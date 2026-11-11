Négy mérkőzésen három gólt szerzett a magyar válogatott a Nemzetek Ligája szeptemberi és októberi fordulóiban, mégis hét pontot gyűjtött, és versenyben maradt a csoportelsőségért. Marco Rossi csapata a stabil védekezésre támaszkodhatott, támadásban viszont több nehézséggel is meg kellett küzdenie, miután Varga Barnabás és Sallai Roland sérülés miatt egyaránt hiányzott. Most mindketten visszatértek, ráadásul a válogatott szünet előtti hétvégén több magyar támadó is góllal vagy gólpasszal jelentkezett.
Varga Barnabás ismét gólt szerzett, Redzic Damir is remekelt
A legfontosabb fejlemény Varga Barnabás visszatérése. Az AEK Athén 32 éves csatára vasárnap fejes góllal döntötte el a Levadiakosz elleni görög bajnokit, amelyet csapata 2–1-re nyert meg. A támadó hét bajnokin már hat gólnál jár, az idény egészét tekintve pedig 15 tétmérkőzésen tízszer volt eredményes.
Varga az elmúlt hetekben nehezebb időszakon ment keresztül, ám a hétvégi siker után bizakodóan nyilatkozott. A magyar válogatott csatára abban reménykedik, hogy visszatalált korábbi formájához, és a nemzeti csapatban is folytatni tudja a gólszerzést.
Ugyancsak betalált Redzic Damir, aki a Salzburg Sturm Graz elleni, 4–3-ra megnyert osztrák bajnokiján, 2–2-es állásnál szerzett vezetést csapatának. A hatszoros válogatott szélsőnek ez volt a második bajnoki gólja az idényben. Gyorsaságával, egyéni megoldásaival és a védők mögötti területek támadásával különösen hasznos lehet Rossi számára.
Sallai Roland szintén jó hangulatban érkezhetett Telkibe. A Galatasaray magyar játékosa a szombati, Amedspor ellen 4–3-ra megnyert török bajnokin Alekszej Batrakov találatát készítette elő. Sallai végigjátszotta a találkozót, és védekezésben is fontos szerepet vállalt.
A három támadó mellett Szoboszlai Dominik is gólpasszt adott a hétvégén, a Liverpool Crystal Palace elleni 3–1-es győzelmekor Alexis Mac Allister találatát készítette elő. A csapatkapitány térdrándulása miatt azonban egyelőre bizonytalan, hogy szerepelhet-e a novemberi Nemzetek Ligája-mérkőzéseken.
Októberben a támadósorban volt a legnagyobb hiány
A mostani helyzet jelentősen eltér az előző válogatott szünettől: Rossi akkor kénytelen volt nélkülözni két meghatározó támadóját, Vargát és Sallait, ezért több fiatal játékosnak is váratlanul fontos szerep jutott.
Tóth Milán mind a négy Nemzetek Ligája-mérkőzésen lehetőséget kapott, az Ukrajna ellen 2–1-re megnyert idegenbeli találkozón pedig megszerezte első válogatottbeli gólját. Lukács Dániel szintén fontos szerepet töltött be, a Georgia elleni 1–0-s győzelem során Kerkez Milos találatát készítette elő.
A magyar válogatott tehát eredményesen alkalmazkodott a kényszerhelyzethez, de támadásban érződött a rutinos játékosok hiánya. Rossi a novemberi kerethirdetést követően maga is elismerte, hogy ezen a téren további fejlődésre van szükség.
„Labdabirtoklásban és támadásépítésben viszont még fejlődnünk kell” – fogalmazott a szövetségi kapitány az M4 Sportnak.
Hogyan állhat fel a magyar válogatott támadósora?
Varga visszatérésével Rossi ismét számíthat egy klasszikus középcsatárra, aki a kapu előtti hatékonysága mellett a felívelt labdák megjátszásában és a párharcokban is fontos szerepet tölthet be. Jelenléte különösen értékes lehet az északírek ellen, akik fizikális játékukról és erős védekezésükről ismertek.
Sallai a csatár mögött vagy valamelyik szélen kaphat szerepet. Mozgékonyságával, támadóharmadban vállalt párharcaival és összjátékával olyan lehetőségeket kínál, amelyek az előző összetartás során hiányoztak a csapatból.
A 4–2–3–1-es felállásban Varga lehetne az egyetlen középcsatár, mögötte Sallai és Redzic is szerepet kaphatna. Utóbbi különösen akkor jelenthetne új megoldást, ha Rossi a gyors támadásokat és az egy az egy elleni párharcokat helyezné előtérbe. Szoboszlai rendelkezésre állása esetén a csapatkapitány is része lehetne ennek a támadóegységnek.
A szövetségi kapitány számára további lehetőséget jelent Jurek Gábor, valamint az újonc Szendrei Ákos. A DVSC támadója tizenkét bajnokin öt gólt és három gólpasszt jegyzett, így teljesítményével érdemelte ki első meghívóját. Lukács Dániel szereplése ugyanakkor sérülés miatt egyelőre kérdéses.
A legfontosabb mérkőzések előtt jött az erősítés
A magyar válogatott november 14-én Georgiában, három nappal később pedig Észak-Írország ellen lép pályára a Puskás Arénában. A Nemzetek Ligája B-divíziójának második csoportjában a magyar csapat négy forduló után hét ponttal a második, az éllovas északírek nyolc pontot gyűjtöttek.
A két hátralévő találkozón legalább négy pont megszerzése biztosan csoportelsőséget és feljutást jelentene Rossi együttesének, megfelelő eredménykombináció esetén azonban ennél kevesebb is elegendő lehet.