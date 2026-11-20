Hiába az északírek elleni döntetlen, külföldön továbbra is komolyan tartanak a magyar válogatottól. A péntek déli Nemzetek Ligája-sorsolás előtt a dánok egyenesen azt kívánják, hogy bárkit kapjanak, csak Marco Rossi csapatát ne, de a szerbeknek is vannak kellemetlen emlékeik Szoboszlai Dominikékról. A horvát sajtó eközben külön kiemelte a magyarok erősségeit. Úgy tűnik, a riválisok egyáltalán nem örülnének, ha éppen Magyarország kerülne az útjukba.
- Nemzetek Ligája sorsolás
- 12:00, Tv: M4 Sport
Miközben Magyarországon még mindig a keddi, Észak-Írország elleni 1–1-es döntetlen és az elmaradt közvetlen feljutás szolgáltatja a beszédtémát, a lehetséges ellenfeleknél már a márciusi osztályozóra készülnek. Ahogy arról az Origo Sport is beszámolt, Marco Rossi együttese 11 ponttal a második helyen zárta a Nemzetek Ligája B-divíziójának csoportját, így a legjobbak közé jutásért még meg kell küzdenie. A pénteken 12 órakor kezdődő nyoni sorsoláson Dánia, Horvátország, Szerbia vagy Wales lehet a magyar válogatott ellenfele.
A dánok már most rettegnek a magyar válogatottól
A legmeglepőbb vélemény Dániából érkezett, ahol egyáltalán nem szeretnék, ha Szoboszlaiék kerülnének szembe velük. A Tipsbladet szakértője, Benjamin Leander egészen határozottan fogalmazott a lehetséges ellenfelekről.
Mindenki másnak szurkoljunk, csak Magyarországot ne!
– jelentette ki a dán szakértő. Leander szerint a magyar válogatott sokkal több tiszteletet érdemel annál, mint amennyit jelenleg kap. Emlékeztetett arra, hogy Marco Rossi csapata az elmúlt években többször is bizonyított a Nemzetek Ligája legmagasabb osztályában, 2022-ben például tíz pontot szerzett az Angliával, Németországgal és Olaszországgal közös csoportban.
A dán szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos még a dán válogatottban is megállná a helyét, ráadásul a magyarok otthonában különösen kellemetlen futballozni. Leander inkább Írországot kapná, míg egy másik szakértő, Victor Risager Szlovéniának örülne a legjobban. A dánok ugyan mind a négy lehetséges ellenféllel szemben esélyesnek tartják magukat, Magyarországot mégis a leginkább elkerülendő riválisnak nevezik.
A szerbek sem szeretnék megkapni Marco Rossi együttesét
A szerb Sportal elemzésében szintén arról írt, hogy Magyarországot jobb lenne elkerülni. A szerbek külön kiemelték, hogy a mieink korábban többször is komoly problémát okoztak nekik, különösen hazai pályán.
Nem véletlenül. Marco Rossi csapata a 2024-es Európa-bajnokság selejtezősorozatában kétszer is 2–1-re legyőzte Szerbiát. A budapesti csodagyőzelem hatalmas lépést jelentett az Európa-bajnoki kijutás felé, a szerbek pedig azóta sem felejthették el azt a fájdalmas vereséget. A szerb lap szerint Írország és Szlovénia kedvezőbb ellenfél lenne, mint Magyarország, ugyanakkor azt is hozzáteszik, hogy saját csapatukat a mieink ellen is esélyesnek tartanák. Az előző két vereség emléke azonban szemmel láthatóan még mindig élénken él bennük.
A horvátokat is figyelmeztették: Szoboszlaiék ellen senki sem mehet biztosra
Horvátországban szintén alaposan foglalkoznak Marco Rossi együttesével. A Vecernji list részletesen elemezte a lehetséges ellenfeleket, és kiemelte, hogy a négy B-ligás csapat közül Magyarország rendelkezik a legjobb FIFA-világranglistás helyezéssel.
A horvát lap szerint a magyar válogatottnak van a legkidolgozottabb labdabirtoklásra épülő játéka a négy lehetséges ellenfél közül. Külön kitértek a Liverpoolban futballozó Szoboszlai Dominik jelentőségére, valamint Varga Barnabás, Kerkez Milos, Willi Orbán, Schäfer András és Sallai Roland szerepére is. A horvátok ugyanakkor a négy válogatottat összességében hasonló erősségűnek tartják.
Pénteken délben eldől, ki lesz a magyar válogatott ellenfele a Nemzetek Ligája osztályozóján. A kétmérkőzéses párharcot 2027. március 25. és 30. között rendezik meg, a győztes pedig a következő kiírásban az A-divízióban szerepelhet.