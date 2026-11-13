Marco Rossi elmondta, játszhat-e Szoboszlai Dominik a magyar válogatottban

A magyar válogatott kedvező helyzetből várhatja a szombat esti Georgia–Magyarország Nemzetek Ligája-mérkőzést. Szoboszlai Dominikék számára több út is vezethet a feljutáshoz, de ami a legfontosabb: a magyar válogatottnak a saját kezében van a sorsa.

Szoboszlai Dominik játéka kulcsfontosságú a magyar válogatott számára

Fotó: Kubanov Pavlo / Photo via ZUMA Press

A legutóbbi válogatott szünetben Marco Rossi szövetségi kapitánynak sérülés miatt nélkülöznie kellett csapata két legveszélyesebb támadóját, Varga Barnabást és Sallai Rolandot. Ők ugyan most visszatértek, azonban az olasz szakember problémái megmaradtak, ugyanis ezúttal a középpályáról kell nélkülöznie Tóth Alexet, valamint a térdsérüléssel érkező Szoboszlai Dominik játéka is kérdéses volt a szombat esti mérkőzés előtt.

Szoboszlai Dominik pályára léphet a magyar válogatottban?

A mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón Marco Rossi szövetségi kapitány kezdésként megerősítette, hogy a csapattal már pénteken együtt készülő Szoboszlai Dominik készen áll a bevetésre.

„Igen, fittek” – mondta a szövetségi kapitány az MTI arra vonatkozó kérdésére, hogy Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Bolla Bendegúz játékra alkalmas állapotban vannak-e.

A magyar válogatott a Nemzetek Ligája B divíziójában szombaton a nyeretlenül utolsó helyen álló Georgia vendégeként lép pályára, három nappal később, a sorozat zárásaként pedig a veretlenül listavezető Észak-Írország csapatát fogadja a Puskás Arénában.

Marco Rossi szövetségi csapata négy fordulót követően egy ponttal marad el az északírektől, így a saját kezében van a sorsa a csoportgyőzelmet és az azzal járó feljutást illetően.

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