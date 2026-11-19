Sokszor előfordul, hogy egy-egy válogatott összetartás inkább tűnik kórháznak, mint edzőtábornak – fogalmazott korábban a magyar válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi. Sajnálatos módon pedig az idei utolsó válogatott szünet sem múlt el gondok nélkül. Nagy Zsolt gyomorbántalmakkal, Lukács Dániel, Sallai Roland és Tóth Balázs pedig sérüléssel térhetett vissza a klubjához – miközben Szoboszlai Dominik állapota továbbra is kérdéseket vet fel.

A magyar válogatott több játékosa is gondokkal térhet vissza a klubjához

Fotó: Profimedia

Gondokkal tértek vissza klubjukhoz a magyar válogatott játékosok

A magyar válogatott lejátszotta idei utolsó két mérkőzését, és miután 2-0-s győzelmet aratott Georgiában, itthon 1-1-es döntetlent ért el Észak-Írország ellen. Marco Rossi szövetségi kapitány csapata 11 ponttal a második helyen végzett a Nemzetek Ligája B-divíziójának 2. csoportjában, és a márciusi osztályozón harcolhatja ki az A-ligában jutást. Ennek az elérése is áldozatokkal járt, és több válogatott labdarúgó egészségügyi gondokkal kénytelen visszatérni a klubjához.

Nagy Zsolt:

A Puskás Akadémia 33 éves labdarúgója háromszor is a magyar válogatott kezdőcsapatának tagja volt, mielőtt Marco Rossi szövetségi kapitány az Észak-Írország elleni meccset megelőző sajtótájékoztatón arról számolt be, hogy ezúttal nem léphet pályára. Nagy Zsolt ugyanis a georgiai utazás után gyomorbántalmakkal küszködött, majd az MLSZ közleményben erősítette meg, hogy gyomor- és bélrendszeri panaszok miatt el is hagyta a válogatott edzőtáborát.

Lukács Dániel:

A Puskás Akadémia 30 éves támadója még a válogatott szünet előtti NB I-es fordulóban sérült meg, de ennek ellenére is csatlakozott a válogatott kerethez. A közös edzéseket nem tudta elkezdni a csapattal, külön rehabilitációs munkát végzett, majd kimaradt a Georgiában 2-0-s győzelmet ünneplő válogatott meccskeretéből is. Sőt, hiába bízott abban a szakmai stáb, hogy Lukács Dániel az Észak-Írország elleni mérkőzésre felépül, sérülése nem gyógyult a megfelelő ütemben, ezért el is hagyta a válogatott edzőtáborát.

Sallai Roland:

A Galatasaray 29 éves játékosa Georgiában fontos szerepet vállalt a magyar csapat győzelmében, és az Észak-Írország elleni találkozón is a kezdőbe nevezte őt Marco Rossi szövetségi kapitány. A mérkőzés előtti bemelegítés során viszont megsérült, fájdalmas arccal kapott a lábához, és nem tudta vállalni a játékot – helyette Bolla Bendegúz kezdett. Az M4 Sport helyszíni beszámolója szerint Sallai Roland hajlítója az utolsó sprintek egyikénél húzódhatott meg.

Tóth Balázs:

A Blackburn 29 éves kapusa végigvédte a Georgia és az Észak-Írország elleni mérkőzéseket is. Sőt, utóbbi találkozón gólpasszt adott Varga Barnabásnak, és több bravúros védést is bemutatott. Az egyik ilyennél viszont fájdalmas arccal kapott a kézfejéhez, ennek ellenére az utolsó percig a pályán maradt. Tóth Balázs a lefújás után úgy fogalmazott, 99 százalék, hogy eltört az ujja, de a Puskás Arénából a kórházba vezetett az útja, hogy pontos diagnózist kapjon a sérüléséről.

Szoboszlai Dominik:

A Liverpool 26 éves középpályása úgy érkezett a válogatott szünetre, hogy térdsérülés miatt le kellett őt cserélni a Crystal Palace elleni bajnokin és vizsgálatokon esett át. Bár a Georgia elleni mérkőzés előtt, a bemelegítésnél közel volt ahhoz, hogy azt mondja, nem tudja vállalni a játékot, úgy volt vele, ha már addig elment, nem fogja cserben hagyni a csapatot és bár kötéssel a lábán, de végigjátszott a mérkőzést. Sőt, Észak-Írország ellen is az első perctől az utolsóig végig a pályán volt. A liverpooli sajtó szerint Szoboszlai Dominik azzal, hogy a válogatott szünet minden percét végigjátszotta, enyhítette az állapotával kapcsolatban korábban fennálló aggodalmakat, de azzal még várni kell, hogy teljesen egészséges lesz-e a következő Premier League-mérkőzésre.