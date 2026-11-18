Botrányos jelenetek játszódtak le a Magyarország–Észak-Írország Nemzetek Ligája-mérkőzés lefújása után a Puskás Arénában. A vendégek fiatal kapusa, Pierce Charles látványosan ünnepelte csapata történelmi sikerét, ám közben a magyar szurkolókat is provokálta. A 21 éves játékos belerúgott a reklámtáblába, majd obszcén mozdulatokat tett a hazai tábor felé, amelynek tagjai különböző tárgyakat dobáltak felé.

Botrányos jelenetekkel ünnepelt Pierce Charles a Magyarország–Észak-Írország Nemzetek Ligája-mérkőzés lefújása után Fotó: ROBERT SZANISZLO / NurPhoto

Magyarország–Észak-Írország: botrányos jelenetekkel ünnepelt a vendégek kapusa

Az északír labdarúgó-válogatott történelmi eredményt ért el kedden este Budapesten, miután 1–1-es döntetlent játszott Magyarországgal a Nemzetek Ligája B-divíziójának utolsó fordulójában. A vendégek ezzel megnyerték csoportjukat, és történetük során először feljutottak az A-divízióba.

A lefújás után azonban nem csupán a sportteljesítmény miatt kerültek a figyelem középpontjába az északírek.

A Manchester City kötelékébe tartozó, 21 éves Pierce Charles ugyanis meglehetősen indulatosan ünnepelt a magyar szurkolók előtt. A fiatal kapus előbb a reklámtáblába rúgott, majd a hazai drukkerek felé fordulva az ágyékát mutogatta. A lelátóról hangos füttykoncert volt a válasz, néhány szurkoló pedig különböző tárgyakat dobott a játékos irányába. Az esetről videófelvétel is készült.

Charles egyébként meghatározó szerepet játszott Észak-Írország sikerében. A magyarok elleni találkozóig öt mérkőzésen keresztül őrizte meg kapuját a góltól, és végül Varga Barnabás volt az egyetlen játékos, aki betalált neki a csoportkör során.

A Puskás Arénában 55 306 néző előtt rendezett összecsapáson Varga a 35. percben szerzett vezetést Magyarországnak, ám Devenny a 65. percben egyenlített. Az 1–1-es döntetlennel Észak-Írország 12 ponttal végzett a csoport élén, míg Marco Rossi együttese 11 ponttal a második helyen zárt, így lemaradt a közvetlen feljutásról. A magyar válogatottban márciusban osztályozó vár az A-divízóba való feljutás miatt.