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Órákkal a magyar válogatott labdarúgók érkezése előtt kapta a rossz hírt Marco Rossi

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Várkonyi Bence megsérült csapata, a Qarabag bajnoki mérkőzésén. A 24 éves védő helyett Szűcs Kornél, az FK Vojvodina játékosa csatlakozik a magyar válogatott Georgia és Észak-Írország ellen készülő keretéhez.

Megváltozott a magyar válogatott soron következő két Nemzetek Ligája-mérkőzésre kihirdetett kerete. Miután az azeri Qarabag labdarúgója, Várkonyi Bence sérülést szenvedett csapata bajnoki találkozóján, Marco Rossi szövetségi kapitány a szerb FK Vojvodina védőjét, Szűcs Kornélt hívta be.

Szűcs Kornél (balra) csatlakozik a magyar válogatott Georgia és Észak-Írország ellen készülő keretéhez
Szűcs Kornél  (balra) csatlakozik a magyar válogatott Georgia és Észak-Írország ellen készülő keretéhez
Fotó: Ladóczki Balázs

A magyar válogatott következő két Nemzetek Ligája-mérkőzése:

  • Georgia-Magyarország, november 14., 18.00
  • Magyarország-Észak-Írország, november 17., 20.45

Marco Rossi a hét elején hirdette ki a magyar labdarúgó-válogatott keretét a Georgia és az Észak-Írország elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésekre, de máris változtatni kényszerült. A 24 éves védő, Várkonyi Bence ugyanis megsérült a Qarabag bajnoki mérkőzésén, ezért nem állhat a szövetségi kapitány rendelkezésére. Az olasz szakember ezért utólag meghívót küldött az FK Vojvodina 25 éves játékosának, Szűcs Kornélnak – jelentette be X-oldalán a Magyar Labdarúgó-szövetség.

Marco Rossi szövetségi kapitány kerete

  • Kapusok: Gundel-Takács Bence, Pécsi Ármin, Tóth Balázs
  • Védők: Bolla Bendegúz, Csinger Márk, Kerkez Milos, Markgráf Ákos, Nagy Zsolt, Orbán Willi, Osváth Attila, Szalai Attila, Szűcs Kornél
  • Középpályások: Baráth Péter, Csongvai Áron, Pető Milán, Schäfer András, Styles Callum, Szoboszlai Dominik, Tóth Rajmund, Urblík József,  Vitális Milán
  • Támadók: Jurek Gábor, Lukács Dániel, Redzic Damir, Sallai Roland, Szendrei Ákos, Varga Barnabás

 

 

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