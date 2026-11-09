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Ugyanaz a forgatókönyv ismétlődik meg Marco Rossi szövetségi kapitánnyal, mint a legutóbbi Nemzetek Ligája-mérkőzések előtt. Sérülések miatt megint több játékosát elveszítette, azzal a különbséggel, hogy most talán nem a magyar válogatott legerősebb alapemberei dőltek ki.

Két hullámban kapta a rossz híreket a magyar válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi – csakúgy, mint az előző Nemzetek Ligája-mérkőzések előtt. Akkor is volt olyan, aki már a kerethirdetés előtt megsérült, majd az utolsó napokban újabb játékosait veszítette el a 63 éves olasz szakember. Ugyanez a forgatókönyv ismétlődik most meg, azzal a fontos különbséggel, hogy ezúttal talán nem a nemzeti együttes legerősebb alapemberei dőltek ki.

Marco Rossi a magyar válogatott szövetségi kapitánya
Marco Rossi szövetségi kapitány ugyanolyan helyzetbe került a magyar válogatottnál, mint az előző Nemzetek Ligája-mérkőzések előtt
Fotó: Paul Faith / AFP

A magyar válogatott következő két Nemzetek Ligája-mérkőzése:

  • Georgia-Magyarország, november 14., 18.00
  • Magyarország-Észak-Írország, november 17., 20.45

Marco Rossi szövetségi kapitány hasonló helyzetbe került

Marco Rossi szövetségi kapitány az előző, kéthetes válogatott szünetre már a kerethirdetés előtt elveszítette a nemzeti csapat egyik védőjét, Dárdai Mártont – akire továbbra sem számíthat. Sőt, utána az első számú gólfelelős, Varga Barnabás sérült meg, majd az utolsó pillanatban egy másik alapemberről, Sallai Rolandról és Callum Stylesról is kiderült, hogy nem tudnak csatlakozni az együtteshez. A helyükre Nagy Zsolt, Bárány Donát és Tóth Milán kerültek, és mindannyian pályára is léptek. Utóbbi ráadásul minden mérkőzésen szerepet kapott, és első gólját is megszerezte a válogatottban az ukránok elleni második találkozón.

Ezúttal viszont a 24 éves labdarúgó volt az, aki már a kerethirdetés előtt kidőlt, miután elülső keresztszalag-szakadást szenvedett, és meg is kellett műteni. Sőt, Tóth Alexről is már azelőtt kiderült, hogy súlyos combhajlítóizom-sérüléssel bajlódik – ő is operáción esett át –, hogy Marco Rossi szövetségi kapitány egyáltalán összeválogatta volna a csapatát.

A korábbi forgatókönyv pedig olyan módon szintén megismétlődik, hogy a kerethirdetés után, az utolsó napokban most is újabb labdarúgók szenvedtek sérülést. Előbb Várkonyi Bencéről derült ki, hogy mégsem tud csatlakozni a válogatotthoz, majd Lukács Dániel kért cserét csapata hétvégi bajnoki mérkőzésén sérülés miatt. Előbbi helyére Marco Rossi szövetségi kapitány már be is hívta Szűcs Kornélt.

A jelenlegi helyzet talán annyiban mégis különbözik a korábbitól, hogy bár Lukács Dániel és Tóth Milán egy hónapja mind a négy Nemzetek Ligája-találkozón játszott, elvesztésük kevésbé érintheti érzékenyen a magyar válogatottat, mint legutóbb Varga Barnabás és Sallai Roland hiánya. Utóbbi két labdarúgóra ugyanis újra számíthat az olasz szakember a két támadó pozícióban. 

Elöl még Jurek Gábor, Redzic Damir és Szendrei Ákos nyújthat majd opciót, amennyiben Lukács Dániel sérülése tényleg olyan súlyos, hogy ő sem tud csatlakozni a kerethez. Ezt ugyanis még senki nem erősítette meg.

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