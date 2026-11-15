A magyar válogatott kedden este sorsdöntő Nemzetek Ligája-mérkőzést játszik a Puskás Arénában az északír csapat ellen. A csoportelsőséghez és az azzal járó automatikus feljutáshoz a magyar válogatottnak győznie kell, a csoport élén álló északír csapatnak viszont a döntetlen is elegendő.

Lukács Dániel kedden este nem lehet a magyar válogatott segítségére

Fotó: Göllner Pál / NurPhoto via AFP

Lukács Dániel nem lehet ott a magyar válogatott sorsdöntő NL-meccsén

A sorsdöntő mérkőzésen Marco Rossi nem számíthat a Puskás Akadémia támadójára, Lukács Dánielre, akinek nem gyógyult meg a sérülése.

Lukács Dániel sérülése a vártnál lassabban gyógyul, így nem tud a szakmai stáb rendelkezésére állni a keddi, Észak-Írország elleni mérkőzésen sem, ezért elhagyta a férfi A-válogatott összetartását”

– olvasható az MLSZ közösségi oldalán.

Lukács Dániel már szombat este sem lehetett tagja a magyar válogatott keretének a Tbilisziben rendezett Georgia–Magyarország összecsapáson.

A Puskás Akadémia 30 éves támadója egy ütközést követően a jobb combjához kapott, majd jelezte, hogy nem tudja folytatni a játékot a múlt szombati, Kisvárda elleni NB I-es találkozón.

Ennek ellenére Lukács csatlakozott a magyar válogatott keretéhez, de combhajlító-sérülése a vártnál lassabban gyógyult, így a csapattal sem tudott együtt edzeni.