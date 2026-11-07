Megváltozott a magyar válogatott soron következő két Nemzetek Ligája-mérkőzésre kihirdetett kerete. Miután az azeri Qarabag labdarúgója, Várkonyi Bence sérülést szenvedett csapata bajnoki találkozóján, Marco Rossi szövetségi kapitány a szerb FK Vojvodina védőjét, Szűcs Kornélt hívta be.
A magyar válogatott következő két Nemzetek Ligája-mérkőzése:
- Georgia-Magyarország, november 14., 18.00
- Magyarország-Észak-Írország, november 17., 20.45
Marco Rossi a hét elején hirdette ki a magyar labdarúgó-válogatott keretét a Georgia és az Észak-Írország elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésekre, de máris változtatni kényszerült. A 24 éves védő, Várkonyi Bence ugyanis megsérült a Qarabag bajnoki mérkőzésén, ezért nem állhat a szövetségi kapitány rendelkezésére. Az olasz szakember ezért utólag meghívót küldött az FK Vojvodina 25 éves játékosának, Szűcs Kornélnak – jelentette be X-oldalán a Magyar Labdarúgó-szövetség.
Marco Rossi szövetségi kapitány kerete
- Kapusok: Gundel-Takács Bence, Pécsi Ármin, Tóth Balázs
- Védők: Bolla Bendegúz, Csinger Márk, Kerkez Milos, Markgráf Ákos, Nagy Zsolt, Orbán Willi, Osváth Attila, Szalai Attila, Szűcs Kornél
- Középpályások: Baráth Péter, Csongvai Áron, Pető Milán, Schäfer András, Styles Callum, Szoboszlai Dominik, Tóth Rajmund, Urblík József, Vitális Milán
- Támadók: Jurek Gábor, Lukács Dániel, Redzic Damir, Sallai Roland, Szendrei Ákos, Varga Barnabás