak közé jutásért még meg kell küzdenie. A pénteken 12 órakor kezdődő nyoni sorsoláson Dánia, Horvátország, Szerbia vagy Wales lehet a magyar válogatott ellenfele.

A dánok már most rettegnek a magyar válogatottól

A legmeglepőbb vélemény Dániából érkezett, ahol egyáltalán nem szeretnék, ha Szoboszlaiék kerülnének szembe velük. A Tipsbladet szakértője, Benjamin Leander egészen határozottan fogalmazott a lehetséges ellenfelekről.

Mindenki másnak szurkoljunk, csak Magyarországot ne!

– jelentette ki a dán szakértő. Leander szerint a magyar válogatott sokkal több tiszteletet érdemel annál, mint amennyit jelenleg kap. Emlékeztetett arra, hogy Marco Rossi csapata az elmúlt években többször is bizonyított a Nemzetek Ligája legmagasabb osztályában, 2022-ben például tíz pontot szerzett az Angliával, Németországgal és Olaszországgal közös csoportban.

A dán szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos még a dán válogatottban is megállná a helyét, ráadásul a magyarok otthonában különösen kellemetlen futballozni. Leander inkább Írországot kapná, míg egy másik szakértő, Victor Risager Szlovéniának örülne a legjobban. A dánok ugyan mind a négy lehetséges ellenféllel szemben esélyesnek tartják magukat, Magyarországot mégis a leginkább elkerülendő riválisnak nevezik.

A szerbek sem szeretnék megkapni Marco Rossi együttesét

A szerb Sportal elemzésében szintén arról írt, hogy Magyarországot jobb lenne elkerülni. A szerbek külön kiemelték, hogy a mieink korábban többször is komoly problémát okoztak nekik, különösen hazai pályán.