A Nemzetek Ligája B divíziójában a Marco Rossi által irányított magyar válogatott a második helyet szerezte meg csoportjában, így lemaradt az egyenes ági feljutásról. Mindent egybevetve mégis sikeresnek mondható a mieink szereplése, ugyanis Szoboszlai Dominikék a csoportmásodik hely megszerzésével bebiztosították, hogy a második kalapból várhatják a decemberi Eb-selejtezők sorsolását. Emellett a Nemzetek Ligája legmagasabb osztályáról sem kell lemondaniuk, hiszen még ott van számukra a márciusi osztályozó lehetősége.

A magyar válogatott márciusban az A divízióba való feljutásért játszik

Fotó: Szaniszló Róbert / NurPhoto via AFP

A magyar válogatott lehetséges ellenfelei között volt az A divízió két legrosszabb csoportharmadikja és két legjobb csoportnegyedikje, azaz Horvátország, Dánia, Szerbia és Wales. Így már a pénteki, nyoni sorsolás előtt tudni lehetett, hogy Marco Rossi csapata ebből a négyesből kap majd ellenfelet.

Szerbia lesz a magyar válogatott ellenfele az osztályozón

A sorsolás házigazdája ezúttal is a portugál Pedro Pinto, az UEFA kommunikációs igazgatója volt, mellette pedig Giorgio Marchetti, az európai szövetség főtitkárhelyettese működött közre. A két sportvezető ezt követően a színpadra szólította Adrien Silvát, aki 2016-ban tagja volt az Európa-bajnoki címet szerző portugál válogatottnak.

Ezt követően Adrien Silva segítségével kisorsolták a Nemzetek Ligája osztályozóinak párosításait a C divízió második legjobban, illetve a B divízió legrosszabbul teljesítő csapatai között.

Ciprus–Észak-Macedónia

Feröer-szigetek–Georgia

Észtország–Románia

Fehéroroszország–Izrael

Ezután következett a számunkra is izgalmas rész, amikor a mieink is ellenfelet kaptak az A divízió két legrosszabbul teljesítő csoportharmadikja és két legjobban szereplő csoportnegyedikje közül. Adrien Silva a B divízióból érkezők közül elsőként Bosznia-Hercegovinát húzta ki, másodikként Magyarországot, harmadikként Írországot, végül pedig Szlovéniát. Az izgalmak azonban csak ezután következtek! A bosnyákok a legjobbnak tartott dánokat kapták ellenfélül, a mieink pedig azokat a szerbeket, akiket talán a leginkább szerettünk volna ellenfélként. Ezen felül az írek megkapták a horvátokat, a szlovének pedig a walesieket.

Bosznia-Hercegovina–Dánia

Magyarország–Szerbia

Írország–Horvátország

Szlovénia–Wales

Az osztályozókra 2027. március 25. és 27., valamint március 28. és 30. között kerül sor. Az oda-visszavágós párharcok első mérkőzéseinek házigazdája valamennyi esetben a B divízióból érkező csapat lesz, tehet Marco Rossi együttese a Puskás Arénában kezdi majd a párharcot.