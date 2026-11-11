Négy mérkőzésen három gólt szerzett a magyar válogatott a Nemzetek Ligája szeptemberi és októberi fordulóiban, mégis hét pontot gyűjtött, és versenyben maradt a csoportelsőségért. Marco Rossi csapata a stabil védekezésre támaszkodhatott, támadásban viszont több nehézséggel is meg kellett küzdenie, miután Varga Barnabás és Sallai Roland sérülés miatt egyaránt hiányzott. Most mindketten visszatértek, ráadásul a válogatott szünet előtti hétvégén több magyar támadó is góllal vagy gólpasszal jelentkezett.

Varga Barnabás ismét ott lehet a magyar válogatottban

Fotó: NurPhoto/AFP

Varga Barnabás ismét gólt szerzett, Redzic Damir is remekelt

A legfontosabb fejlemény Varga Barnabás visszatérése. Az AEK Athén 32 éves csatára vasárnap fejes góllal döntötte el a Levadiakosz elleni görög bajnokit, amelyet csapata 2–1-re nyert meg. A támadó hét bajnokin már hat gólnál jár, az idény egészét tekintve pedig 15 tétmérkőzésen tízszer volt eredményes.

Varga az elmúlt hetekben nehezebb időszakon ment keresztül, ám a hétvégi siker után bizakodóan nyilatkozott. A magyar válogatott csatára abban reménykedik, hogy visszatalált korábbi formájához, és a nemzeti csapatban is folytatni tudja a gólszerzést.

Ugyancsak betalált Redzic Damir, aki a Salzburg Sturm Graz elleni, 4–3-ra megnyert osztrák bajnokiján, 2–2-es állásnál szerzett vezetést csapatának. A hatszoros válogatott szélsőnek ez volt a második bajnoki gólja az idényben. Gyorsaságával, egyéni megoldásaival és a védők mögötti területek támadásával különösen hasznos lehet Rossi számára.

Sallai Roland szintén jó hangulatban érkezhetett Telkibe. A Galatasaray magyar játékosa a szombati, Amedspor ellen 4–3-ra megnyert török bajnokin Alekszej Batrakov találatát készítette elő. Sallai végigjátszotta a találkozót, és védekezésben is fontos szerepet vállalt.

A három támadó mellett Szoboszlai Dominik is gólpasszt adott a hétvégén, a Liverpool Crystal Palace elleni 3–1-es győzelmekor Alexis Mac Allister találatát készítette elő. A csapatkapitány térdrándulása miatt azonban egyelőre bizonytalan, hogy szerepelhet-e a novemberi Nemzetek Ligája-mérkőzéseken.