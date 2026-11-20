A magyar válogatott története során eddig öt mérkőzést játszott a szerb csapat ellen. Ezeken három győzelem, egy döntetlen és egy vereség a mérlege. A két válogatott legutóbb a 2024-es Eb-selejtező-sorozatban szerepelt azonos csoportban. Akkor Marco Rossi együttese Varga Barnabás és Willi Orbán góljainak köszönhetően 2–1-re nyert Belgrádban, majd a Puskás Arénában is hasonló arányban diadalmaskodott, méghozzá Varga Barnabás és Sallai Roland találataival.

Varga Barnabás a magyar válogatott a legutóbbi két szerbek elleni meccsen is eredményes volt

Fotó: Kisbenedek Attila / AFP

2022 márciusában a két válogatott egy felkészülési mérkőzésen is összemérte erejét. Akkor a mieink Nagy Zsolt öngólját követően 1–0-ra kikaptak a Puskás Arénában.

Ezt megelőzően a 2020–2021-es Nemzetek Ligája-sorozat B divíziójában csapott össze a két válogatott. Akkor a Belgrádban rendezett első csoportmérkőzést a magyar válogatott annak a Könyves Norbertnek a góljával nyerte meg 1–0-ra, aki akkor mutatkozott be a nemzeti csapatban. A 2020 novemberében rendezett második mérkőzésen 1–1-es döntetlen született a Puskás Arénában. A mieink részéről Kalmár Zsolt volt eredményes, a szerbek közül pedig Nemanja Radonjić talált be.

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A sorsolás előtt a magyar válogatott korábbi támadója, a Zentán született Nikolics Nemanja azt mondta az Origónak, hogy a mieink csapatként előrébb tartanak, mint a szerbek.

Nikolics Nemajna szerint a magyar válogatott jó esélyekkel várhatja a párharcot

Fotó: Franck Fife / POOL/AFP

„A szerb csapat esetében régóta ugyanarról beszélünk: jó játékosai vannak, de csapatként nem mindig úgy muzsikál, ahogyan azt az ember elvárná. Megváltozott a csapat, a szövetségi kapitány, Veljko Paunovics nekem Chicagóban volt a vezetőedzőm, nagyon jól ismerem” – kezdte a 43-szoros magyar válogatott támadó.

„Nulla ponttal zártak az A-ligában, rosszul szerepeltek, és most elég kritikusak is a csapattal szemben. A magyar válogatott szerintem előrébb tart, az együttes gerince stabilan jó klubokban játszik, és csapatként is egységesebb” – tette hozzá Nikolics, aki jelenleg az NB II-ben szereplő Videoton sportigazgatójaként dolgozik.

Marco Rossi:„Alakulhatott volna talán rosszabbul is számunkra a sorsolás”

A FIFA-világranglista 46. helyezettje lemaradt a nyári világbajnokságról, a Nemzetek Ligájában pedig pont nélkül, az utolsó helyen zárt. A rendkívül erős csoportban Németország, Hollandia és Görögország volt az ellenfele, négy mérkőzését ráadásul mindössze egygólos különbséggel veszítette el. Mindez jelzi, hogy a szerbek továbbra is komoly játékerőt képviselnek, és a legerősebb riválisok dolgát is megnehezíthetik. Keretükben ígéretes fiatalok és tapasztalt légiósok egyaránt megtalálhatók. Utóbbiak közé tartozik Luka Jović is, aki korábban a Real Madridban és az AC Milanban szerepelt, jelenleg pedig az AEK Athént erősíti, Varga Barnabás és Vitális Milán klubtársaként.