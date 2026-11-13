Live
Mobil AppHírlevélProfilom
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevélProfilom
OrigoNyíl
Rendkívüli

Marco Rossi elmondta, játszhat-e Szoboszlai Dominik a magyar válogatottban

Rendkívüli

Hivatalos: nem kell ledolgozni december 24-ét, újabb szabadnapot kapnak a magyarok

Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Szombat este hat órától a magyar labdarúgó-válogatott Georgia vendégeként lép pályára a Nemzetek Ligája B divíziójának 5. fordulójában. A szurkolókat egész héten az a kérdés tartotta lázban, hogy a magyar válogatotthoz sérülten érkezett Szoboszlai Dominik vajon pályára léphet-e Tbilisziben. Marco Rossi szövetségi kapitány a mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón megadta a választ.

A magyar válogatott kedvező helyzetből várhatja a szombat esti Georgia–Magyarország Nemzetek Ligája-mérkőzést. Szoboszlai Dominikék számára több út is vezethet a feljutáshoz, de ami a legfontosabb: a magyar válogatottnak a saját kezében van a sorsa.

Szoboszlai Dominik játéka kulcsfontosságú a magyar válogatott számára
Szoboszlai Dominik játéka kulcsfontosságú a magyar válogatott számára
Fotó: Kubanov Pavlo / Photo via ZUMA Press

A legutóbbi válogatott szünetben Marco Rossi szövetségi kapitánynak sérülés miatt nélkülöznie kellett csapata két legveszélyesebb támadóját, Varga Barnabást és Sallai Rolandot. Ők ugyan most visszatértek, azonban az olasz szakember problémái megmaradtak, ugyanis ezúttal a középpályáról kell nélkülöznie Tóth Alexet, valamint a térdsérüléssel érkező Szoboszlai Dominik játéka is kérdéses volt a szombat esti mérkőzés előtt.

Szoboszlai Dominik pályára léphet a magyar válogatottban?

A mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón Marco Rossi szövetségi kapitány kezdésként megerősítette, hogy a csapattal már pénteken együtt készülő Szoboszlai Dominik készen áll a bevetésre.

„Igen, fittek” mondta a szövetségi kapitány az MTI arra vonatkozó kérdésére, hogy Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Bolla Bendegúz játékra alkalmas állapotban vannak-e.

A magyar válogatott a Nemzetek Ligája B divíziójában szombaton a nyeretlenül utolsó helyen álló Georgia vendégeként lép pályára, három nappal később, a sorozat zárásaként pedig a veretlenül listavezető Észak-Írország csapatát fogadja a Puskás Arénában.

Marco Rossi szövetségi csapata négy fordulót követően egy ponttal marad el az északírektől, így a saját kezében van a sorsa a csoportgyőzelmet és az azzal járó feljutást illetően.

Bővebben hamarosan...

 

Szóljon hozzá!