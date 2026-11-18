Továbbra is van esélye a magyar válogatottnak feljutni a Nemzetek Ligája A-divízójába. Mint arról az Origo Sport is beszámolt, Marco Rossi szövetségi kapitány csapata második lett csoportjában, miután kedden 1-1-es döntetlent ért el Észak-Írország ellen a Puskás Arénában. A csapat így a márciusi osztályozón harcolhatja ki a feljutást, ehhez pedig a Dánia, Horvátország, Szerbia, Wales négyesből kap majd ellenfelet a pénteki sorsoláson.

A magyar válogatott a márciusi osztályozón harcolhatja ki az A-divízióba jutást a Nemzetek Ligájában

Fotó: Mediaworks

Magyarország-Észak-Írország (Nemzetek Ligája)

1-1

A magyar válogatott osztályozót játszik

A magyar válogatott 11 ponttal a második helyen végzett a Nemzetek Ligája B-divízójának 2. csoportjában Észak-Írország mögött, így a márciusi osztályozón kell kiharcolnia a feljutást az A-ligába. Ehhez pedig november 20-án, pénteken kap ellenfelet a 12 órakor kezdődő sorsoláson.

Marco Rossi szövetségi kapitány csapatának lehetséges ellenfelei az A-liga két legrosszabb csoportharmadika és két legjobb csoportnegyedike, azaz Horvátország, Dánia, Szerbia és Wales.

Az osztályozókra 2027. március 25 és 27., valamint március 28 és 30. között kerül majd sor, az oda-visszavágós párharcok első mérkőzéseinek házigazdája pedig valamennyi esetben a B-ligából érkező csapat lesz.