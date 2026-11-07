Megváltozott a magyar válogatott soron következő két Nemzetek Ligája-mérkőzésre kihirdetett kerete. Miután az azeri Qarabag labdarúgója, Várkonyi Bence sérülést szenvedett csapata bajnoki találkozóján, Marco Rossi szövetségi kapitány a szerb FK Vojvodina védőjét, Szűcs Kornélt hívta be.

Szűcs Kornél (balra) csatlakozik a magyar válogatott Georgia és Észak-Írország ellen készülő keretéhez

Fotó: Ladóczki Balázs

A magyar válogatott következő két Nemzetek Ligája-mérkőzése: Georgia-Magyarország, november 14., 18.00

Magyarország-Észak-Írország, november 17., 20.45

Marco Rossi a hét elején hirdette ki a magyar labdarúgó-válogatott keretét a Georgia és az Észak-Írország elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésekre, de máris változtatni kényszerült. A 24 éves védő, Várkonyi Bence ugyanis megsérült a Qarabag bajnoki mérkőzésén, ezért nem állhat a szövetségi kapitány rendelkezésére. Az olasz szakember ezért utólag meghívót küldött az FK Vojvodina 25 éves játékosának, Szűcs Kornélnak – jelentette be X-oldalán a Magyar Labdarúgó-szövetség.

A tegnap sérülést szenvedő Várkonyi Bence helyett Szűcs Kornél, a @FKVojvodina1914 labdarúgója csatlakozik hétfőn a férfi A-válogatott @GeorgiaGff és @IrishFA ellen készülő keretéhez. #csakegyutt #magyarok #GEOHUN #HUNNIR — MLSZ (@MLSZhivatalos) November 7, 2026