Pénteken a svájci Nyonban eldőlt, hogy a magyar válogatott Szerbia ellen játszik a Nemzetek Ligája A-divíziójába jutásért rendezett osztályozón. Marco Rossi együttese a B-ligában 11 ponttal a második helyen végzett Észak-Írország mögött, így márciusban két mérkőzésen kell kiharcolnia a feljutást. A sorsolás előtt a szerbek már jelezték, hogy szívesebben elkerülnék Szoboszlai Dominikékat, a pénteki döntést követően pedig több helyi lap is rendkívül nehéz feladatról írt.

Legutóbb oda-vissza legyőzte a szerbeket a magyar válogatott

Fotó: AFP

A szerb sajtó szerint pokoli feladat vár a magyar válogatott ellenfelére

A Nova.rs különösen drámai címmel számolt be a sorsolásról:

Katasztrofális sorsolás Szerbiának, ennél nehezebb nem is lehetett volna

– írta a portál, amely szerint a szerb válogatottra pokoli feladat vár a szomszédban.

A lap emlékeztetett rá, hogy Veljko Paunovics együttese kifejezetten gyengén szerepelt a Nemzetek Ligájában: a Németországgal, Hollandiával és Görögországgal közös csoportban mind a hat mérkőzését elveszítette, és csupán a többi csoportnegyediknél kedvezőbb mutatói miatt kapott lehetőséget a bennmaradás kiharcolására.

A Sportal ugyancsak rendkívül nehéz párharcra számít, és külön elemzést szentelt a magyar válogatottnak. A szerb portál szerint Szlovénia vagy Írország kedvezőbb ellenfél lett volna, Magyarországot pedig különösen kellemetlen riválisnak tartják a korábbi egymás elleni mérkőzések miatt.

A lap ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy Rossi csapata a Nemzetek Ligájában stabil védekezést mutatott, támadásban viszont kevésbé volt eredményes. A szerző úgy véli, a magyar együttes legnagyobb erőssége továbbra is a jól működő csapatjáték, amelyet az olasz szakember hosszú évek alatt alakított ki.

Szoboszlai Dominikot külön kiemelték, Marco Rossit sem becsülik alá

A Sportal részletesen foglalkozott Szoboszlai Dominikkal is. A Liverpool magyar sztárjáról azt írták, hogy a válogatott támadójátéka jelentős részben köré épül, ezért különösen fontos lesz a szerbek számára a semlegesítése. A lap a csapatkapitány pontrúgásait, lövőerejét és angliai teljesítményét is méltatta, miközben Kerkez Milost, Tóth Alexet, Sallai Rolandot és Willi Orbánt szintén kiemelte a magyar együttes meghatározó játékosai közül.