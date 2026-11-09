Így érkeztek meg Telkibe a magyar válogatott játékosai, egyvalakit hiányol mindenki – galéria

Hétfőn megkezdte a felkészülést a magyar válogatott a soron következő két Nemzetek Ligája-mérkőzésére. Marco Rossi együttese Telkiben gyülekezik a Georgia és Észak-Írország elleni összecsapások előtt, ám a keret körül máris több a kérdőjel. Várkonyi Bence sérülés miatt biztosan nem állhat a szövetségi kapitány rendelkezésére, míg a csapatkapitány, Szoboszlai Dominik állapota miatt is aggódhatnak a szurkolók. A Liverpool középpályására hétfőn orvosi vizsgálatok várnak, így egyelőre kérdéses, mikor csatlakozhat társaihoz.

Így érkeztek meg Telkibe a magyar válogatott játékosai Fotó: MLSZ

Szoboszlai Dominik nélkül gyülekezik a magyar válogatott

A magyar válogatott játékosai hétfőn megérkeztek a telki edzőközpontba, ahol megkezdődik a felkészülés a novemberi Nemzetek Ligája-mérkőzésekre. Marco Rossi csapata november 14-én Georgiában lép pályára, majd három nappal később, november 17-én Észak-Írországot fogadja a Puskás Arénában. A két találkozó komoly téttel bír, hiszen a magyar együttes az A divízióba való feljutásért küzd.

A telki összetartás kezdetén azonban elsősorban Szoboszlai Dominik állapota szolgáltat beszédtémát. A Liverpool magyar középpályása a Crystal Palace elleni vasárnapi bajnokin gólpasszt adott, ám az első félidő hajrájában ápolásra szorult, majd a 69. percben lecserélték. A mérkőzést követően kiderült, hogy a futballista térde nincs teljesen rendben.

A Magyar Labdarúgó-szövetség hétfőn hivatalos közleményben tudatta, hogy a válogatott csapatkapitánya az ilyenkor szokásos protokollnak megfelelően orvosi vizsgálatokon esik át. Egyelőre nem tudni, mennyire súlyos a sérülése, és mikor csatlakozhat a nemzeti csapathoz.

Fontos azonban hangsúlyozni, az a tény, hogy Szoboszlai nem látható a hétfő délután Telkiben készült képeken, egyáltalán nem jelenti azt, hogy nem csatlakozik a kerethez, akár később is. Egyelőre ugyanis az sem ismert, meddig tartanak a vizsgálatok, és azok milyen eredménnyel zárulnak.

Ráadásul nem Szoboszlai az egyetlen, akinek a szereplése bizonytalan, hiszen Lukács Dániel játéka is kérdéses.

A magyar válogatott tehát több bizonytalansággal kezdi meg a felkészülést, a szurkolók pedig abban bíznak, hogy a szövetségi kapitány a lehető legerősebb összeállításban küldheti pályára csapatát a soron következő mérkőzéseken.