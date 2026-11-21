Pénteken a svájci Nyonban eldőlt, hogy a magyar válogatott Szerbia ellen játszik a Nemzetek Ligája A-divíziójába jutásért rendezett osztályozón. Marco Rossi együttese a B-ligában 11 ponttal a második helyen végzett Észak-Írország mögött, így márciusban két mérkőzésen kell kiharcolnia a feljutást. A sorsolás előtt a szerbek már jelezték, hogy szívesebben elkerülnék Szoboszlai Dominikékat, a pénteki döntést követően pedig több helyi lap is rendkívül nehéz feladatról írt.
A szerb sajtó szerint pokoli feladat vár a magyar válogatott ellenfelére
A Nova.rs különösen drámai címmel számolt be a sorsolásról:
Katasztrofális sorsolás Szerbiának, ennél nehezebb nem is lehetett volna
– írta a portál, amely szerint a szerb válogatottra pokoli feladat vár a szomszédban.
A lap emlékeztetett rá, hogy Veljko Paunovics együttese kifejezetten gyengén szerepelt a Nemzetek Ligájában: a Németországgal, Hollandiával és Görögországgal közös csoportban mind a hat mérkőzését elveszítette, és csupán a többi csoportnegyediknél kedvezőbb mutatói miatt kapott lehetőséget a bennmaradás kiharcolására.
A Sportal ugyancsak rendkívül nehéz párharcra számít, és külön elemzést szentelt a magyar válogatottnak. A szerb portál szerint Szlovénia vagy Írország kedvezőbb ellenfél lett volna, Magyarországot pedig különösen kellemetlen riválisnak tartják a korábbi egymás elleni mérkőzések miatt.
A lap ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy Rossi csapata a Nemzetek Ligájában stabil védekezést mutatott, támadásban viszont kevésbé volt eredményes. A szerző úgy véli, a magyar együttes legnagyobb erőssége továbbra is a jól működő csapatjáték, amelyet az olasz szakember hosszú évek alatt alakított ki.
Szoboszlai Dominikot külön kiemelték, Marco Rossit sem becsülik alá
A Sportal részletesen foglalkozott Szoboszlai Dominikkal is. A Liverpool magyar sztárjáról azt írták, hogy a válogatott támadójátéka jelentős részben köré épül, ezért különösen fontos lesz a szerbek számára a semlegesítése. A lap a csapatkapitány pontrúgásait, lövőerejét és angliai teljesítményét is méltatta, miközben Kerkez Milost, Tóth Alexet, Sallai Rolandot és Willi Orbánt szintén kiemelte a magyar együttes meghatározó játékosai közül.
A Sportal ráadásul Kerkez Milosnak külön cikket is szentelt, amelyben „Szerbia szökött fiaként” emlegette a Liverpool magyar válogatott védőjét, és arról írt, milyen kivételes tehetséget engedtek ki a kezükből – erről az Origo Sport is részletesen beszámolt.
Az elemzésben Marco Rossi is központi szerepet kapott. A szerbek emlékeztettek rá, hogy a magyar szövetségi kapitány már nyolc éve irányítja a nemzeti csapatot, és a korábbi egymás elleni találkozók alapján kiválóan ismeri a szerb futballt. A Sportal szerint a kapitány személye és a magyar válogatott kialakult játékrendszere is komoly veszélyt jelenthet Paunovics csapatára.
A szerb sajtóban a közelmúlt eredményei is visszatérő témát jelentenek. A magyar válogatott a 2020-as Nemzetek Ligájában idegenben 1–0-ra nyert, hazai pályán pedig 1–1-es döntetlent játszott Szerbiával, majd a 2024-es Európa-bajnokság selejtezőiben Belgrádban és Budapesten is 2–1-re győzött.
A szerb szövetségi kapitány is elismerte: komoly bajban van a csapata
A pénteki sorsolást követően Veljko Paunovics is megszólalt a Szerb Labdarúgó-szövetség hivatalos honlapján. A szövetségi kapitány elismerte, hogy a magyar válogatott a lehető legerősebb ellenfelek közé tartozott, akikkel csapata összekerülhetett.
„Be kell látnunk, hogy nem vagyunk abban a helyzetben, hogy bárkit is fenyegethessünk” – fogalmazott Paunovics, aki szerint a szerb futballnak mielőbb szembe kell néznie a jelenlegi problémáival.
A szakember külön méltatta a magyar labdarúgás elmúlt években végbement fejlődését, az infrastrukturális beruházásokat, valamint a Rossi által kialakított folytonosságot. Úgy véli, Magyarország példája is bizonyítja, hogy egy jól felépített rendszer hosszú távon eredményeket hozhat.
Paunovics ugyanakkor visszavágásra készül a korábbi vereségek miatt, és azt szeretné, ha játékosai ismét megmutatnák a szerb válogatottra korábban jellemző szenvedélyt. A szerb kapitány elismerte, hogy az elmúlt években komoly problémáik voltak Magyarországgal szemben, és a márciusi párharcot lehetőségnek tekinti arra, hogy csapata bizonyítson.
A Magyarország–Szerbia Nemzetek Ligája-osztályozó első mérkőzését 2027 márciusának végén a Puskás Arénában rendezik, a visszavágóra pedig Szerbiában kerül sor. A párharc győztese a következő kiírásban az A-divízióban szerepelhet.