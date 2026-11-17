A magyar válogatott remek sorozattal várja a mérkőzést: Marco Rossi csapata a legutóbbi három meccsét megnyerte a Nemzetek Ligájában, ezzel pedig biztossá vált, hogy a csoport második helyénél nem végezhet rosszabb pozícióban. Ez azt jelenti, hogy a magyar válogatott a második kalapból várhatja az Eb-selejtezők december 6-i, belfasti sorsolását.

Willi Orbán a magyar válogatott egyik legfontosabb játékosa

Fotó: Marcel van Dost / NurPhoto via AFP

Nemzetek Ligája, B divízió, 2-es csoport, 6. forduló:

Magyarország–Észak-Írország

Budapest, Puskás Aréna

Játékvezető: Marco Guida (olasz)

Szoboszlai után Orbán a magyar válogatott legfontosabb játékosa?

A magyar válogatottra rendkívül nehéz mérkőzés vár, ugyanis egy olyan csapatot kellene legyőznie a Puskás Arénában, amely a Nemzetek Ligája idei szezonjában még gólt sem kapott.

A teljesítményük azért is különösen figyelemre méltó, mert rendkívül fiatal a csapatuk: a kezdő tizenegy több mint felét rendre 23 éven aluli játékosok alkotják.

Eltiltás miatt Michael O'Neill szövetségi kapitány nem ülhet le a kispadra, emellett a Tottenham csapatánál nevelkedő Jamie Donley sem léphet pályára Budapesten. Ez azonban korántsem jelent akkora előnyt, ugyanis a magyar válogatottnak is megvannak a maga problémái, hiszen hasonló okok miatt Willi Orbán és Vitális Milán sem bevethető.

A Georgia elleni győzelmet követő sajtótájékoztatón Marco Rossi is kitért arra, mennyit jelent Willi Orbán a nemzeti csapatnak.

Vitális Milán és a középpálya esetében több lehetőségünk van, elég csak Csongvai Áronra vagy Tóth Rajmundra gondolni. A védelemben Willi Orbánt nehezebb lesz pótolni, mivel az elmúlt nyolc évben ő volt az egyik kulcsjátékosunk”

– mondta Orbánról az olasz szakember.

A 33 éves Willi Orbán 2018 októberében mutatkozott be a magyar válogatottban, mostanra pedig 73 mérkőzésnél jár a nemzeti csapatban. Az RB Leipzig középső védője az elmúlt nyolc évben a magyar válogatott egyik legfontosabb játékosa volt. Beszédes adat vele kapcsolatban, hogy a 73 válogatott mérkőzése során mindössze háromszor nem volt kezdő: