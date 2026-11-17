A magyar válogatott remek sorozattal várja a mérkőzést: Marco Rossi csapata a legutóbbi három meccsét megnyerte a Nemzetek Ligájában, ezzel pedig biztossá vált, hogy a csoport második helyénél nem végezhet rosszabb pozícióban. Ez azt jelenti, hogy a magyar válogatott a második kalapból várhatja az Eb-selejtezők december 6-i, belfasti sorsolását.
- Nemzetek Ligája, B divízió, 2-es csoport, 6. forduló:
- Magyarország–Észak-Írország
- Budapest, Puskás Aréna
- Játékvezető: Marco Guida (olasz)
Szoboszlai után Orbán a magyar válogatott legfontosabb játékosa?
A magyar válogatottra rendkívül nehéz mérkőzés vár, ugyanis egy olyan csapatot kellene legyőznie a Puskás Arénában, amely a Nemzetek Ligája idei szezonjában még gólt sem kapott.
A teljesítményük azért is különösen figyelemre méltó, mert rendkívül fiatal a csapatuk: a kezdő tizenegy több mint felét rendre 23 éven aluli játékosok alkotják.
Eltiltás miatt Michael O'Neill szövetségi kapitány nem ülhet le a kispadra, emellett a Tottenham csapatánál nevelkedő Jamie Donley sem léphet pályára Budapesten. Ez azonban korántsem jelent akkora előnyt, ugyanis a magyar válogatottnak is megvannak a maga problémái, hiszen hasonló okok miatt Willi Orbán és Vitális Milán sem bevethető.
A Georgia elleni győzelmet követő sajtótájékoztatón Marco Rossi is kitért arra, mennyit jelent Willi Orbán a nemzeti csapatnak.
Vitális Milán és a középpálya esetében több lehetőségünk van, elég csak Csongvai Áronra vagy Tóth Rajmundra gondolni. A védelemben Willi Orbánt nehezebb lesz pótolni, mivel az elmúlt nyolc évben ő volt az egyik kulcsjátékosunk”
– mondta Orbánról az olasz szakember.
A 33 éves Willi Orbán 2018 októberében mutatkozott be a magyar válogatottban, mostanra pedig 73 mérkőzésnél jár a nemzeti csapatban. Az RB Leipzig középső védője az elmúlt nyolc évben a magyar válogatott egyik legfontosabb játékosa volt. Beszédes adat vele kapcsolatban, hogy a 73 válogatott mérkőzése során mindössze háromszor nem volt kezdő:
- 2019. szeptember 5-én egy Montenegróban 2–1-re elveszített felkészülési mérkőzésen;
- 2020. október 11-én egy Szerbiában 1–0-ra megnyert Nemzetek Ligája-mérkőzésen;
- 2021. június 4-én egy Ciprus ellen 1–0-ra megnyert felkészülési mérkőzésen.
Willi Orbán a magyar válogatott legutóbbi 30 mérkőzését végigjátszotta, így Szoboszlai Dominik mellett a csapat másik legbiztosabb pontjának számít. Remek fejjátéka és óriási rutinja kis túlzással pótolhatatlanná teszi.
Ki pótolhatja a magyar válogatott bástyáját?
A magyar válogatott keretében Willi Orbán mellett Csinger Márk futballozott a védelem tengelyében. Az RB Leipzig 34 éves védője képviselte a rutint, míg a holland Groningen 23 éves futballistája a feltörekvő fiatalságot.
Orbán kiesése miatt most Csinger lesz a biztos pont a védelem közepén, mellé pedig olyan társat kell találni, akivel jól ki tudják egészíteni egymást. Erre a feladatra három játékos jöhet szóba a nemzeti csapatnál:
- Markgráf Ákos
- Szalai Attila
- Szűcs Kornél
Emellett Csongvai Áron neve is felmerülhet.
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Ki pótolja a válogatottban az eltiltott Willi Orbánt?
Kezdjük a plusz versenyzővel, a francia Saint-Étienne csapatában futballozó Csongvai Áronnal. A hatszoros válogatott középpályás bevetése valószínűtlen, Marco Rossi ugyanis akkor említette a nevét, amikor a középpályások lehetőségeiről beszélt az eltiltott Vitális Milán pótlásával kapcsolatban. A 186 centiméter magas játékos azonban korábban az Újpestben és a Videotonban is játszott középhátvédet, így korántsem lenne számára testidegen, ha ezen a poszton kellene bizonyítania.
A szövetségi kapitány viszont a mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón azt mondta, hogy három belső védője van a megüresedett posztra, így nagy valószínűséggel Csongvait nem számolta a védők közé.
Természetesen már elhatároztuk, eldöntöttük. Tudjuk, hogy Willi mekkora terhelést kapott, és stabil tagja volt, és továbbra is az a csapatunknak. Nem lesz könnyű őt pótolni, helyettesíteni. Viszont van három belső védőnk, egyikük biztosan játszani fog”
– fogalmazott az olasz szakember.
Lehetőséget kaphat a szerb Vojvodina csapatában futballozó Szűcs Kornél is, de talán az ő kezdőbe jelölése sem teljesen reális. A 25 éves játékos eddig csak kétszer szerepelt a válogatottban, de komoly lehetőséget még nem kapott Marco Rossitól. 2024. október 14-én, a bosnyákok ellen 2–0-ra megnyert Nemzetek Ligája-mérkőzésen debütált Zenicán, de csak a 87. percben küldte pályára a szövetségi kapitány, így sokat nem tett hozzá a győzelemhez. A következő válogatott fellépésére majdnem két évet kellett várnia: idén júliusban egy félidőt kapott a finnek ellen 2–1-re megnyert felkészülési mérkőzésen.
Ami Szűcs Kornél mellett szólhat, hogy 190 centiméteres magassága előnyt jelenthet a fejpárbajokban az északírek ellen, akik rengeteg beadással dolgoznak. Ráadásul 2024 és 2026 között Szűcs az angol Plymouth csapatában futballozott, így nem idegen számára a brit játékstílus. A számok viszont azt mutatják, hogy Marco Rossi nem igazán bízik Szűcs Kornélban: a szombati, Georgia elleni mérkőzésre sem nevezte őt a magyar válogatott keretébe.
Bevethető még a dán København játékosa, a 21 éves Markgráf Ákos is. Azonban a Puskás Akadémia és az Újpest korábbi játékosának kezdőbe jelölése sem túl reális, mivel a nemzeti csapatban eddig csak egyszer lépett pályára, mégpedig a Kazahsztán elleni júniusi felkészülési mérkőzésen. A 186 centiméter magas játékos a 3–1-re megnyert találkozót végigjátszotta, azóta viszont egy percet sem kapott Marco Rossitól, így meglepő lenne, ha egy sorsdöntő mérkőzésen kapna lehetőséget.
A legbiztosabb választás Szalai Attila csapatba állítása. A lengyel Pogoń Szczecin 28 éves futballistája nehéz időszakon van túl, de mostanra ismét formába lendült, és egy év után újra pályára léphet a válogatottban.
Elsősorban a labdabirtoklásban kellett fejlődnie, de a szorgalmára sosem lehetett panasz. Nemzetközi tapasztalattal bír, ötvennégyszer volt válogatott, vagyis korábban is mindig szóba került a neve. Akár vészhelyzet esetére is”
– mondta Szalai Attiláról a kerethirdetés után Marco Rossi.
A szövetségi kapitány tehát már eldöntötte, ki fog kezdeni a védelem közepén. Minden jel arra mutat, hogy Marco Rossi választása Szalai Attilára esik, de azért ne vegyük biztosra a döntést, hiszen az olasz mestertől egy meglepő húzás sem lenne váratlan.
A magyar válogatott várható kezdőcsapata:
Tóth B. – Osváth, Csinger, Szalai A., Kerkez – Schäfer, Csongvai – Sallai, Szoboszlai, Bolla – Varga B.
A Magyarország–Észak-Írország Nemzetek Ligája-mérkőzés 20.45-kor kezdődik a Puskás Arénában. A találkozó játékvezetője az olasz Marco Guida lesz.